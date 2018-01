Hyundai werkt aan zelfrijdende auto Level 4 voor 2021

4 januari 2018 | Hyundai wil in 2021 een zelfrijdende auto Level 4 op de markt brengen. Daarvoor is Hyundai een alliantie aangegaan met Aurora, actief op het gebied van technologie die autonoom rijden mogelijk maakt. Het partnerschap betekent dat Aurora's technologie beschikbaar wordt voor nieuwe Hyundai-modellen die na 2021 worden geïntroduceerd.

Hyundai bouwt momenteel net buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel aan een 80 hectare grote stad genaamd K-City. In deze stad, maar ook in andere proefsteden in de wereld, worden de komende jaren zelfrijdende Hyundai's verder ontwikkeld. Vanaf 2021 wil Hyundai samen met Aurora zelfrijdende Hyundai's gefaseerd commercieel inzetten. De nieuwe waterstofauto die Hyundai volgende week op de innovatiebeurs CES 2018 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas toont en een naam geeft, wordt als eerste model bij het autonoom rijden-project betrokken.

Steeds meer moderne auto's krijgen functies die autonoom rijden mogelijk maken. Daarbij wordt regelmatig gesproken over 'level-autonomie'. Het partnerschap met het in Silicon Valley en in Pittsburgh gevestigde Aurora betekent dat Hyundai versneld een zelfrijdende auto van het niveau Level 4 kan ontwikkelen en realiseren. Level 4 betekent dat de automatische piloot van de auto in staat is het voertuig in bijna elk mogelijk scenario te besturen, behalve in zeer slecht weer. Als de omstandigheden het toelaten kan de chauffeur de 'autopilot' inschakelen en hoeft hij vervolgens niet meer te letten op de besturing.

Momenteel is Level 2 (hands-off) gemeengoed. Dit betekent dat acceleratie, sturen en remmen door de auto wordt gedaan. Level 3 (eyes-off) gaat weer een stap verder. Op dit niveau kan de bestuurder in bekende en niet-complexe omgevingen (een snelweg) de aandacht veilig van zijn rijtaken naar iets anders verleggen. Wanneer nodig moet hij de controle van het voertuig overpakken. Bij Level 4 is geen menselijke interactie nodig en Level 5 is de ultieme zelfrijdende auto. De enige input die op dat niveau nodig is, is het ingeven van de bestemming en het starten van het systeem. De software doet verder alles en neemt alle beslissingen.

"Wij weten dat zelfrijdende auto's de toekomst zijn, maar ook dat alle innovatieve systemen die autonoom rijdende auto's mogelijk maken hun nut nog moeten bewijzen in de echte wereld en getest moeten worden in echte situaties. Dat moet uiteraard op een uiterst secure, veilige en verstandige manier voordat deze op grote schaal kunnen worden ingezet", stelt dr. Woong Chul Yang, Vice Chairman van Hyundai Motor. "Met het partnerschap kan onze geavanceerde voertuigtechnologie, die over de laatste veiligheidsvoorzieningen beschikt, worden gecombineerd met Aurora's revolutionaire Level 4-technologie voor autonoom rijden. Daarmee kunnen we versneld, veilig en doordacht een revolutie teweegbrengen op het gebied van zelfrijdende mobiliteit".

Hyundai test al sinds 2015 in de Verenigde Staten met zelfrijdende auto's. Dat gebeurt in de staat Nevada, waar Hyundai een groot test- en ontwikkelingscentrum heeft dat weer in contact staat met Namyang. In deze Zuid-Koreaanse stad is een van de grootste ontwikkelingscentra voor auto's in de wereld gevestigd. Vorig jaar toonde Hyundai gedurende de CES in Las Vegas de eerste zelfrijdende Hyundai IONIQ.

De nieuwe nog naamloze waterstofauto van Hyundai debuteert volgende week op de CES 2018 in Las Vegas. Het "waterstofplatform" is volgens Hyundai het ideale platform om de technologie van autonoom rijden te implementeren. Deze brandstofcelauto levert stabiele elektriciteit met een geschikte actieradius.