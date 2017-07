Jaguar E-PACE

Jaguar introduceert E-PACE

14 juli 2017 | Jaguar introduceert de E-PACE. De E-PACE is het nieuwste lid van Jaguars SUV-familie. De auto is het vervolg op Jaguars eerste volledig elektrisch aangedreven SUV, de I-PACE Concept, en de Jaguar F-PACE, de performance-SUV die de titel World Car of the Year heeft gewonnen. Omdat de capaciteit van de fabrieken in Groot-Brittannië bijna volledig is benut, is Jaguar Land Rover een samenwerkingsverband aangegaan met ontwikkelings- en productiespecialist Magna Steyr in Graz, Oostenrijk. De Jaguar E-PACE is het eerste model van het concern dat hier wordt gebouwd. De productie van de volledig elektrische Jaguar I-Pace vindt vanaf 2018 ook plaats op deze locatie.

Voor het design van de carrosserie diende de Jaguar F-TYPE als inspiratiebron. Dat is te zien aan de kenmerkende Jaguar-grille, de gespierde proporties, de korte overhang voor en achter en de krachtig ogende welvingen. De tegen meerprijs leverbare lichtmetalen 21-inchwielen geven de E-PACE een zelfverzekerde, doelgerichte uitstraling. Het is overduidelijk dat deze auto veel rijdynamiek biedt. Het DNA van Jaguar komt ook tot uiting in de dynamische vorm van de daklijn en de kenmerkende vorm van de zijruiten. De compacte SUV is 4.395 mm lang. De korte overhangen meten respectievelijk 882 vóór en 832 mm achter. Met de 2.681 mm lange wielbasis biedt de E-PACE vijf inzittenden comfort en de beenruimte achterin is met 892 mm genereus. Ook de bagageruimte is fors, met een inhoud van 577 liter. Dat is mede te danken aan de Integral Link-achterwielophanging. De nieuwe onderstelcomponenten die Jaguar heeft ontwikkeld voor de E-PACE zorgen niet alleen voor maximale interieurruimte, ze vormen ook de basis voor de dynamische kwaliteiten van de auto. Dankzij Configurable Dynamics heeft de bestuurder van de E-PACE meer controle doordat hij kan kiezen voor individuele instellingen voor het gaspedaal, de automatische transmissie, de besturing en, indien aanwezig, het Adaptive Dynamics-onderstelsysteem. Adaptive Dynamics stuurt aan de hand van de input van de bestuurder en op basis van carrosserie- en wielbewegingen de wielophanging en het onderstel aan. De Jaguar E-PACE wordt leverbaar met een aantal Ingenium-benzine- en -dieselmotoren. Met de 221 kW (300 pk) sterke Ingenium-turbomotor sprint de E-PACE in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/uur, de topsnelheid is elektronisch begrensd op 243 km/uur. Voor klanten die efficiency willen, is er de voorwielaangedreven uitvoering van de 110 kW (150 pk) sterke Ingenium-dieselmotor met een CO2-emissie van 124 g/km. Jaguar past de Active Driveline-vierwielaandrijving voor het eerst toe in de E-PACE. De E-PACE is voorzien van de nieuwste veiligheids- en rijassistentiesystemen. Een stereocamera vormt de basis voor het geavanceerde Emergency Braking-systeem, detecteert voetgangers en levert input aan de systemen Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Adaptive Speed Limiter en Driver Condition Monitor. Parkeersensoren aan de voor- en achterzijde zijn standaard op elke uitvoering, waardoor parkeren en manoeuvreren geen stress meer oplevert. De camera maakt samen met de elektrische stuurbekrachtiging ook de Blind Spot Assist-functie mogelijk, die het gevaar van aanrijdingen van opzij vermindert op wegen met meerdere rijbanen. Een nieuw Forward Traffic Detection-systeem waarschuwt bestuurders bovendien voor naderende voertuigen op onoverzichtelijke kruisingen. Tot de geavanceerde actieve veiligheidsfeatures behoort ook een voetgangersairbag, die onder de achterrand van de motorkap vandaan komt om een voetganger op te vangen in geval van een aanrijding. De Jaguar E-PACE is de eerste Jaguar die is voorzien van de innovatieve Thin-Film Transistor (TFT) Head-Up Display. De geavanceerde display kan tot wel 66 procent meer informatie weergeven op de voorruit met behulp van grote, volledig in kleur uitgevoerde graphics met een grotere helderheid. Belangrijke informatie, zoals de snelheid van de auto en navigatie-aanwijzingen, worden altijd groot weergegeven, terwijl waarschuwingen en meldingen van de infotainment-, veiligheids- en comfortvoorzieningen altijd direct in het zichtveld van de bestuurder worden getoond. Zo hoeft hij de ogen niet van de weg te halen. Elke E-PACE is voorzien van de nieuwste generatie van Jaguars Touch Pro-infotainmentsysteem. Natuurlijke spraakherkenningstechnologie, een 10-inch touchscreen en een naar eigen inzicht in te delen basisscherm maken de bediening van het systeem snel, eenvoudig en intuïtief. Tegen meerprijs is een 12,3-inch full colour digitaal TFT-instrumentenpaneel leverbaar, alsmede twee premium audiosystemen die Jaguar heeft ontwikkeld in samenwerking met Meridian. De E-PACE biedt zo de technologie en de connectiviteit die klanten vandaag de dag wensen.