Autotest | De jeugd van tegenwoordig wil geen traditionele sedan. De jeugd van tegenwoordig geeft niet om wortelnotenhout of leder. De jeugd van tegenwoordig hecht niet om een nobele herkomst. Een "klassiek" merk zoals Jaguar lijkt daarom kansloos. Echter, de jeugd van tegenwoordig wil wél een SUV. En de jeugd van tegenwoordig stelt het wél op prijs als die SUV er goed uit ziet. Tijd voor de Jaguar E-PACE wellicht?

Enkele jaren geleden nam Jaguar een gewaagd besluit. Het merk zou niet langer de nadruk leggen op de chique sedans en prestigieuze sportwagens waarmee het groot is geworden. Voortaan zou Jaguar inzetten op SUV's (Sports Utility Vehicle). Dat is de snelst groeiende markt en daar valt dus de meeste winst te behalen. Bovendien werkt de Britse fabrikant samen met Land Rover, waardoor er meer dan voldoende kennis in huis is om SUV's te ontwikkelen.

Het plan was om drie SUV's uit te brengen. De eerste is de "F-PACE" en is gericht op de wereldmarkt. De F-PACE is groot, sterk maar ook chique en beschaafd zoals van een Jaguar mag worden verwacht. Het tweede model is de "E-PACE"; een compacte SUV met een sportieve inslag, vooral gericht op Europa. Binnenkort volgt de "I-PACE", een elektrisch aangedreven SUV.

Een echte Jaguar

Terwijl de grote F-PACE een comfortabele auto met sportieve ondertoon is, liggen die verhoudingen bij de kleinere E-PACE andersom. Uit het korte, gedrongen koetswerk met gespierde dijen blijkt dat alles draait om dynamiek bij de E-PACE. Bovendien heeft de vormgever zich naar eigen zeggen laten inspireren door jonge dieren, waarbij de verhouding tussen kop en romp, alsmede hoofd en ogen altijd anders is dan bij volwassen dieren. Deze "welp" van Jaguar staat daarom op relatief grote wielen (tot 22 inch velgmaat) en heeft grote koplampen om de auto laagdrempelig te maken in plaats van agressief.

De testauto is een zogenaamde "R-Dynamic" uitvoering en dat staat voor een extra sportieve aankleding. Het interieur van de testauto wordt gedomineerd door vuurrood leder, maar uiteraard zijn ook meer ingetogen kleuren beschikbaar. Het dashboard is nadrukkelijk om de bestuurder en bijrijder heengebouwd voor een extra sportief gevoel. Met de felle kleuren, en de hoge zit is de E-PACE heel anders dan een traditionele Jaguar. Echter, dankzij de hoge kwaliteit van zowel de gebruikte materialen als de afwerking geeft de E-PACE op zijn eigen manier toch het "premium" gevoel dat hoort bij Jaguar.

Uitrusting

Ook het hoogwaardige audiosysteem maakt duidelijk dat de E-PACE geen doorsnee SUV is. Dankzij een samenwerking met Meridian is de klank rijk, helder en muzikaal. Voor een auto die gericht is op een jonge doelgroep valt echter op dat weinig aandacht is besteed aan integratie met de smartphone. Alleen middels Jaguars eigen "InControl" app kan de mobiele telefoon samenwerken met de auto, terwijl met Apple Carplay en Android Auto met minder moeite meer bereikt had kunnen worden.

Wie terugvalt op het standaard aanwezige infotainment-systeem ervaart regelmatig een trage reactie op commando's van de gebruiker. Het infotainment-systeem bedient zich van een geheel eigen logica, die de testrijder ook na een week nooit helemaal heeft weten te doorgronden. Zo probeert het "slim" te zijn met vrije invoer van adressen in het navigatiesysteem (het systeem zoekt zelf uit wat een stad of straatnaam is), maar in de praktijk werkt dit vaker niet dan wel. Ook lastig: het beeldscherm ligt zo vlak in het dashboard, dat het door reflecties vaak slecht afleesbaar is.

Als het gaat om actieve veiligheid biedt de E-PACE alle gebruikelijke sensoren en camera's om met de bestuurder mee te kijken en indien nodig in te grijpen. Jaguar loopt hier echter niet voorop, want de Brit maakt geen gebruik van "kunstmatige intelligentie" of "machine learning". Er is daarom nauwelijks sprake van semi-zelfrijdende functies, maar slechts van beperkte assistentie in remmen en sturen wanneer de bestuurder niet oplet. Volgens Jaguar is hier bewust voor gekozen omdat rijplezier centraal zou staan bij de E-PACE en dat mag niet worden verstoord door een computer.

„Vanaf het eerste moment ervaart de bestuurder dat de E-PACE levendig, dynamisch en gewillig is“

Rijeigenschappen

Rijplezier is wat Jaguar belooft en rijplezier is wat de E-PACE biedt! Vanaf het eerste moment ervaart de bestuurder dat de E-PACE levendig, dynamisch en gewillig is. Dat is te danken aan de besturing, die alert en direct is. Tegelijkertijd voelt de bestuurder ook dat de E-PACE tot heel wat in staat is. Dat geeft niet alleen vertrouwen, maar maakt de E-PACE zelfs uitdagend. Wie de uitdaging aangaat, wordt niet teleurgesteld want hoe hoger de snelheid hoe meer voldoening de E-PACE geeft.

Alhoewel de wegligging nauwelijks onderdoet voor die van een sportieve sedans van Jaguar, is de ervaring wel anders. Vanwege de hoge zit lijkt de E-PACE iets over te hellen. Daarbij heeft de testauto, mede door de grote velgmaat, een uitgesproken stug onderstel. Op slecht wegdek is daarom iedere onregelmatigheid voelbaar en dat is niet "des Jaguars".

De E-PACE is gebaseerd op de Evoque, van zustermerk Land Rover. Echter, de Evoque is een terreinauto die zich ook thuisvoelt op de openbare weg. Mede om de concurrentie binnen het eigen huis te beperken, is de Jaguar E-PACE een sportieve auto waarbij terreinwaardigheid een bijzaak is. Er zijn daarom nauwelijks elektronische hulpmiddelen voor terreinrijden beschikbaar. Desondanks maken de vierwielaandrijving (afhankelijk van de gekozen motor en uitvoering), de korte in- en uitloophoeken en de bodemvrijheid terreinrijden wel degelijk mogelijk.

Motoren

De E-PACE is er met beschaafde dieselmotoren (150, 180 of 240 pk), maar wie voor een benzinemotor kiest begint met 250 pk. Om het sportieve karakter van de E-PACE kracht bij te zetten, is de testauto voorzien van de sterkste motor op de prijslijst: de 300 pk sterke benzinemotor.

Deze start met een spannend geluid en houdt het stationaire toerental dan relatief hoog, hetgeen voor een zekere spanning zorgt. De krachtbron staat op scherp, het is tijd om te gaan! Ondanks de uitdagende start, reageert de "E-PACE P300" aanvankelijk terughoudend op het gaspedaal. Ook deze snelste E-PACE laat zich daarom kalm en beschaafd rijden (maar nooit echt zuinig).

Maar... het is altijd voelbaar dat de E-PACE tot veel meer in staat is. Echter, zelfs deze sterkste E-PACE haalt zijn vermogen uit een relatief bescheiden 2.0 liter viercilinder motor. De kleine krachtbron moet daarom eerst toeren maken en de turbo moet eerst "op stoom" komen voordat de E-PACE kan presteren. Daarna klinkt een ongebruikelijk roffelend geluid en dan schiet de E-PACE er uiteindelijk vastberaden vandoor.

Conclusie

Is de E-PACE de Jaguar waar een nieuwe groep kopers op zat te wachten? Ja! Met de E-PACE speelt Jaguar slim in op de groeiende vraag naar SUV's. Jaguar geeft een geheel eigen invulling aan het concept SUV, waardoor de E-PACE zich nadrukkelijk onderscheidt van de massa. Met de vormgeving, aankleding en uitrusting overtuigt de E-PACE nadrukkelijk als een hoogwaardig product.

Als het gaat om de rijeigenschappen, slaat Jaguar een nieuwe weg in. Voorheen was een Jaguar comfortabel met een sportieve ondertoon, maar de "E-PACE P300 HSE" is sportief en het comfort zit nu vooral in de uitrusting en materialen. Daarmee breekt Jaguar nadrukkelijk met de trend om luxe reisauto's te bouwen. De E-PACE maakt van een praktische auto een begeerlijke auto dankzij de fraaie aankleding en het dynamische karakter. En dat is precies wat de jeugd van tegenwoordig zoekt!