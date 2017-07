Jaguar XJ verbeterd voor 2017

24 juli 2017 | Jaguar heeft de XJ verbeterd en verfijnd voor modeljaar 2017. Bovendien kondigt het merk een nieuwe topversie aan: de XJR575. Verder zijn er talloze technologie-upgrades én de nieuwste intelligente veiligheidsvoorzieningen aan boord. De vanafprijs voor de Jaguar XJ bedraagt voortaan 103.330 euro. De XJR575 heeft een vanafprijs van 204.150 euro. Vanaf komend najaar is de vernieuwde XJ leverbaar.

De Jaguar XJR575 is de meest dynamische versie van het XJ-gamma. Jaguar Land Rovers 5.0 liter V8 met supercharger levert in deze uitvoering 423 kW (575 pk) vermogen en een koppel van 700 Nm. Daarmee accelereert de sedan in 4,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De topsnelheid van de XJR575 ligt op 300 km/uur, te bereiken in 44 seconden. Deze versie is ook leverbaar met 15 centimeter langere wielbasis.

Klanten hebben voor de XJR575 de keuze uit twee speciale carrosseriekleuren van Jaguar Land Rovers Special Vehicle Operations: Velocity Blue en Satin Corris Grey. De Jaguar XJR575 is voorzien van speciaal ontwikkelde exterieurdetails, zoals de nieuwe achterspoiler, de dorpels, de opnieuw vormgegeven voorbumper en de onderste luchtinlaten met Gloss Black omlijsting. Verder onderscheiden de nieuwe badges en dubbele louvres in de motorkap de XJR575 uiterlijk van de andere versies van de XJ. Glanzend zwarte Farallon 20-inchwielen en rode remklauwen vormen de dynamische finishing touch van deze speciale uitvoering.

De XJR575 is, net als alle versies van de XJ, uitgerust met Adaptive LED-koplampen, die een natuurlijker licht geven dan bi-xenonlampen. De koplampen omvatten het Adaptrive Front-lighting System, actieve en passieve bochtverlichting en automatisch grootlicht.

Het interieur van de XJR575 voorziet Jaguar van speciale dorpelpanelen met reliëf, 575-gravures en bekleding met diamantpatroon met keuze uit de kleurencombinaties Jet/Jet en Ivory/Jet en afgewerkt met extra 575-logo's. De sportstoelen in de XJR575 zijn voorzien van verstelbare wangen voor extra zijdelingse steun in bochten.

De Jaguar XJ krijgt een aantal technologische updates. Daarmee verbetert de connectiviteit aan boord met 4G en wifi, zodat de inzittenden onderweg met acht apparaten online kunnen blijven. Verder wordt de middenconsole voorzien van een groter 10-inch touchscreen. Die is niet alleen beter leesbaar, het scherm is ook als smartphone te bedienen, zodat de inzittenden kunnen in- en uitzoomen op het scherm als ze het satellietnavigatiesysteem gebruiken. Ook kunnen ze hun eigen homepage creëren om snel bij hun favoriete functies te komen.

Het Touch Pro-infotainmentsysteem biedt onder meer navigatie van deur tot deur, 4G wifi en een Meridian Signature Sound System-audiosysteem met een vermogen van 1.300 watt. Alle functies zijn toegankelijk via de nieuwe 10-inch touchscreen in de middenconsole.

De nieuwste stereocameratechnologie maakt een aantal slimme veiligheidsfuncties mogelijk, zoals Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning en Lane Keep Assist. Adaptive Cruise Control met Queue Assist maakt filerijden op de snelweg minder inspannend doordat het systeem de voorligger volgt en een veilige afstand aanhoudt.

Traffic Sign Recognition werkt samen met Jaguars Adaptive Speed limiter. Het system herkent de borden waarop de maximumsnelheid is aangegeven, vergelijkt die met de informatie in het navigatiesysteem en past de snelheid van de auto aan als de actuele snelheidslimiet daarvan afwijkt.

Blind Spot Monitoring waarschuwt de bestuurder via een oplichtend icoon in de buitenspiegel voor eventuele voertuigen in de dode hoek.

Dankzij de elektrische stuurbekrachtiging is semi-autonoom parkeren mogelijk, zowel parallel als haaks op de rijrichting. Ultrasone sensors meten de ruimte en vervolgens stuurt het systeem de auto in een geschikte parkeerplaats. Als de auto parallel is geparkeerd, kan het systeem de auto ook weer uit de parkeerplaats manoeuvreren. De bestuurder hoeft alleen het gaspedaal, de rem en de transmissie te bedienen. Een 360o-camera geeft een compleet beeld van de situatie rond de auto, zodat manoeuvreren zonder iets te raken eenvoudig is.

Radarsensors maken ook achteruitrijden gemakkelijk en veilig. Het systeem signaleert voertuigen die van links of rechts achter de auto naderen. Als die mogelijk gevaar opleveren, geeft het systeem de bestuurder optische en geluidssignalen als waarschuwing.

Met Remote Essentials via Remote app kan de klant via zijn smartphone op afstand de brandstofvoorraad controleren en zien of de portieren zijn vergrendeld en de ruiten gesloten. Remote Premium stelt de eigenaar ook in staat de auto op afstand via de Remote app te ver- en ontgrendelen en het systeem alarmeert de eigenaar als er wordt ingebroken in de auto. Als hij de auto niet kan terugvinden, leidt Remote premium de eigenaar naar de plaats waar hij zijn auto heeft achtergelaten. De eigenaar kan zelfs de temperatuur in de auto op afstand regelen en de motor van de auto starten. Secure Tracker houdt de auto op afstand pro-actief in de gaten: als de auto wordt gestolen, werkt dit systeem samen met de opsporingsdiensten om de auto te lokaliseren en te bergen.

Lane Keep Assist monitort de positie van de auto op de weg en de stuurbewegingen. Als de auto de rijstrook dreigt te verlaten zonder dat de bestuurder richting aangeeft, voorkomt het systeem dat door de auto subtiel terug te sturen in de rijstrook. Driver Condition Monitor signaleert vermoeidheid bij de bestuurder wanneer die na een periode van weinig of geen stuurbewegingen minder beheerste en ongecoördineerde stuurbewegingen maakt. Het waarschuwt de bestuurder en adviseert een pauze.

Voetgangersveiligheid is verbeterd met Jaguars Autonomous Emergency Braking (AEB), dat met de toevoeging van Pedestrian Detection nu nog beter functioneert. Het systeem is actief bij snelheden tot 60 km/uur en signaleert met behulp van een geavanceerde voorwaarts gerichte digitale stereocamera voetgangers en obstakels en remt de auto automatisch af als een aanrijding dreigt.

Dynamiek en verfijnd rijcomfort zijn essentieel in de Jaguar XJ. Advanced Adaptive Dynamics analyseert de bewegingen van de auto 500 keer per seconde en past de instellingen van de schokdempers voortdurend aan de omstandigheden en de rijstijl van de bestuurder aan. In samenwerking met de luchtvering verbetert het intelligente systeem het gedrag van de auto bij dynamisch rijden zonder dat dat ten koste gaat van het comfort van de inzittenden.