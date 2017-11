Hyundai IONIQ

Hyundai start autodeelprogramma op Ameland

30 oktober 2017 | Ameland heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het Waddeneiland wil binnen enkele jaren een zelfregulerend en CO2-neutraal energiesysteem hebben gerealiseerd. Om de doelstellingen op het gebied van mobiliteit te kunnen halen, en vooral om de duizenden toeristen die Ameland jaarlijks bezoeken op een duurzame wijze op weg te helpen, levert Hyundai aan Ameland kosteloos twee vol elektrische en twee hybrideauto's: de Hyundai IONIQ Electric en IONIQ Hybrid. De duurzame voertuigen, die op Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren en Camping Roosdunen in Ballum worden gestationeerd, kunnen door toeristen gratis worden gebruikt. Afgelopen week zijn de vier Hyundai's door burgemeester Albert de Hoop van Ameland samen met de directie van de vakantieparken in ontvangst genomen.