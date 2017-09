Kunstenaar geeft surrealistische kijk op Jaguar E-PACE

21 september 2017 | Jaguars nieuwe E-PACE, speelt de hoofdrol in een serie digitale beelden van een 'verknipte' stedelijke omgeving. De beelden zijn vervaardigd door digitale kunstenaar Chris Labrooy. Hij heeft de kunstwerken gemaakt ter gelegenheid van de introductie van de E-PACE in Noord-Amerika.

Geïnspireerd door het speelse karakter van de Jaguar E-PACE en de sprong waarmee hij tijdens zijn introductie in Londen het Guinness World Record verbeterde, plaatst Labrooy de E-PACE in een serie onwaarschijnlijke situaties. De serie beelden, 'Transposition' genaamd, is vandaag in de Amerikaanse stad Detroit onthuld. De stad staat bekend om zijn automotive geschiedenis en was het decor voor het Amerikaanse debuut van de Jaguar E-PACE.

Tijdens de ontwikkeling van de Jaguar E-PACE werkten Design Director Ian Callum en zijn collega's nauw samen met Jaguars team van ingenieurs om de auto zijn eigen speelse karakter te geven. Chris Labrooy werkte vervolgens samen met Jaguars designteam en vervaardigde een serie beelden van de nieuwe Jaguar in zijn natuurlijke habitat, maar dan met de spreekwoordelijke 'twist'.

Jaguar heeft ook een korte film uitgebracht die laat zien wat de inspiratie voor de E-PACE is en wat de details achter het design zijn. De film is voorzien van commentaar van Ian Callum, Jaguar's Director of Design. Te zien is hoe de designers de eerste compacte sportieve SUV creëerde. De twee belangrijke thema's bij de realisatie van hun ideeën waren dat de auto een uitgesproken karakter moet hebben en plezier moet bieden. Callum vertelt hoe die tot stand kwamen en welke inspiratie Jaguars racehistorie daaraan heeft bijgedragen.

De Jaguar E-PACE heeft een aantal subtiele details die zijn geïnspireerd op tijdloze designkenmerken: