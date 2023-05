Op weg naar de top

Het topmodel van Kia is een grote SUV, want de vraag naar dergelijke luxe terreinwagens is groter dan die naar traditionele sedans. Om de EV9 tot een premium product te maken, is gekozen voor bijzondere vormgeving. Vergeleken met andere Sports Utility Vehicles (SUV's) heeft de EV9 relatief weinig glasoppervlak ten opzichte van het metaal. Tegelijkertijd wordt het plaatwerk onderbroken door scherpe lijnen (die steevast dezelfde hoeken hebben als het nieuwe Kia-logo!) en contrasterende accenten om tot een unieke balans te komen. Subtiele rondingen geven dit hoekige model de nodige dynamiek.

Precies waar men de koplampen verwacht is metaal te vinden en daar omheen zijn slanke lichtstrips te vinden voor een intrigerende aanblik. Daarbij is de hier getoonde auto uitgevoerd in mat metallic blauw en dat geeft de vooruitstrevende uitstraling die duidelijk maakt dat de EV9 de eerste van een nieuwe generatie Kia's is.

Ruimte

Wat de EV9 ook bijzonder maakt is de geringe breedte. Veel grote SUV's zijn zo breed, dat ze nauwelijks in een garage, parkeervak of wasstraat passen. De EV9 is met een breedte van 198 cm relatief smal voor een auto in dit segment en ook dat is bepalend voor de bijzondere uitstraling.

Het gebrek aan breedte wordt goedgemaakt door de lengte. Dankzij een minimale overhang voor en achter kan een zeer lange wielbasis worden gerealiseerd. En juist dat is bepalend voor de binnenruimte! De lange cabine biedt ruimte aan zes of zeven zitplaatsen, verdeeld over drie zitrijen. Wanneer wordt gekozen voor zeven zitplaatsen heeft de EV9 een traditionele achterbank (3 zitplaatsen) en twee stoelen op de derde zitrij. Daarnaast kan worden gekozen voor twee draaiende "comfortstoelen" plus twee stoelen op de derde zitrij en kunnen de achterpassagiers tegenover elkaar zitten (in plaats van achter elkaar). De derde zitrij is niet alleen bedoeld voor kinderen; de EV9 biedt daadwerkelijk ruimte aan zes volwassenen.

Ook wanneer alle zitrijen in gebruik zijn resteert een serieuze hoeveelheid bagageruimte. Alhoewel deze niet voldoende is voor de koffers van zes personen, is het veel meer dan de marginale ruimte die sommige andere zevenzits SUV's bieden. Onder de motorkap biedt de EV9 ook bergruimte. Bij vierwielaangedreven exemplaren is deze ondiep en net voldoende voor een set laadkabels. Bij tweewielaangedreven versies is de ruimte dieper en ook bruikbaar voor bagage.

Vanaf de bestuurdersstoel is de grote hoekige motorkap duidelijk te zien en dat geeft het machtige gevoel dat SUV-rijden voor velen zo aantrekkelijk maakt. Dankzij de hoekige vorm is het koetswerk goed te overzien. De A-stijl belemmert het zicht vooruit niet en omdat de achterste zijruiten tot de uiterste hoeken zijn doorgetrokken is zelfs het zicht op het achterste deel van de auto prima.

Goed om te weten: terwijl recente modellen van Kia (EV6 en Sportage) een vreemdsoortig laag dashboard hebben ten opzichte van de zithoogte, kent de EV9 dit probleem niet.

Uitrusting

Het interieur heeft dezelfde stijl als het exterieur, maar dankzij zachte materialen (altijd vegan, veelal van gerecycleerde grondstof) is de aanblik minder overweldigend. Met een groot beeldscherm dat van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard doorloopt worden vrijwel alle functies bediend. Volgens Kia maakt dit systeem gebruik van een nieuwe rekeneenheid, een nieuwe grafische chip en nieuwe software. Dit maakt het mogelijk het startscherm zelf in te delen. Bovendien biedt de EV9 een spraakgestuurde assistent, alhoewel de mogelijkheden hiervan beperkt zijn. De assistent heeft alleen kennis van zaken die met de auto te maken hebben en beschikt niet over enige vorm van (kunstmatige) intelligentie.

Kia werkt wederom samen met specialist Meridian voor het audiosysteem. Na de nodige kritiek op het kunstmatige geluid in de EV6 is de EV9 voorzien van andere luidsprekers, versterkers en software.

Optioneel is de EV9 leverbaar met digitale buitenspiegels. Echter, net als traditionele glazen spiegels staan deze op stelen. Bovendien is de behuizing van de camera's zo groot, dat het de stroomlijn van de auto nauwelijks verbetert. Hier is volgens de vormgever voor gekozen omdat de auto er anders "naakt" uit zou zien. De digitale spiegels hebben daarom als enige voordeel dat ze niet verblinden in het donker en beter zicht geven bij slecht weer.

Nog een bijzondere optie: de EV9 kan geheel zelfstandig rijden op niveau 3. Dat betekent dat de auto over langere afstanden het remmen, sturen en gasgeven kan overnemen en de bestuurder vrij is om andere dingen te doen (telefoon gebruiken, film kijken, krant lezen) zolang hij/zij snel kan ingrijpen wanneer noodzakelijk. Echter, deze zelfrijdende functie blijkt alleen te werken tot 55 km/u en alleen in Duitsland. Daarmee is het eigenlijk alleen een lokkertje, want maar weinig lange afstanden worden met 55 km/u afgelegd. Bovendien wordt buiten Duitsland de vereiste hardware zelfs niet ingebouwd om autonoom rijden achteraf mogelijk te maken.

Elektrische auto

In Nederland is de vraag naar kleine elektrische auto's veel groter dan die naar grote exemplaren. Echter, Kia richt zich op de wereldmarkt en stelt dat de vraag naar elektrische auto's buiten West Europa nog gering is. Wereldwijd zouden klanten echter wel willen betalen voor auto's met superieure rijeigenschappen en daarom is Kia's volgende elektrische auto toch weer een grote SUV.

En omdat de EV9 voor veel kopers de eerste elektrische auto zal zijn, is gekozen voor een batterij die hetzelfde bereik biedt als een conventionele verbrandingsmotor. De EV9 is voorzien van een 99 kWh batterij en naar keuze achter- of vierwielaandrijving. Dit resulteert in een theoretische actieradius van maximaal 541 km. Wanneer wordt gekozen voor vierwielaandrijving zijn afdaalhulp en speciale modi voor zand, modder en sneeuw beschikbaar. Desondanks presenteert Kia de EV9 absoluut niet als terreinauto, maar als veelzijdige reisauto.

Conclusie

Een budgetmerk kan makkelijk uit de markt worden gedrukt door een concurrent die nog efficiënter weet te werken. Volumemerken moeten vanwege het grote aanbod continu vechten om hun positie te behouden. Een premium-merk daarentegen wordt gekocht om de superieure kwaliteiten en het is heel lastig voor nieuwkomers om dat niveau te bereiken. Bovendien zijn kopers van premium-merken in de regel trouw aan hun merk. Met de EV9 wil Kia deze top van de markt bereiken en zijn toekomst veiligstellen.

Zelfs met een eerste kennismaking in een fotostudio bewijst de Koreaanse fabrikant dat het de creativiteit en innovatiedrang heeft om mee te draaien in het topsegment. De EV9 is echt anders dan andere grote SUV's, zowel op het gebied van vormgeving als techniek. Tegelijkertijd blijft de EV9 even degelijk en verstandig als iedere andere Kia.