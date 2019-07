Hyundai Tucson nu ook in N Line-uitvoering

1 juli 2019 | In aanvulling op de mild-hybrid Tucson 2.0 CRDi 48V MHEV die Hyundai in 2018 lanceerde, introduceert Hyundai nu ook de Tucson 1.6 CRDi 48V MHEV, met een vermogen van 100 kW (136 pk). De mild-hybrid-aandrijflijn draagt bij aan Hyundai's wereldwijde inspanningen om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast presenteert Hyundai de N Line-uitvoering voor de Tucson, met een extra fraai in- en exterieur en met een aangepaste wielophanging en besturing. De prijzen van de nieuwe Tucson N Line beginnen bij 38.995 euro.

Met de nieuwe Tucson N Line breidt Hyundai het gamma N Line-modellen uit. Eerder al presenteerde Hyundai de i30 5-deurs en de i30 Fastback in N Line-uitvoering. De Tucson is de eerste Hyundai-SUV in de sportieve N Line-uitvoering. "Hyundai combineert met de nieuwe Tucson N Line de sportieve N Line-uitvoering met de veelzijdigheid en het comfort van de Tucson", zegt Andreas-Christoph Hofmann, Vice-President Marketing en Product bij Hyundai Motor Europe. "De Tucson is Hyundai's bestverkochte model in Europa. Hij is het hart van ons merk en daarom zijn we blij dat we de Tucson N Line kunnen presenteren".

De N Line-uitvoering is gebaseerd op de huidige Comfort-uitvoering van de Hyundai Tucson met de daarbij behorende extra's:

19-inch lichtmetalen velgen met 245/45 R19-banden

Around View Monitor (360 graden camera)

Blind-spot Collision Warning (BCW)

Pedalenset met aluminiumlook

Remschijven voor, 17 inch

Stoelbekleding, su├Ęde/lederlook met rode stiksels en N-logo

Versnellingspook, lederlook met N-logo

Zwarte hemelbekleding

De Tucson in N Line-uitvoering combineert het karakter van een gezins-SUV met sportiviteit van N, Hyundai's gamma van uiterst sportieve modellen. De Tucson N Line is voorzien van daarop geïnspireerde elementen voor het interieur en het exterieur. Verder is deze uitvoering voorzien van de verfijnde MDPS (Motor Driven Power Steering) en aanpassingen aan de wielophanging voor een sportievere wegligging. De vering is aan de voorzijde 8 procent stijver en aan de achterzijde 5 procent stugger. Wijzigingen aan de software voor de besturing zorgen voor een directer en meer lineair gevoel in het stuurwiel.

De N Line-uitvoering van de Tucson is verder voorzien van nieuw vormgegeven bumpers en een donkere grille met een donker verchroomde omlijsting voor een krachtige eerste indruk. Verder onderstrepen de donkere lichtmetalen 19-inch wielen en buitenspiegelkappen en de glanzend zwarte achterspoiler het sportieve karakter van de Tucson N Line. De zwarte behuizing van de koplampen, de speciale LED-dagrijverlichting en de donkergetinte raamlijsten in combinatie met de in carrosseriekleur gespoten deurgrepen accentueren de dynamische uitstraling.

In het interieur zijn de met suèdeleder beklede sportstoelen voorzien van het N-logo. Het stuurwiel en de stoelbekleding zijn afgewerkt met rood stiksel. De lichtmetalen pedalen en de eveneens met leder en rode stiksels beklede N-versnellingshendel zijn ook onderdeel van de verfraaiingen van de N Line.

De 48-volt mild-hybrid-technologie in de Tucson 1.6 CRDi 48V MHEV zorgt in combinatie met de 1.6 CRDi-dieselmotor voor een verlaging van het brandstofverbruik tot 7 procent volgens WLTP. De techniek omvat een 48-volt lithium-ion-polymeerbatterij met een capaciteit van 0,44 kWh, een Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) en een LDC-omvormer (Low Voltage DC/DC of laagspanningsgelijkstroom/gelijkstroom).

De 48-volt lithium-ion-polymeerbatterij die de mild-hybrid-aandrijflijn van elektriciteit voorziet, is onder de vloer van de bagageruimte ondergebracht. De MHSG is aan de verbrandingsmotor gemonteerd en via een riem met de krukas verbonden. De MHSG genereert tot wel 12 kW extra vermogen en 55 Nm extra trekkracht. Als de bestuurder remt of het gas loslaat, drijft de krukas van de verbrandingsmotor de MHSG aan, die dan als generator fungeert. Behalve met het 48-voltsysteem is de Tucson 1.6 CRDi 48V MHEV ook voorzien van een conventionele 12-voltinstallatie. Die is via de LDC-omvormer verbonden met het 48-voltsysteem. Daardoor is de energie die is opgeslagen in de 48-voltbatterij ook beschikbaar om de stroomvoorziening van de 12-voltinstallatie te stabiliseren.

Aanvullende voordelen van de mild-hybrid-aandrijflijn in de Tucson zijn dat het systeem de verbrandingsmotor ondersteunt met extra koppel en dat de motor sneller en soepeler aanslaat in langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Dat is vooral in stadsverkeer prettig. Bij snelheden tot 30 km/u is de start-stopfunctie van de MHSG actief. Wanneer de bestuurder remt en de koppeling intrapt, schakelt het systeem de motor uit. De conventionele 12-volt startmotor komt alleen in actie als de motor voor het eerst gestart wordt en de motorolie nog koud is en er dus meer koppel nodig is.

Tijdens het rijden ondersteunt de MHSG de verbrandingsmotor met, afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder en de laadstatus van de batterij, tot 12 kW extra vermogen voor tussenacceleraties. Bij een constante snelheid schakelt de MHSG zichzelf uit of regenereert elektriciteit voor de 48-voltbatterij, eveneens afhankelijk van de laadstatus.