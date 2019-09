Hyundai onthult derde generatie i10

3 september 2019 | Hyundai onthult de geheel nieuwe i10. De nieuwe A-segmentauto beleeft zijn wereldpremière op de internationale autoshow van Frankfurt (IAA, van 12 t/m 22 september 2019) en komt januari 2020 op de Nederlandse markt. Hyundai geeft de nieuwe i10 een jeugdig en dynamisch design, waarmee de auto zich onderscheidt in zijn segment. Vloeiende oppervlakken contrasteren sterk met de scherpe lijnen van de carrosserie. Ten opzichte van de vorige generatie heeft de nieuwe i10 ook gewijzigde proporties. De daklijn is met 20 mm verlaagd en de carrosserie is 20 mm breder waardoor de i10 stoerder op zijn wielen staat.

Bovenal springt de zeer volwassen signatuur van de nieuwe Hyundai i10 eruit. De brede grille met typische honingraatstructuur zorgt voor een sportieve uitstraling en geeft met de geïntegreerde LED-dagrijverlichting een nieuwe dimensie aan dit kenmerkende i10-detail. Het zijaanzicht valt op door de strakke, vloeiende, gespierde aanblik en is ontworpen om maximale interieurruimte te bieden. De driehoekige luchtinlaten op de hoeken van de voorbumper accentueren niet alleen de breedte, maar verbeteren ook de aerodynamische efficiëntie van de auto. De opvallende X-vormige C-stijlen maken de nieuwe i10 al van grote afstand herkenbaar en trekken het oog naar het merklogo. De bijzondere driehoekige vormen benadrukken optisch de breedte van de nieuwe i10 en accentueren de plaatsing van de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie.

Klanten kunnen kiezen uit tien exterieurkleuren, waaronder drie nieuwe tinten: Dragon Red, Brass en Aqua Turquoise. De andere exterieurkleuren zijn Phantom Black, Polar White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red en Slate Blue. Het optionele two-tone dak (in zwart of rood) maakt het voor klanten mogelijk om nog meer te personaliseren. In totaal zijn er 22 verschillende kleurencombinaties mogelijk.

Het interieur van de nieuwe Hyundai i10 heeft ook een jeugdige uitstraling gekregen en oogt nu extra breed doordat de luchtroosters in lijn liggen met de deurpanelen. Hyundai past op de sierlijsten van het dashboard en op de deurpanelen een 3D-honingraatpatroon toe. Voor extra gebruiksgemak hebben de ontwerpers van de nieuwe i10 aan de passagierskant boven het dashboardkastje een extra opbergruimte gecreëerd. In totaal zijn er vier kleurencombinaties voor het interieur beschikbaar.

De Hyundai i10 is er naar keuze met vier of vijf zitplaatsen en de inzittenden profiteren van meer ruimte dankzij een toegenomen wielbasis. Hyundai heeft het gordelpunt verlaagd (voorin met 11 mm en achter met 13 mm) zodat de bestuurder beter zicht heeft rondom de auto. In combinatie met smallere C-stijlen ontstaat in het algemeen een beter zicht rondom, handig tijdens bijvoorbeeld inparkeren.

De bagageruimte is met een inhoud van 252 liter een van de grootste in het A-segment. De tildrempel is met 29 mm verlaagd, waardoor het eenvoudiger is om bagage in de kofferbak te plaatsen. Een bagageruimte met dubbele bodem en een neerklapbare achterbank maken het meenemen van bagage nog eenvoudiger.

De nieuwe Hyundai i10 is leverbaar met een achteruitrijcamera die de bestuurder ondersteunt tijdens het parkeren. Zodra de achteruitversnelling is geselecteerd, ziet de bestuurder op de multimediadisplay in het dashboard in welke richting de i10 stuurt.

Met onder meer zijn uitgebreide gamma connectiviteitsvoorzieningen verovert de nieuwe Hyundai i10 ongetwijfeld opnieuw een toonaangevende positie in zijn segment. Alle functies van de systemen zijn toegankelijk via de 8,0-inch touchscreen. Dankzij ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto-voorbereiding is het onderweg veilig gebruiken van diverse telefoonfuncties kinderspel. Verder is de smartphone draadloos op te laden in de nieuwe i10.

Optioneel genieten kopers van de nieuwe Hyundai i10 van de functies van het Connected Car-platform: de connectiviteitsdienst Bluelink stelt de eigenaar in staat om via een smartphone-app diverse functies van de auto op afstand te bedienen. De gebruiker kan bijvoorbeeld zoeken naar points of interest (POI) en zoekresultaten direct doorsturen naar de navigatie van de auto. Bluelink biedt verder de functie 'Vind mijn auto' om de Hyundai i10 eenvoudig te lokaliseren, een handige tool om vrije parkeerruimte te vinden en een overzicht van beschikbare tankstations in de buurt, inclusief de actuele brandstofprijzen. Kiest de koper ook voor navigatie, dan is dat inclusief toegang tot LIVE Services. Deze dienst biedt tot op de minuut actuele informatie aan over weer, verkeer, snelheidscamera's (waar dat wettelijk is toegestaan) en actuele informatie over Hyundai-dealers in de omgeving.

De nieuwe generatie Hyundai i10 is uitgerust met de nieuwste versie van Hyundai SmartSense, dat diverse actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen bundelt. Zo maakt Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) gebruik van de radarsensor aan de voorzijde om behalve andere auto's ook voetgangers te signaleren, terwijl High Beam Assist (HBA) automatisch schakelt tussen dim- en grootlicht voor beter zicht op de weg. De nieuwe Hyundai i10 is verder uitgerust met Driver Attention Warning (DAW), Lane Keep Assist System (LKAS) én Speed Limit Warning (ISLW).

Hyundai levert de geheel nieuwe i10 met een 1,0-liter MPi-driecilinder benzinemotor met 49 kW (67 pk) en 96 Nm aan koppel. Er is keuze uit een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een vijftrapsautomaat (AMT, gerobotiseerde handbak). Ten opzichte van een conventionele automaat is een AMT lichter en belooft deze automaat minder wrijving met als gevolg een lager brandstofverbruik.

Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot wordt verlaagd door het stop-/startsysteem Idle Stop and Go (ISG). Dit systeem is standaard op de nieuwe i10 en schakelt de motor automatisch uit, bijvoorbeeld bij het wachten voor een verkeerslicht. Dit zorgt voor een brandstofbesparing en lagere CO2-emissie. De luchtweerstandcoëfficiënt (Cw-waarde) van de nieuwe Hyundai i10 is verbeterd van 0,32 naar 0,31. Om het brandstofverbruik verder te verlagen levert Hyundai de nieuwe Hyundai i10 (met vier zitplaatsen) standaard met een ECO Pack, dat 14-inch wielen en aangepaste versnellingsbakverhoudingen omvat.