Autotest | De Jaguar F-TYPE is geïntroduceerd in 2013. Dus waarom nu nog een test? Omdat het zomer is! En er is nog een reden: recent kreeg de F-TYPE een nieuwe motor en een opgewaardeerde uitrusting. Dankzij de "2.0 i4" motor is de prijs van het instapmodel significant verlaagd en dankzij nieuwe elektronica is de F-TYPE beter bij de tijd.

Wat niet is gewijzigd sinds 2013 is de exclusieve uitstraling. Nog steeds wordt de F-TYPE overal nagekeken en waar de auto stopt trekt deze meteen aandacht. De proporties zijn die van een klassieke sportwagen met een zeer lange neus, waarbij de bestuurder en bijrijder bijna op de achteras zitten voor een optimaal gevoel met het mechaniek.

De testauto is een zogenaamde "Checkered Flag"-uitvoering met zwarte omlijsting van de breedstralers, een zwarte grille, 20 inch velgen met zwarte accenten en tenslotte dorpels in de lakkleur waardoor de auto nog breder lijkt. Met het dak gesloten heeft de cabriolet hetzelfde elegante silhouet als de coupé, maar geopend is het lijnenspel uniek voor deze "Convertible" (de term die Jaguar graag gebruikt).

Ruimte en uitrusting

De binnenruimte is gemiddeld voor een tweezitter, met uiteraard een zeer lage zit. De bestuurder kijkt uit over een zeer lange neus en is zich er mede daarom altijd van bewust nog achter het midden van de auto te zitten. De bergruimte in het interieur is beperkt, maar dat is gebruikelijk bij dit type auto. Nog een bijzonder detail: op hoge snelheid opent automatisch een achterspoiler. Deze is duidelijk zichtbaar in de binnenspiegel, inclusief het prominente, glimmende Jaguar-logo.

Uniek voor de F-TYPE is, dat de ventilatieroosters op het dashboard alleen te voorschijn komen wanneer expliciet om frisse lucht wordt gevraagd. Deze roosters openen en sluiten met de nodige dramatiek, hetgeen geen enkel doel dient maar de auto wel speciaal maakt.

Sinds de introductie van de F-TYPE heeft Jaguar gaandeweg kleine verbeteringen doorgevoerd, ook wel bekend als "minor modelyear changes". Deze aanpassingen zijn te klein om als "facelift" te betitelen, maar gedurende de jaren zorgen ze samen voor significante verbeteringen sinds de introductie van de F-TYPE in 2013. Het meest in het oog springend is het moderne infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie). Dit is niet zo vooruitstrevend als dat in de laatste modellen van Jaguar (met name de I-PACE), maar het is dankzij ondersteuning voor DAB+, Apple Carplay en Android Auto wel bij de tijd. Traditiegetrouw is ook deze Jaguar voorzien van een audiosysteem van Meridian en dat klinkt ook in deze cabriolet uitmuntend.

Op één punt is merkbaar dat de F-TYPE al lang op de markt is: de aandacht voor actieve veiligheid (het voorkomen van ongelukken) is gering. Er is geen computer die met de bestuurder meekijkt en de elektronica kan daarom niet bijsturen of remmen om gevaar te ontwijken. In vergelijking met modernere auto's blijft de F-TYPE hiermee echt achter. Voor wie het graag positief ziet: omdat de computer geen enkele invloed op het rijden uitoefent, biedt de F-TYPE de meest pure rijervaring.

Cabriolet

Het dak wordt geheel elektrisch geopend en gesloten, waarbij het mechanisme zijn werk in stilte doet. Hier geen krakende of kreunende geluiden zoals in een lagere klasse nog wel eens hoorbaar zijn. Met gesloten kap zijn geluiden van buiten veel duidelijker hoorbaar dan in de F-TYPE Coupe; in dat opzicht is er een groot verschil tussen beide carosserie-typen. De bagageruimte van de Convertible meet 196 liter, vergelijkbaar met die van een klein stadsautootje.

„De F-TYPE is nog steeds een echte sportwagen en geen luxe cruiser om te flaneren op de boulevard“

Met geopend dak is het comfort duidelijk minder dan bij zogenaamde "boulevard cruisers". Wie langer is dan 1 meter 85 zit met de haren in de wind, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van de kleine windbreker tussen de beide hoofdsteunen.

Viercilinder

De belangrijkste reden om opnieuw te rijden met de F-TYPE, behalve dat het een traktatie is voor de testrijder, is de nieuwe motor. Voortaan is de F-TYPE leverbaar met dezelfde 2.0-liter 4-cilinder motor die ook de Jaguar XE en XF aandrijft. In de F-TYPE levert deze krachtbron 300 pk / 400 Nm en dat wordt alleen op de achterwielen overgebracht (de zes- en achtcilinder varianten zijn leverbaar met vierwielaandrijving). Met deze lichtere motor is dit "instapmodel" 32.000 euro goedkoper dan het eerstvolgende model met zescilinder.

En wees gerust: de prestaties van deze "instapper" zijn nog altijd uitstekend. Na een koude start klinkt de motor rauw en loopt deze onrustig. Eenmaal warmgereden reageert de kleinere motor nog sneller en gretiger op het gaspedaal dan de grotere zes- en achtercilinder uitvoeringen. Omdat het volledige vermogen pas wordt geleverd bij een hoog toerental, is de maximumsnelheid vaak al overschreden nog voordat de "F-TYPE 2.0 i4" zijn spierballen echt kan laten zien. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u kost 5.7 seconden, maar juist daarna komt het echte vermogen los. Ook bij tussensprints komt de viercilinder nooit vermogen tekort, maar de verpletterende overmacht van de V6 en V8 ontbreekt. Voor sportief rijden voldoet de 2.0 liter motor ruimschoots en zelfs dan vraagt het een getrainde bestuurder om het maximale vermogen te benutten.

De geluiden van de motor, de banden en de rijwind zijn nadrukkelijk hoorbaar, waardoor dit geen auto voor de lange afstand is. Ondanks het feit dat de motor zich best leent voor een kalme rijstijl, is altijd merkbaar dat alle systemen voortdurend op scherp staan en daarom vraagt het rijden met de F-TYPE meer inspanning dan met een doorsnee zakenauto. Logischerwijs loopt het verbruik bij sportief rijden sterk op. Tijdens de proefrit werd vooral kalm met de verkeersstroom meegereden en op de lange afstand pakte het verbruik zelfs iets lager uit (7.5 liter per 100 km) dan beloofd in de folder.

Weggedrag

Het onderstel en de remmen van dit basismodel zijn nog altijd berekend op de veel grotere vermogens van de andere uitvoeringen en dat is in de praktijk goed merkbaar. Het onderstel heeft niet de geringste moeite met het motorvermogen en daarom is altijd een enorme reserve beschikbaar. Dit is daarom een auto die een enorm gevoel van vertrouwen geeft. Daarbij heeft de bestuurder een prima gevoel met het mechaniek, waardoor het enorme potentieel gemakkelijk is te benutten.

Ook de remmen zijn overduidelijk berekend op het geweld van de zwaardere motoren. De remweg van de testauto is zo kort, dat alleen een betonnen muur voor een nog abruptere vertraging zorgt.

Conclusie

De Jaguar F-TYPE is sinds 2013 op de markt. Gaandeweg heeft Jaguar de auto steeds op details verbeterd en 6 jaar later is dat voldoende om opnieuw met de F-TYPE kennis te maken. De F-TYPE is nog steeds een echte sportwagen en geen luxe cruiser om te flaneren op de boulevard. Dat geldt ook wanneer wordt gekozen voor de nieuwe 2.0-liter 4-cilinder motor. De prestaties van dit "instapmodel" zijn weliswaar niet zo spectaculair als die van de V6 en V8-modellen, maar ruimschoots voldoende voor heel veel sportief rijplezier.

Het enige punt waarop de F-TYPE zijn ware leeftijd verraadt, is het gebrek aan semi-zelfrijdende functies. Het infotainment-systeem is gaandeweg wel gemoderniseerd en is dankzij goede integratie met mobiele telefoons klaar voor de toekomst. Als cabriolet biedt de F-TYPE minder comfort dan de coupé, maar de ervaring is daarom nog intenser en dat maakt juist een sportwagen nog aantrekkelijker.