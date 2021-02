Hyundai maakt prijzen nieuwe Sante Fe bekend

1 februari 2021 | Hyundai maakt de prijzen bekend van de nieuwe Santa Fe, die vanaf de 3e week van februari 2021 bij de Nederlandse Hyundai-dealers beschikbaar zal zijn voor een proefrit aan huis. De nieuwe Santa Fe is beschikbaar met twee verschillende aandrijflijnen die bekend zijn van de Hyundai Tucson: een Hybrid-versie (HEV) en een Plug-in Hybrid-versie (PHEV).

De instapversie i-Motion biedt standaard onder andere: een 8-inch multimediascherm, centrale deurvergrendeling met keyless entry plus startknop en verlichting voorzijde in volledig LED uitgevoerd. Deze uitvoering is alleen beschikbaar in 5-zits variant. De vanafprijs van de nieuwe Santa Fe bedraagt € 44.495,- incl. BTW.

Voor een meerprijs van € 3.500,- incl. BTW kan de consument kiezen voor de Comfort-uitvoering. Vanaf deze uitvoering is het mogelijk de Santa Fe als 7-zitter te bestellen. De Comfort-uitvoering is uitgerust met onder andere: lederen stoelbekleding, autonome rijbaanassistentie (LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) en parkeersensoren vóór.

Het derde uitrustingsniveau Comfort Smart brengt qua uitrusting onder andere: een 10,25-inch multimediascherm met navigatie en Bluelink, een KRELL premium-audiosysteem, privacy glas en een 12-inch volledig digitaal instrumentenpaneel. De Comfort Smart-uitvoering is overigens de instapversie voor de Plug-in Hybrid.

Boven de Comfort Smart zit de Premium-uitvoering, die onder andere wordt uitgerust met: 19-inch lichtmetalen velgen (Hybrid), Blind-spot View Monitor (BVM), Head-Up Display (HUD) en geventileerde stoelen vóór. De Premium-uitvoering biedt qua uitrusting de beste technologische voorzieningen en de meeste ADAS-systemen.

De meest luxe uitvoering in de line up van de Santa Fe is de Premium Plus Sky. Deze versie is voornamelijk gericht op luxe materialen en biedt een luxe en onderscheidend uiterlijk. Zo kan de klant kiezen uit twee speciale interieurkleuren met Nappa-lederen stoelen en een suède hemelbekleding. Het exterieur wordt ook aangepast, zo is de wielkastomlijsting in de carrosseriekleur gespoten en zijn de raamlijsten afgewerkt met een halfglans chroomkleur. De Premium Plus Sky is ook standaard uitgevoerd met een panoramisch schuif-/kanteldak en Highway Driving Assist (HDA).

De nieuwe Hyundai Santa Fe is leverbaar in negen exterieurkleuren en vijf interieurkleuren. Er zijn drie nieuwe kleuren ten opzichte van de vorige Santa Fe. Dit zijn: Glacier White, Taiga Brown en Lagoon Blue.

Hyundai geeft specs Santa Fe 2020 vrij

30 juni 2020

Hyundai onthult nieuwe Santa Fe 2020

3 juni 2020

Hyundai kondigt nieuwe Santa Fe 2020 aan

26 mei 2020