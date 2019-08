Hyundai toont eerste schets van geheel nieuwe i10

7 augustus 2019 | Hyundai toont een eerste schets van de geheel nieuwe i10. Dat gebeurt in de aanloop naar de wereldpremière van de nieuwe A-segment auto, volgende maand op de internationale autoshow van Frankfurt (IAA 2019). Het nieuwste model van Hyundai belooft een geheel nieuwe, dynamische vormgeving met vloeiende oppervlakken die sterk contrasteren met de scherpe lijnen van de carrosserie. Door de gewijzigde verhouding tussen de hoogte en de breedte en nieuwe wielmaten zou de nieuwe Hyundai i10 energiek en wendbaar ogen.

Hyundai geeft de nieuwe i10 een jeugdig en dynamisch design, waarmee de auto zich zou onderscheiden in zijn segment. De brede grille zou zorgen voor een sportieve uitstraling en geeft met de geïntegreerde dagrijverlichting een nieuwe dimensie aan dit kenmerkende i10-detail. De driehoekige luchtinlaten op de hoeken van de voorbumper accentueren niet alleen de breedte, maar verbeteren ook de aerodynamische efficiëntie van de auto. De opvallende X-vormige C-stijlen maken de nieuwe i10 al van grote afstand herkenbaar en trekken het oog naar het merklogo. De bijzondere driehoeksvormen benadrukken optisch de breedte van de nieuwe i10 en accentueren de plaatsing van de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie.

Met onder meer zijn gamma connectiviteits- en veiligheidsvoorzieningen moet de nieuwe Hyundai i10 een positie in zijn segment vasthouden. Met Bluelink, Apple Car Play, Android Auto-voorbereiding, draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone en een achteruitrijcamera biedt de i10 het nodige gebruiksgemak. Het nieuwe model claimt een van de meest uitgebreide veiligheidsuitrustingen in zijn klasse. Forward Collision-Avoidance Assist maakt gebruik van de radarsensor aan de voorzijde om behalve andere auto's ook voetgangers te signaleren. De nieuwe Hyundai i10 is standaard uitgerust met Driver Attention Warning en Lane Keep Assist System.

Binnenkort maakt Hyundai meer details bekend van de geheel nieuwe i10.