Hyundai start auto deel-project

12 september 2017 | Hyundai lanceert op 5 oktober 2017 een autodeelproject in Amsterdam: IONIQ Car Sharing. Speciaal hiervoor worden honderd puur elektrisch aangedreven Hyundai's IONIQ ingezet. Iedereen kan gebruikmaken van deze duurzame auto en zich daarmee efficiënt en emissievrij door grootstedelijk Amsterdam bewegen. De Hyundai IONIQ Electric heeft een actieradius van 280 kilometer (NEDC) en biedt ruimte aan vijf personen én hun bagage.

Amsterdam beschikt met meer dan 2.200 publieke laadstations over een goede infrastructuur voor elektrische auto's. Bovendien past de doelstelling van Amsterdam om vanaf 2025 CO2-neutraal te zijn (Verkeersplan: Amsterdam, the Electric City) uitstekend bij de strategie van Hyundai om duurzame mobiliteit voor iedereen mogelijk te maken.

De Hyundai IONIQ Electric beschikt over een nieuwe 28 kWh lithium-ion-polymeerbatterij. Met deze batterij heeft de IONIQ Electric theoretisch een actieradius van 280 kilometer, gemeten volgens de NEDC (New European Driving Cycle). De batterijen zijn 20-30 procent lichter dan vergelijkbare Nikkel-Metaal Hydride-batterijen. Tevens neemt het accupakket 40 procent minder volume in beslag, wat de bagageruimte ten goede komt. De 88 kW (120 pk) sterke elektromotor levert vanuit stilstand direct de maximale trekkracht van 295 Nm. Dankzij een moderne eentrapstransmissie accelereert de Hyundai IONIQ Electric naar een topsnelheid van 165 km/uur.

De Hyundai IONIQ Electric heeft meer mogelijkheden om efficiënt met de beschikbare energie om te gaan. Zo zijn er banden met ultralage rolweerstand gemonteerd. Zijn ranke postuur zorgt voor een efficiënte geleiding van de luchtstroom langs de carrosserie. Dat levert een indrukwekkend lage luchtweerstandcoëfficiënt op van 0,24.

Opladen tot 80 procent duurt slechts 23 minuten. De warmtepomp zorgt ervoor dat de batterij altijd in ideale omstandigheden presteert en dus adequaat omgaat met de hoeveelheid energie. Het in drie standen instelbare regeneratieve remsysteem stelt de bestuurder in de gelegenheid om extra energie aan de batterij toe te voegen, wat weer ten gunste komt aan de actieradius.