Jeep onthult nieuwe Wrangler

30 november 2017 | Jeep heeft de nieuwe generatie van de Wrangler onthuld op de Los Angeles Auto Show 2017. De nieuwe Wrangler claimt de best denkbare terreinvaardigheden, een modern design dat trouw is aan het origineel, geavanceerde en aandrijflijnen en meer mogelijkheden op gebied van open rijden. Bovendien was de meest capabele SUV ooit nog niet eerder zo royaal uitgerust met veiligheidssystemen en geavanceerde technologie. De nieuwe Jeep Wrangler wordt vierde kwartaal 2018 bij de Nederlandse Jeep dealer verwacht.

De nieuwe Jeep Wrangler debuteert tijdens de Los Angeles Auto Show 2017. Het unieke Wrangler-design is direct herkenbaar aan de zevenslots grille, iconische ronde koplampen en vierkante achterlichten. Verder is de aerodynamica verbeterd en kan de voorruit, speciaal voor de offroad puristen, naar beneden. De nieuwe Jeep is onder meer uitgerust met twee 4x4-systemen, nieuwe 'Selec-Trac' met tussenbak voor hoge en lage gearing én permanente vierwielaandrijving, 'Tru-Lock' met elektrische voor- en achterasvergrendeling, 'Trac-Lock' met gelimiteerd slipdifferentieel en elektronisch los te koppelen stabilisatorstang. De nieuwe Jeep Wrangler is meer dan voorheen uitgerust met geavanceerde technologie en biedt drie nieuwe Uconnect systemen (5-, 7- en 8.4-inch NAV) met communicatie-, entertainment- en navigatiefuncties. De vierde generatie Uconnect maakt gebruik van LED-technologie, touchscreens met pinch-to-zoom functie, Apple Carplay en Android Auto. Veiligheid stond voorop in de ontwikkeling van de nieuwe Jeep Wrangler die meer dan 75 actieve en passieve veiligheidsfuncties biedt. In Noord-Amerika is de nieuwe Jeep Wrangler leverbaar met een compleet nieuw motoraanbod, waaronder de 2.0 turboviercilinder benzine en 3.0 EcoDiesel V6 die wordt gekoppeld aan een nieuwe 8-traps automatische transmissie. Meer informatie over de nieuwe Jeep Wrangler met Europese specificaties wordt volgend jaar vrijgegeven. De nieuwe Jeep Wrangler wordt vierde kwartaal 2018 bij de Nederlandse dealers verwacht.