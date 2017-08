Hyundai toont eerste beelden nieuwe waterstofauto

17 augustus 2017 | Hyundai heeft de eerste beelden van zijn nieuwe waterstofauto vrijgegeven. De onthulling voltrok zich tijdens een speciaal evenement in Seoul, Korea. Veel designkenmerken van de begin dit jaar in Genève onthulde Hyundai FE (Future Eco) Fuel Cell Concept zijn terug te vinden in de Hyundai FCEV SUV productieversie. De naam van het nieuwe model wordt op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas in januari 2018 bekendgemaakt. De marktintroductie staat gepland voor begin 2018 in Korea en later volgend jaar in de Verenigde Staten en Europa.

Hyundai is sinds 2013 al actief op het gebied van auto's met waterstoftechnologie, onder meer met de in serie gebouwde ix35 Fuel Cell, en zet die pioniersrol voort in de toekomst met als ultieme doel een volledig emissievrije Hydrogen Energy Society. Hyundai was ook de eerste fabrikant die een waterstofauto commercieel beschikbaar maakte voor een breed publiek.

De FCEV SUV borduurt voort op Hyundai's toewijding aan het introduceren van veertien nieuwe eco-voertuigen vóór 2020. Het gaat hier om vijf hybridemodellen, vier plug-in hybrides, vier elektrisch aangedreven auto's en één brandstofcelauto. Ook de Hyundai IONIQ maakt deel uit van dit duurzame modellenoffensief.

In de nieuwe Hyundai FCEV SUV zijn veel designelementen te herkennen van het eerder dit jaar op de Autosalon van Genève getoonde studiemodel. Organische en vloeiende vormen kenmerken het uiterlijk. De ontwerpers hebben zich laten inspireren door de natuur, om precies te zijn stromend water. Het is vormtechnisch een knipoog naar de emissie. Die bestaat louter uit waterdamp als restproduct van de brandstofcel die waterstof omzet in energie voor de elektromotor en H2O (water).

De nieuwe FCEV SUV is specifiek ontworpen als waterstofauto. In tegenstelling tot de Hyundai ix35 Fuel Cell, want dat was een waterstofversie van een bestaand model. Bij de nieuwkomer volgt vorm functie, vertaald in aerodynamische slimmigheden zoals volledig vlak liggende portiergrepen, een luchtweerstandverlagende achtervleugel en geïntegreerde luchtroosters. De carrosserie als geheel oogt daarentegen krachtdadig en charismatisch. De Hyundai FCEV SUV heeft kortom een stoer voorkomen en een elegant silhouet. Waarbij ook de grote wielkasten door hun speciale vorm toch aan de lage luchtweerstand bijdragen.

De nieuwe FCEV SUV is voorzien van de vierde generatie brandstofcel van Hyundai. Die is het resultaat van een evolutionaire ontwikkeling sinds de komst van de eerste in serie geproduceerde brandstofcelauto op waterstof in 2013: de Hyundai ix35 Fuel Cell, waarvan er in Nederland tot op heden 40 zijn verkocht.

De brandstofcel in de FCEV SUV is 9 procent efficiënter en bovendien lichter en krachtiger. Het vermogen van de elektromotor is 20 procent hoger en bedraagt nu 119,7 kW (163 pk). De nieuwe waterstofauto biedt een actieradius tot aan maar liefst 800 kilometer, volgens NEDC (Hyundai ix35 Fuel Cell: 594 kilometer).

Bovendien is het opstarten van de brandstofcel bij veel lagere buitentemperaturen mogelijk, bij tot wel -30 graden Celsius. Verder liggen de productiekosten lager. De Hyundai FCEV SUV heeft drie waterstoftanks van gelijke grootte in plaats van twee van verschillend formaat zoals in de Hyundai ix35 Fuel Cell. Door sterkere wanden is de opslagcapaciteit bovendien groter.

Hyundai investeert samen met andere internationale automerken en bedrijven de komende vijf jaar in totaal tien miljard euro in waterstofgerelateerde producten. Dat alles onder de noemer Hydrogen Council. Veel aandacht gaat uit naar uitbreiding van de infrastructuur; dus het realiseren van waterstoftankstations. In Nederland zijn er nu tankstations in Rhoon en Helmond. Nieuwe komen er in Den Haag, Schiphol, Rotterdam-Den Haag Airport, Utrecht, Apeldoorn/Deventer, Oude Tonge en Delfzijl. En er zijn plannen voor Utrecht, Venlo, Leeuwarden en Groningen. De komst van meer tankstations is nodig om de praktische gebruiksmogelijkheden van waterstofauto's te vergroten en ze aantrekkelijker te maken voor een groter publiek.