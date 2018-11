Autotest | Een keurige auto. Een keurige woning. Een keurig mens. Ze vallen niet op, maar er is zeker niets mis mee. Wie een auto ziet als speelgoed of statussymbool, zal meer zoeken dan "keurig". Wie een auto ziet als een vervoermiddel, zoekt de juiste balans tussen goed en overdadig. En als er één auto is die die balans biedt, is het wel de Kia Ceed Sportswagon. Hier is waarom.

Het uiterlijk zet de toon. De derde generatie van de Kia Ceed Sportswagon ("SW") ziet er goed uit, maar valt op geen enkele manier op. De SW is niet uitgesproken sportief, elegant of stoer, maar wél modern en gestroomlijnd. De moderne lijnen zorgen voor een tijdloos uiterlijk en daarmee een hoge restwaarde. De stroomlijn zorgt voor comfort en efficiëncy. Kortom: Kia maakt vooral werk van zaken die er echt toe doen.

Ten opzichte van de Ceed hatchback is de stationcar 29 cm langer en 2 cm hoger. De extra lengte wordt niet bereikt door een langere wielbasis, maar puur door een langere overhang achter de achterwielen. Daarmee wordt iets afbreuk gedaan aan de harmonieuze verhoudingen van de vijfdeurs. De verchroomde lijst rondom de zijruiten, de achterspoiler en de haaievin-antenne maken weer het nodige goed. De luchtgeleiding op de hoek van de achterbumper is functioneel én breekt heel slim het grote oppervlak en voorkomt dat de stationwagon er "lomp" uitziet.

Omdat de wielbasis van de Sportswagon niet anders is dan die van de hatchback, is ook de ruimte voor- en achterin gelijk. Nog steeds is de beenruimte achterin voldoende, maar niet toereikend om vier grote volwassenen comfortabel te vervoeren. Het verschil met de vijfdeurs zit puur in de bagageruimte. Die is bereikbaar via een elektrisch bedienbare achterklep en heeft (nipt) de grootste inhoud in dit segment. Standaard meet de kofferruimte 625 liter. De achterbank is eenvoudig op te klappen, zowel met knoppen op de achterbank als met hendels in de bagageruimte. De laadvloer is net niet vlak. Met opgeklapte achterbank meet de bagageruimte 1.694 liter en dat is wederom de grootste in zijn klasse. Sterker nog: dat is vergelijkbaar met stationcars uit een hoger segment en bijvoorbeeld 8 liter meer dan Kia's eigen Optima SW biedt.

Uitrusting

Standaard voorziet de Ceed in alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die mogen worden verwacht van een moderne auto in dit segment. Daarbij geldt steeds: alles wat zinvol is voor dagelijks gebruik is aanwezig, maar overdaad wordt voorkomen om de prijs scherp te houden. Dat wil zeggen: bij de meeste uitvoeringen. Voor de eerste testrit met de hatchback is gereden met een meer gangbaar uitrustingsniveau en ter contrast is dit keer gekozen voor het absolute topmodel: de "Executive". Daarmee vervalt de verstandige balans tussen prijs en functionaliteit, en schurkt de Ceed qua luxe tegen auto's uit een hoger segment aan.

De stoelen van de Ceed Executive zijn groot, zacht, fraai bekleed en op vele manieren verstelbaar. De hoogwaardige materialen maken van de Ceed Executive meer dan een middenklasse stationcar. Let wel op dat die fraaie bekleding op het dashboard bij volle zon voor hinderlijke reflecties kan zorgen.

De Executive biedt logischerwijs alle luxe die Kia in huis heeft. Zo is er een keurig verzorgd infotainment-systeem met audio, navigatie en communicatie-functies. Het JBL audiosysteem past in het totaalplaatje: er is niets mis met de klank en het geluid is niet gekleurd. Het navigatiesysteem is goed en dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto kan de smartphone als alternatief worden gebruikt (bij de redactie is "Waze" populair omdat dit het ultieme middel is om files te omzeilen).

De Kia Ceed biedt diverse semi-zelfrijdende functies om het rijden veiliger en makkelijker te maken. De cruise-control houdt automatisch afstand tot de voorligger. Daarbij stuurt de auto automatisch terug wanneer de belijning op het wegdek wordt overschreden. De Ceed blijft echter niet automatisch in het midden van de rijstrook. Ook gaan de zelfrijdende functies niet zo ver dat de auto vanzelf snelheid vermindert bij het naderen van een rotonde, scherpe bocht of andere bijzondere situatie. Wel leest een camera verkeersborden en wordt de huidige maximumsnelheid getoond in het beeldscherm tussen de snelheidsmeter en toerenteller.

„De Ceed is absoluut geen opmerkelijke auto, maar tijdens de testperiode is nooit verlangd naar meer of anders“

Aandrijving

Kia timmert hard aan de weg met alternatieve aandrijvingen in de Soul en Niro. De Ceed is het behoudende model met behoudende aandrijving. Daarom zijn traditionele 1.0 en 1.4 liter benzinemotoren beschikbaar, evenals een 1.6 liter diesel.

Voor deze test is gekozen voor de 1.4 liter benzinemotor, gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De krachtbron levert 140 pk / 242 Nm en komt daarmee moeiteloos mee in iedere situatie. Nooit is merkbaar dat de motor hard moet werken of juist licht werk heeft; de aandrijving "is" er gewoon. Dat is te danken aan de goed gekozen versnellingsbakverhoudingen (100 km/u is 2.500 tpm) waardoor de motorgeluiden bescheiden blijven. De automaat doet wat hij moet doen: onmerkbaar schakelen, waardoor de bestuurder niet merkt wat het mechaniek doet.

Alleen wanneer de "1.4 T-GDI" echt wordt geprovoceerd, toont de krachtbron zijn spierballen, schakelt de automaat razendsnel terug en komt de Ceed SW vlot uit de hoek. Ook dan blijft het motorgeluid bescheiden en mede daarom valt op dat op hoge snelheid juist wel de nodige geluiden hoorbaar zijn van de banden (let op: de Executive staat op brede banden!) en de rijwind. Die geluiden nemen boven de 100 km/u sterk toe en komen hoorbaar van achteren.

Op de snelweg is gemakkelijk een verbruik van 5 liter per 100 km te realiseren. Reken op een gemiddelde van 6.2 liter per 100 km wanneer ook in de stad wordt gereden.

Weggedrag

Het wordt eentonig, want ook voor het weggedrag geldt dat de Ceed geen uitgesproken karakter heeft en alles precies doet zoals het hoort. De Ceed SW heeft geen aangepast onderstel dat is afgestemd op eventuele zware lading. De stationwagon rijdt daarom net zo als de vijfdeurs. De besturing is niet licht of zwaar, het onderstel is niet sportief of comfortabel maar altijd een geslaagd compromis tussen beide. Wanneer de bestuurder dat wil is de Ceed vlot en dynamisch. Net zo makkelijk cijfert de Ceed zichzelf weg en is dit een keurige middenklasser.

Conclusie

De derde generatie van de Kia Ceed is er nu ook als stationcar. De toon werd al gezet met de hatchback en logischerwijs volgt de Sportswagon. Bij iedere Ceed ligt de nadruk op bruikbaarheid en veiligheid tegen een nette prijs. Kia speelt niet in op de emotie en dat is vooral een heel verstandige keuze. De meeste uitvoeringen zijn niet overdadig en bieden precies dat wat mag worden verwacht van een moderne auto. Alleen de "Executive"-versie gaat een stap verder en concurreert zelfs met auto's uit een hoger segment.

Ook de rijeigenschappen zijn weinig uitgesproken en spreken steeds de grootst mogelijke doelgroep aan. De motoren zijn modern, maar niet vooruitstrevend. De prestaties zijn daarom goed en het verbruik is gemiddeld voor een auto van deze omvang met deze prestaties. Het weggedrag is veilig en biedt de juiste balans tussen comfort en veiligheid. De Ceed is absoluut geen opmerkelijke auto, maar tijdens de testperiode is nooit verlangd naar meer of anders. Kortom: de Kia Ceed was al een keurige auto en met de Sportswagon is de Ceed ook nog eens heel functioneel.