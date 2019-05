Hyundai Santa Fe ondergaat facelift

20 mei 2019 | De Hyundai Santa Fe is vernieuwd voor modeljaar 2019. In Nederland zal de vernieuwde Hyundai Santa Fe verkrijgbaar zijn met een 2.2 CRDi-dieselmotor met 147 kW (200 pk). Daarnaast is hij voorzien van tal van vernieuwingen, zowel wat betreft design als qua comfort, uitrusting en veiligheidstechnologieën. De prijzen van de Santa Fe beginnen bij 59.995 euro.

De 2.2 CRDi-dieselmotor in de Hyundai Santa Fe is aangepast om te voldoen aan de laatste Euro 6d Temp-emissienormen. Dankzij een verbeterde verbranding en een minimale frictie in de aandrijflijn is het brandstofverbruik teruggebracht. De 2.2 CRDi-dieselmotor levert 147 kW (200 pk) en 440 Nm koppel en is naar keuze te combineren met een handgeschakelde zesversnellingsbak of de nieuw ontwikkelde 8-traps automaat. Bovendien is er keuze uit voor- en vierwielaandrijving.

Nieuw is het Rear Occupant Alert (ROA, standaard op de Premium-uitvoering), dat de bestuurder bij het afsluiten van de auto waarschuwt als er achterin (op de tweede en derde zitrij) beweging wordt gedetecteerd door bijvoorbeeld kinderen of huisdieren. Wordt de auto toch vergrendeld, dan gaat er een alarm af en zullen de gevarenlampen oplichten.

De Hyundai Santa Fe heeft na de facelift een nieuwe uitstraling. Bijzonder zijn de opvallende twin-koplampen met bovenaan de unit de LED-dagrijverlichting. De geprononceerde Cascade-grille geeft profiel aan de nieuwe identiteit van de SUV-familie van Hyundai. De indeling van het interieur is aangepast, waarbij de zichtbaarheid naar achteren is verbeterd. Voor de versie met vijf zitplaatsen meet de bagageruimte 625 liter (+40 liter). De zichtbaarheid naar achteren is verbeterd door een groter glasoppervlak (+41 procent). De bestuurder en voorste passagier genieten optioneel van tienvoudig elektrisch verstelbare stoelen.

Het 8,0-inch infotainmentsysteem integreert alle navigatie-, media- en connectiviteitsdiensten. Een 5-jarig abonnement op LIVE Services is inbegrepen. Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay en is voorbereid op Android Auto. Het navigatiesysteem heeft verder 3D-kaarten en het voor Lifetime MapCare met jaarlijks een gratis kaart- en software-update. Een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen en trailerview is ook onderdeel van dit infotainmentsysteem.

Voortaan beschikt de Santa over Hyundai's nieuw ontwikkelde head-up display dat relevante rij- en veiligheidsinformatie rechtstreeks op de voorruit projecteert. Dankzij zijn toonaangevende lichtsterkte van ruim 10.000 cd/m2 en beeldformaat van ruim 8,5 inch (geprojecteerd op de voorruit) zijn de gegevens niet alleen moeiteloos afleesbaar bij daglicht, maar kan de bestuurder de informatie ook sneller opnemen terwijl hij zijn aandacht op de weg kan houden.

Als onderdeel van zijn SmartSense-technologie biedt de Santa Fe een uitgebreid pakket van Hyundai's nieuwste actieve veiligheidsvoorzieningen. Behalve het al eerdergenoemde Rear Occupant Alert (ROA) zijn dat onder meer: Blind-Spot Collision Warning, Forward Collision-Avoidance Assist met voetgangersherkenning, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist en Safety Exit Assist.

De passieve veiligheid van de nieuwe generatie Hyundai Santa Fe is verbeterd dankzij toepassing van staalsoorten van hoge sterkte. Het ultrastijve chassis is niet alleen lichter, maar verbetert ook de dynamiek en verhoogt de passagiersveiligheid. 57 procent van het chassis is gemaakt van staalsoorten van hoge sterkte: het hoogste percentage ooit gebruikt in een Hyundai en 15 procent meer dan de vorige generatie. Elke Santa Fe heeft standaard zes airbags (twee airbags voorin, twee zij-airbags en twee gordijnairbags van de eerste tot tweede zitrij).

Voor een optimale wegligging is er HTRAC. Dit door Hyundai in eigen huis ontwikkelde vierwielaandrijvingsysteem controleert elk wiel afzonderlijk. HTRAC zorgt voor een variabele regeling van de koppelverdeling en het remvermogen van de voor- en achterwielen. Het systeem ondersteunt de bestuurder in allerlei rijomstandigheden, zowel op besneeuwde en gladde wegen als op normaal wegdek, en verbetert de stabiliteit in bochten.

Standaard is de Santa Fe uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, een 8-inch navigatiesysteem met Krell Premium Audio, Forward Collision-avoidance Assist (FCA), Lane Keeping Assist (LKA), parkeersensoren vóór en achter en stoelverwarming vóór en achter. In de Premium-uitvoering krijgt de klant daar tal van extra's bovenop.

Comfort standaarduitrusting met onder meer:

17-inch lichtmetalen wielen met 235/65 R17-banden (B-label)

5 zitplaatsen (7 zitplaatsen optioneel)

8-inch Navigatiesysteem met Krell Premium Audio

Advanced Smart Cruise Control (ASCC) (alleen bij 8AT)

Dashboardkastje, gekoeld

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)

Lane Keeping Assist (LKA)

Parkeersensoren, vóór en achter

Stoelverwarming, vóór en achter

Stoelen vóór, geventileerd

Stoelen achter, geventileerd (alleen bij 7-zitter)

Stoelen vóór elektrisch verstelbaar (4 standen)

Stoelbekleding, lederlook

Stuurwiel, verwarmd

Verlichting achterzijde, full-LED

Premium extra t.o.v. Comfort met onder meer:

19-inch lichtmetalen wielen met 235/55 R19-banden (C-label)

Around View Monitor (360-graden camera)

Draadloos opladen telefoon

Head-up Display (HUD)

Kofferklep automatisch, 2 snelheden instelbaar

Supervision-instrumentenpaneel 7-inch

Rear Occupant Alert (ROA)

Verlichting voorzijde, volledig LED

Zonnescherm, geïntegreerd in achterportieren

Beschikbare optiepakketten: