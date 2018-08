Autotest | Nog maar weinig paar autofabrikanten hebben het aangedurfd om elektrische auto's op de markt te brengen. De meeste wachten af. Zeker van een relatief klein en historisch merk zoals Jaguar zou worden verwacht dat het zo lang als het kan vasthoudt aan traditionele techniek. Echter... juist Jaguar introduceert nu een elektrische auto die niet alleen specificaties heeft om van te watertanden, maar die ook nog eens per direct bij de dealer staat. Maak kennis met de I-PACE.

Wees gerust, Jaguar heeft geen auto "in elkaar geflanst" met als enige doel de concurrentie te snel af te zijn. Jaguar heeft simpelweg op het juiste moment de juiste beslissing genomen. Ver voordat andere merken serieus werk maakten van elektrisch rijden, begon Jaguar al met het aantrekken van de juiste specialisten (o.a. van BMW) en het samenwerken met de juiste leveranciers (o.a. Panasonic). Bovendien: Jaguar lijkt misschien een klein automerk, maar het is onderdeel van het veel grotere "Tata", dat over voldoende financiële middelen beschikt om nieuwe techniek te ontwikkelen.

En het resultaat mag er zijn! Omdat de I-PACE vanaf de eerste schets als elektrische auto is ontworpen, hoeft geen rekening te worden gehouden met een grote verbrandingsmotor, luchtinlaten, uitlaten, aandrijfassen of andere grote onderdelen die de vormgeving van een auto bepalen. De batterijen van de I-PACE zijn in de vloer verwerkt, waardoor deze Jaguar hoger is dan gemiddeld, maar verder hadden de vormgevers alle vrijheid. Omdat de I-PACE in de hoogte is gebouwd, straalt de auto de kracht van een SUV. De grote wielen en de gedrongen lijnen geven juist de elegantie van een coupé.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is de I-PACE minder eigenzinnig. De instap is net iets hoger dan gemiddeld en de ruimte voor- en achterin is prima. Omdat een elektrische motor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor, heeft de I-PACE zowel voor (27 liter) als achter (656 liter) een bagageruimte. De uitstraling van het interieur is modern en tegelijkertijd vertrouwd. Dankzij de chique materialen en riante uitrusting is de cockpit als een cocon dat de inzittenden verwent, precies zoals mag worden verwacht van Jaguar.

Terwijl andere elektrische auto's ook binnenin vernieuwend zijn met grote beeldschermen en ergonomische hoogstandjes, is het "business as usual" in de I-PACE. De I-PACE heeft daarom dezelfde semi-zelfrijdende functies als de andere moderne Jaguars. Ook wordt voorzien in hetzelfde audio, communicatie en navigatie-systeem ("infotainment") met hetzelfde, fantastisch klinkende, audiosysteem van Meridian. Helaas geldt voor alle infotainment-systemen van Jaguar dat ze voor de testredacteur niet intuïtief werken. Menu's zijn onlogisch ingedeeld, symbolen zijn onduidelijk en de werking is vaak storend traag.

Daar komt voor de I-PACE een slechte database van oplaadpunten bij. Wanneer een route een tussenstop vereist om bij te laden, stuurt het systeem de bestuurder woonwijken of industrieterreinen in terwijl (snel)laders langs de snelweg worden genegeerd. Bovendien bleken laders die Jaguar adviseert meer dan eens op privé-terrein te staan. In de praktijk is het daarom beter om apps op de smartphone te gebruiken. Dankzij de Internet-verbinding hebben dergelijke apps actuelere kennis van oplaadpunten én weten ze hoe krachtig een oplaadpunt is.

Actieradius

Om serieus te worden genomen, moet een elektrische auto minstens zo'n grote afstand kunnen afleggen op een volle "tank" als een auto met verbrandingsmotor. Daarom is de I-PACE voorzien van een zeer krachtige accu (90 kWh). Een extra grote accu betekent dat de fabrikant moet voorzien in extra mogelijkheden om snel te laden, anders is de auto alsnog onpraktisch.

Voor alle elektrische auto's geldt dat ze kunnen laden met wisselstroom of gelijkstroom. Omdat de accu energie opslaat in de vorm van gelijkstroom, is dat het gemakkelijkste te verwerken. Zogenaamde "snelladers" bieden gelijkstroom aan en dan accepteert de I-PACE 100 kW en is de accu binnen een uur geladen. Dit werkt in de praktijk perfect. Houd er echter wel rekening mee dat energie bij snelladers duurder is dan bij minder snelle laders.

„Jaguar heeft niet alleen een elektrische auto ontwikkeld om met de tijd mee te gaan, Jaguar heeft voor elektrische aandrijving gekozen omdat daarmee de beste rijeigenschappen konden worden gerealiseerd“

De meeste publieke laadpunten en thuisladers geven wisselstroom, waarbij het aan de auto is om dit om te zetten naar gelijkstroom. Volgens de specificaties kan de I-PACE maximaal 7 kW omzetten naar gelijkstroom. Tijdens het laden geeft de I-PACE weinig informatie over de opgenomen energie. De boordcomputer toont alleen hoe laat het laden voltooid is. Enig rekenwerk leert dat de beloofde 7 kW wordt verwerkt op 1 fase, in plaats van de meer gebruikelijke 3 fasen. Dat betekent, dat van publieke (11 kW) laadpunten in de praktijk slechts 3.7 kW wordt gebruikt en dan kost het laden van een volledig lege accu zo'n 30 uur! Wie thuis 1 fase 7 kW wil aanbieden, zit bovendien aan een kostbaar abonnement van de energieleverancier. Alhoewel de (energie)kosten nog steeds zo'n 50% lager liggen dan bij soortgelijke auto's met verbrandingsmotor, is de I-PACE hiermee minder voordelig dan andere elektrische auto's. Jaguar is bekend met dit probleem en belooft voor de toekomst een variant met 3 fase omvormer.

Volgens de WLTP-norm kan de I-PACE 480 km afleggen op een volle accu. Tijdens een uiterst kalme testrit onder gunstige weersomstandigheden kon 420 km worden afgelegd. Reken bij een stevige rijstijl en/of minder gunstige weersomstandigheden op een bereik van zo'n 350 km.

Rijeigenschappen

En een "stevige rijstijl" is waartoe de I-PACE uitnodigt! De I-PACE is namelijk voorzien van twee elektromotoren die samen goed zijn voor een vermogen van 400 pk / 690 Nm. Minstens zo belangrijk: dat vermogen is ongeacht het toerental beschikbaar en daarmee heeft de I-PACE op zijn zachtst gezegd een "uitdagend" karakter. Terwijl traditionele auto's eerst toeren moeten maken om vermogen op te bouwen, is de I-PACE altijd klaar om te presteren. Dit maakt een elektrische auto niet alleen alerter, maar omdat de prestaties met zoveel gemak worden geleverd geeft het ook een superieur gevoel.

Het is daarom des te vreemder dat Jaguar voorziet in kunstmatige broem-broem geluiden die klinken bij sportief rijden. Een auto die in volmaakte stilte beter presteert dan een brullende sportwagen is als een vechtersbaas die zijn tegenstander verslaat met één hand op de rug. Kunstmatige motorgeluiden zouden een macho Italiaan nog passen, maar voor een gentleman Jaguar is dit een aanfluiting. Gelukkig is deze functie uit te schakelen, maar het is onbegrijpelijk dat tijd en geld is gestoken in techniek die de auto slechter maakt.

Heel fijn is dat de I-PACE bij het loslaten van het stroompedaal sterk inhoudt (twee niveaus in te stellen) en dan veel bewegingsenergie terugwint en omzet in elektriciteit. Dat is niet alleen heel efficiënt, maar maakt het ook mogelijk om met slechts één voet te rijden (let op: eerst "kruipmodus" uitschakelen).

Het lekkerste is voor het laatste bewaard. Een elektrische auto presteert niet alleen beter dan een auto met verbrandingsmotor, het zwaartepunt ligt ook lager. Omdat de accu's in de vloer zijn verwerkt, heeft de I-PACE een uitzonderlijk goede wegligging. Vanwege de hoge zit helt de I-PACE iets over in de bocht, maar de grip is fenomenaal. Het is duidelijk: Jaguar heeft niet alleen een elektrische auto ontwikkeld om met de tijd mee te gaan, Jaguar heeft voor elektrische aandrijving gekozen omdat daarmee de beste rijeigenschappen konden worden gerealiseerd.

Conclusie

Jaguar verrast vriend en vijand door ver voor de massa met een elektrische auto op de markt te komen. De geteste auto is een zogenaamde "voorserie" auto die nog met de hand is geproduceerd en kent mede daarom enkele "kinderziektes". Het navigatiesysteem heeft slechte kennis van laadpunten. Vanwege een onhandig gekozen omvormer in de auto, verloopt het laden thuis en op publieke oplaadpunten ronduit traag. Snelladen verloopt juist bovengemiddeld snel en zo is de grote batterij toch snel te vullen. Ronduit belachelijk zijn de kunstmatige motorgeluiden, maar die zijn gelukkig uit te schakelen.

Tegenover de kleine ongemakken staan een forse actieradius, verpletterende prestaties en sublieme rijeigenschappen. Daarbij onderscheidt de I-PACE zich nadrukkelijk van andere elektrische auto's. Dat zijn vaak rijdende computers met de uitstraling van een ufo. De I-PACE daarentegen is een echte Jaguar: exclusief, hoogwaardig en superieur aan alles wat alledaags is. En daarom is er maar één conclusie mogelijk: de I-PACE is misschien niet voor iedereen de beste elektrische auto, maar het is zeker wel de beste Jaguar.