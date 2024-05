De eerste kennismaking vindt plaats in een fotostudio, want de EV3 is nog niet in productie. Wel zijn er handgebouwde prototypes beschikbaar. Die laten zien dat Kia niet domweg het uiterlijk van bestaande modellen overneemt op een volgend model, zoals veel Duitse merken dat doen. Kia wil dat ieder model een eigen karakter heeft, zij het binnen de stijl van Kia. De huisstijl van Kia heet "Opposites Unite" om aan te geven dat het tegenstellingen wil combineren.

Dat geldt heel letterlijk voor deze middelgrote SUV, want dergelijke auto's moeten een avontuurlijke uitstraling hebben en die komt vaak van een hoge bouw, stoere neus en grote bodemvrijheid. Echter, om een auto efficiënt te maken is stroomlijn belangrijk en dat staat haaks op bovengenoemde zaken. Om dit op te lossen heeft Kia slim gebruik gemaakt van vouwen in het plaatwerk, waardoor oppervlakken groter of kleiner lijken dan ze zijn. De vele zwarte contrasten accentueren onderdelen en slim gekozen asymmetrische (!) vormen geven het lijnenspel dynamiek. Dat begint bij de basisvorm, want de EV3 is voor breder dan achter voor een gunstige stroomlijn. Het eindigt bij details zoals de verzonken deurhendels, luchtgeleiders bij de voorwielen en de spoiler boven de achterruit. De hier getoonde groen/beige kleur is geheel nieuw voor Kia en speciaal ontworpen voor de EV3.

Wat Autozine betreft is het eindresultaat meer dan geslaagd. De EV3 is modern en futuristisch, weet zich goed te onderscheiden van het bestaande aanbod en is trouw gebleven aan de originele conceptcar. Vaak zit er veel verschil tussen een eerste concept en het uiteindelijke productiemodel omdat onderdelen te kostbaar zijn, technisch lastig zijn te realiseren of niet voldoen aan veiligheidseisen. Bij de EV3 is duidelijk te zien dat het originele idee van de ontwerpers in stand is gebleven.

Ruimte

Kia heeft de voorruit zo ver mogelijk naar voren geplaatst voor maximale ruimte in de cabine. Toch is de neus lang niet zo kort en gestroomlijnd als die van bijvoorbeeld een Volkswagen ID.3. De EV3 heeft namelijk voorwielaandrijving en alle elektronica is onder de motorkap geplaatst. Dit betekent dat ook de laadaansluiting voorop zit. Ondanks het feit dat alle techniek voorin zit, vond Kia nog wel ruimte voor 25 liter bergruimte onder de motorkap, handig voor bijvoorbeeld de labelkabels.

De EV3 ziet er niet alleen van buiten uit als een elektrische auto, ook binnenin is de uitstraling heel anders dan in een conventionele Kia. Waar mogelijk is namelijk gewerkt met stof in plaats van plastic en dat geeft tegelijkertijd een warme, huiselijke en een futuristische uitstraling. 28.5 kg van de grondstoffen is gerecycled materiaal en op de het dashboard is een QR-code te vinden die verwijst naar een website met uitleg over de herkomst van de materialen. Het belangrijkste is echter: het oogt en voelt allemaal hoogwaardig en is op geen enkele manier inferieur aan conventionele materialen.

„Wat bij sommige concurrenten het bereik van de "long range" versie is, is bij de EV3 de actieradius van de standaard-uitvoering“

Dankzij de hoge bouw is de instap eenvoudig en de zit hoog. De ruimte voorin is goed, waarbij een uniek uitschuifbaar tafeltje voor het beoogde huiskamergevoel zorgt. De ruimte achterin is net voldoende. Helaas bestaat de achterkant van de voorstoelen uit keihard kunststof en dat is niet prettig voor de knieën van de achterpassagiers.

Uitrusting

Een beeldscherm strekt zich uit van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard. Het bestaat in feite uit drie verbonden beeldschermen en is ongewijzigd overgenomen van Kia's topmodel: de EV9. Echter, voor de EV3 is de software doorontwikkeld. De routeplanner kan nu slimmer laadstops plannen als de route langer is dan de batterij reikt. Voorheen ging de routeplanner ervan uit dat overal tot 100% werd opgeladen. Voortaan kan de computer suggereren slechts een paar minuten bij te laden als dat efficiënter is.

Ook nieuw: de "graphics" op de beeldschermen kunnen voortaan thema's krijgen van bijvoorbeeld Star Wars of Marvel. Om de tijd te doden tijdens het opladen zijn spelletjes beschikbaar. ChatGPT is beschikbaar om tijdens het rijden vragen te stellen over alles wat de inzittenden zich maar kunnen bedenken. Bovendien kan deze slimme assistent het navigatiesysteem programmeren en het klimaatcontrolesysteem bedienen.

Elektrische auto

Kia gaat ervan uit dat de EV3 voor veel kopers de eerste elektrische auto zal zijn. Om zorgen over het bereik weg te nemen heeft de EV3 daarom een zeer grote actieradius. De EV3 staat op een nieuw platform en maakt als eerste gebruik van een nieuwe generatie accu's van leverancier LG. De basisversie heeft een 58 kWh batterij, waarop in theorie 410 km kan worden afgelegd. Het topmodel heeft zelfs een 81 kWh batterij, goed voor een theoretische actieradius van 600 km! Opladen kan met 11 kW bij een publiek laadpunt en met maximaal 128 kW bij een snellader (onder ideale omstandigheden).

Omdat dit artikel is gebaseerd op een kennismaking in een fotostudio, dus niet op een proefrit, kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de rijeigenschappen. Wel kan worden gemeld dat de EV3 ook dienst kan doen als stroombron. Net als de duurdere EV9 kan de Kia EV3 stroom terugleveren aan het net, andere auto's opladen of dienst doen als stroombron op bijvoorbeeld een camping.

Conclusie

De geavanceerde techniek en bijzondere vormgeving van de eerste elektrische auto's van Kia komt naar de middenklasse! De Kia EV3 combineert onderscheidende vormgeving met doordachte techniek. Concreet betekent dat een huiselijke cabine met volop ruimte voorin en voldoende ruimte achterin en een zeer moderne uitrusting. De uitrusting is in de basis afkomstig van de grotere / duurdere modellen, maar zelfs doorontwikkeld voor de EV3!

De EV3 staat op een nieuw platform en dat biedt volop ruimte aan batterijen. Die batterijen zijn bovendien van de laatste generatie, waardoor de EV3 een zeer grote actieradius heeft. Wat bij sommige concurrenten het bereik van de "long range" versie is, is bij de EV3 de actieradius van de standaard-uitvoering. Ondanks de uitgesproken vormgeving is de stroomlijn goed (0.267 cw) en dat zorgt voor minder rijgeluiden en een lager stroomverbruik.