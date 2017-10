Hyundai i30 N

Prijzen nieuwe Hyundai i30 N bekend

28 september 2017 | De i30 N is het eerste high-performance model in de Hyundai N-reeks. De i30 N is geboren in het test- en ontwikkelingscentrum in Namyang, Zuid-Korea, en klaargestoomd op de beruchte Nürburgring, waar het Europese testcentrum van Hyundai gevestigd is. De 'hot' hatch profiteert tevens van de kennis en ervaring uit het WRC kampioenschap waar Hyundai Motosport sinds 2014 aan deelneemt. De Hyundai i30 N is verkrijgbaar voor een prijs vanaf 39.995 euro.