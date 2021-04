Hyundai SANTA FE nu in de showroom

1 april 2021 | De nieuwe SANTA FE staat in de Nederlandse showrooms. Een primeur voor Hyundai, want met deze derde generatie van de SANTA FE zijn alle SUV-modellen van Hyundai nu leverbaar met een geƫlektrificeerde aandrijflijn,variƫrend van volledig elektrisch en hybride tot plug-in hybride en zelfs waterstof-elektrisch.

De nieuwe SANTA FE is er met keuze uit diverse uitvoeringen. De instapversie i-Motion biedt standaard onder andere: een 8-inch multimediascherm, centrale deurvergrendeling met keyless entry plus startknop en verlichting voorzijde in volledig LED uitgevoerd. De i-Motion-uitvoering is alleen beschikbaar als 5-zitter. De vanafprijs van de nieuwe SANTA FE i-Motion bedraagt € 44.495,- incl. BTW.

Voor een meerprijs van € 3.500,- incl. BTW is er de Comfort-uitvoering. Vanaf deze uitvoering is het altijd mogelijk de SANTA FE als 7-zitter te bestellen. De SANTA FE Comfort is uitgerust met onder andere: lederen stoelbekleding, autonome rijbaanassistentie (LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) en parkeersensoren vóór.

Het derde uitrustingsniveau Comfort Smart omvat qua uitrusting onder andere: een 10,25-inch multimediascherm met navigatie en Hyundai Bluelink, een KRELL premium-audiosysteem, privacy glas en een 12-inch volledig digitaal instrumentenpaneel. De Comfort Smart-uitvoering (meerprijs t.o.v. van de Comfort € 2.000,- incl. BTW) is overigens ook de instapversie voor de SANTA FE Plug-in Hybrid. Deze is altijd voorzien van 19-inch velgen. Vanaf de Comfort Smartkan ook gekozen worden voor de Sky-versie, wat betekent dat de SANTA FE is uitgevoerd met een panoramisch schuif-/kanteldak.

Boven de Comfort Smart zit, met een meerprijs van € 4.000,- incl. BTW, de Premium-uitvoering, die onder andere is uitgerust met: 19-inch lichtmetalen velgen (Hybrid), Blind-spot View Monitor (BVM), Head-Up Display (HUD) en geventileerde stoelen vóór.

De meest luxe uitvoering in de line up van de SANTA FE is de Premium Plus Sky. Deze versie is voornamelijk gericht op het gebruik van luxe materialen en biedt tevens een luxe en onderscheidend uiterlijk. Zo kan de klant kiezen uit twee speciale interieurkleuren met Nappa-lederen stoelen en een suède hemelbekleding. Het exterieur is ook aangepast. Zo is de wielkastomlijsting in de carrosseriekleur gespoten en zijn de raamlijsten afgewerkt met een halfglans chroomkleur. De Premium Plus Sky is ook standaard uitgevoerd met een panoramisch schuif-/kanteldak en Highway Driving Assist (HDA).

Als aanvulling op het nieuwe digitale instrumentenpaneel en de breedbeeld AVN-touchscreenbiedt de nieuwe SANTA FE Bluelink-connectiviteits- en online-diensten. Met de Bluelink-app kan de eigenaar zijn auto terugvinden, hem op afstand ver- en ontgrendelen en de status van de auto controleren, zoals het brandstofpeil.

LIVE Services voegt daar nog real-time verkeersinformatie en informatie over parkeermogelijkheden, tankstations, brandstofprijzen en het weer aan toe. Bestemmingen en points of interest (POI) kunnen via de Bluelink-app naar het navigatiesysteem in de auto worden verzonden. Als de bestuurder de auto parkeert op 200 meter tot twee kilometer afstand van zijn bestemming, dan toont de Last Mile Navigation het restant van de route via de Bluelink-app op de smartphone.

De nieuwe Hyundai SANTA FE is leverbaar met keuze uit acht exterieurkleuren en vijf interieurkleuren. Er zijn drie nieuwe kleuren ten opzichte van de vorige SANTA FE. Dit zijn: Glacier White, Taiga Brown en Lagoon Blue.

De SANTA FE Hybrid is voorwielaangedreven en heeft een systeemvermogen van 169,1 kW (230 pk). De SANTA FE Plug-in Hybrid is er met vierwielaandrijving en heeft een systeemvermogen van 194,8 kW (265 pk). Hij combineert een elektromotor met een turbobenzinemotor. Met een druk op de knop schakelt de bestuurder over naar de EV-modus voor puur elektrisch rijden. Zodra de batterij leeg is, neemt de benzinemotor het over. Onderweg of bij aankomst kan de bestuurder de SANTA FE Plug-in Hybrid inpluggen bij een oplaadpunt.

Zowel de hybride- als de plug-in hybride-versies zijn leverbaar met een nieuw ontwikkelde automatische zestrapstransmissie (6AT). In vergelijking met zijn voorganger is deze 6AT efficiënter, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik. De nieuwe 1.6-liter T-GDi Smartstream-motor is de eerste motor waarin Hyundai de nieuwe Continuously Variable Valve Duration-techniek (CVVD) toepast. Deze techniek belooft betere prestaties, een beperkt brandstofverbruik en beperkte emissies.

Dankzij de indeling van het nieuwe platform past het accupakket van de hybride-versie onder de stoel van de voorpassagier en dat van de plug-in hybride-versie onder beide voorstoelen. Daardoor heeft de hybride-aandrijving geen negatieve invloed op de beschikbare bagageruimte. Sterker nog: met het nieuwe platform biedt de nieuwe SANTA FE zelfs 3 centimeter meer beenruimte voor de tweede zitrij en 4 centimeter meer voor de derde zitrij.

