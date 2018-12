Hyundai Tucson ondergaat facelift

7 december 2018 | De Tucson, het bestverkochte model van Hyundai in Europa, is ingrijpend vernieuwd voor modeljaar 2019. De SUV kreeg aanpassingen op het gebied van design, connectiviteit en veiligheid. Nieuwe aandrijflijnen verbeteren de prestaties en de efficiƫntie van de auto, zowel op de openbare weg als off-road. Hyundai's SUV in het C-segment is nu ook voorzien van de kenmerkende Cascade-grille, het familiegezicht van alle modellen van Hyundai.

Nieuwe designaccenten en scherpe en elegante lijnen accentueren het progressieve karakter van de vernieuwde Tucson. De Cascade-grille en de nieuwe lichtsignatuur met LED-koplampen en LED-dagrijverlichting geven de auto een herkenbare uitstraling. De eveneens nieuw ontworpen bumpers en skidplate bezorgen de gefacelifte Tucson zijn brede, dynamische aanblik. Ook het design van de lichtmetalen 16-, 17- en 19-inch velgen is vernieuwd. De achterzijde wordt gekenmerkt door de nieuw ontworpen verchroomde dubbele uitlaat (m.u.v. 1.6 GDI) in combinatie met de scherpe lijnen van de nieuwe achterklep en achterbumper. De achterlichtunits zijn ook nieuw ontworpen en accentueren de eenvoud van het design van de nieuwe Tucson. Er zijn drie nieuwe carrosseriekleuren leverbaar: Olivine Grey, Stellar Blue en Champion Blue. Verder is een panoramisch zonnedak een optie die zorgt voor een extra gevoel van ruimte in het interieur.

De bovenzijde van het dashboard is volledig nieuw en bekleed met zacht aanvoelend materiaa. Nieuwe lederen en stoffen bekleding met accenten in reliëf verhogen het kwaliteitsgevoel. De blikvanger in de middenconsole is het 'zwevende' scherm van het audiosysteem, dat ergonomisch geplaatst is zodat de bestuurder zijn op de weg kan houden. Er is keus uit drie kleurenthema's voor het interieur: Light Grey, Black en Red Wine. Zwarte hemelbekleding wordt geleverd in combinatie met het interieurthema Red Wine of Light Grey. Black wordt gecombineerd met een witte hemelbekleding.

Voor meer rijcomfort en een sportief gevoel is de vernieuwde Tucson uitgerust met sportstoelen die een betere zithouding en daardoor meer comfort beloven. Met de speciale verwarmings- en ventilatiefuncties is het interieur voorbereid op hete zomers en koude winters.

De standaarduitrusting van de basisversie i-Drive is uitgebreid met cruisecontrol met snelheidslimiet, mistlampen aan de voorzijde en een stuurwiel en versnellingspookknop in lederlook. Daarbovenop is de Comfort-uitvoering nu voorzien van een USB-aansluiting voor de tweede zitrij, een draadloze oplaadaansluiting voor de mobiele telefoon, Forward Collision-avoidance Assist (FCA) en - alleen in combinatie met automatische transmissie - Adaptive Cruise Control. Tot slot is de topversie Premium nog voorzien van Around View Monitor, grootlichtassistent, een Krell Premium-audiosysteem en Full-LED verlichting.

De Tucson voor modeljaar 2019 biedt keuze uit twee benzine- en twee dieselversies. Alle zijn vernieuwd, met een lager gewicht en minder CO2-uitstoot. De Tucson is de eerste Hyundai die leverbaar wordt met een 48V mild-hybrideaandrijflijn. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan Hyundai's handgeschakelde zesversnellingsbak (6MT), een aantal is ook leverbaar met de 7-trapsautomaat met dubbele koppeling (7DCT) of een 8-trapsautomaat (8AT).

De krachtigste motor in het gamma is de 2.0-liter CRDi-dieselmotor met 136 kW (185 pk) vermogen, gekoppeld aan een mild-hybridaandrijflijn (48 MHEV). Het gecombineerd verbruik (omgerekend op basis van NEDC) is dan 5,2-5,8 l/100 km, de CO2-uitstoot (eveneens omgerekend) 153 g/km. In combinatie met de 2.0-liter dieselmotor biedt een elektrisch systeem ondersteuning bij de acceleratie door tot 12 kW aan extra vermogen te leveren. Daardoor worden het verbruik en de CO2-uitstoot beperkt. Het lithium-ion-polymeerbatterijpakket heeft een capaciteit van 0,44 kWh en wordt opgeladen via regeneratief remmen (waarbij de elektromotor wordt ingezet om de auto te vertragen).

Klanten kunnen ook kiezen voor de nieuw ontwikkelde 1.6-liter Smartstream-dieselmotor: deze levert 100 kW (136 pk). Deze motor wordt geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak en voorwielaandrijving en is optioneel leverbaar met de 7DCT en voorwielaandrijving. Het gecombineerde verbruik van de 85 kW-versie (omgerekend op basis van NEDC) is 4,8-5,0 l/100 km en de gecombineerde CO2-uitstoot (eveneens omgerekend) bedraagt 126-132 g/km. De 100 kW-versie verbruikt gecombineerd (omgerekend op basis van NEDC) 4,7-5,3 l/100 km en heeft een (eveneens omgerekende) CO2-uitstoot van 123-138 g/km.

De Tucson biedt ook keuze uit twee benzinemotoren. De 1.6 GDI met standaard een handgeschakelde zesversnellingsbak en voorwielaandrijving levert 97 kW (132 pk). Het gecombineerde verbruik (omgerekend op basis van NEDC) is 7,0-7,2 l/100 km en de gecombineerde CO2-uitstoot (omgerekend) bedraagt 159-165 g/km. De andere benzinemotor, de 1.6 T-GDI, levert 130 kW (177 pk) en is er in combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak of de 7DCT, beide met voor- of vierwielaandrijving (HTRAC). Het gecombineerde verbruik (omgerekend op basis van NEDC) is 6,9-7,9 l/100 km, de gecombineerde CO2-uitstoot (eveneens omgerekend) bedraagt 159-180 g/km. De nieuwe T-GDI biedt keuze uit de 7DCT en vierwielaandrijving (HTRAC). De optionele 7DCT biedt twee rijmodi, Normal en Sport.

Alle motoren zijn uitgerust met het Idle Stop and Go-systeem (ISG), dat de motor automatisch uitschakelt als de auto tot stilstand komt. Dat draagt bij aan een lager brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot. Het volledige motorengamma voldoet aan de nieuwe Euro 6d-TEMP-emissienorm.

De Tucson is voorzien van R-MDPS, de elektrische, motorbekrachtigde tandheugelbesturing die meer stabiliteit belooft en zou zorgen voor directe reacties bij lagere snelheden.

De nieuwste actieve veiligheids- en rijhulpfuncties onder de noemer Hyundai SmartSense in de Tucson voldoen aan de hoogste Europese veiligheidsnormen. Het omvat Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) en High Beam Assist (HBA). Nieuw in het pakket is Surround View Monitor (SVM) en Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC w/ S&G).

Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC w/ S&G) - Op basis van de info van de radarsensoren aan de voorzijde bewaart SCC w/ S&G afstand tot de voorligger door automatisch zo nodig te versnellen en af te remmen. Als het verkeer tot stilstand komt, zet het Stop & Go-systeem de auto eveneens stil en brengt de auto weer op de gewenste snelheid als het verkeer weer op gang komt. Als de auto langer dan drie seconden stilstaat, moet de bestuurder het systeem opnieuw activeren met de bedieningselementen op het stuurwiel of door kort op het gaspedaal te trappen. Het systeem werkt bij snelheden tot 180 km/u.

Er is keuze uit diverse voorzieningen op het vlak van infotainmant, met onder meer het nieuwe premium audiosysteem van Krell, het op de QI-standaard gebaseerde draadloze oplaadstation voor mobiele telefoons en een nieuw 7-inch informatiescherm met Apple CarPlay (en Android Auto-voorbereiding) en Bluetooth-connectiviteit. Voor een efficiënte rit van A naar B kan de Tucson worden uitgerust met een 8-inch navigatiesysteem met 3D-kaarten en een gratis abonnement van 7 jaar op LIVE Services, inclusief realtime bijgewerkte informatie. Via een standaard USB-poort kan de klant zijn apparaten verbinden met de nieuwe Hyundai Tucson. Een andere nieuwe standaardvoorziening is de extra USB-poort achterin, die indien nodig extra stroom levert om apparaten aan boord op te laden.

De prijzen van de Tucson beginnen bij € 32.995,- voor de 1.6 GDI (benzine) in i-Drive-uitvoering met voorwielaandrijving en handgeschakelde transmissie. De 1.6 T-GDI is er voor prijzen vanaf € 40.995,- voor de Comfort-uitvoering met DCT-automaat. Met vierwielaandrijving is de prijs € 48.995,-. De 1.6 CRDi (diesel) in i-Drive-uitvoering met handgeschakelde transmissie en voorwielaandrijving staat voor € 35.995,- in de prijslijst. Met automaat en in de Comfort-uitvoering kost de nieuwe Tucson € 41.995,- en de hybride R2.0 CRDi met automaat en 4WD € 56.995,-.