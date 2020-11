Hyundai levert H2 XCIENT in China

6 november 2020 | Hyundai breidt de afzet van zijn waterstof-elektrisch aangedreven bedrijfswagens uit naar China. Het gaat om in totaal 4.000 exemplaren waarmee grote Chinese bedrijven samen met Hyundai een ecosysteem voor bedrijfsvoertuigen met brandstofcel willen opzetten rond Shanghai en de Yangtze-rivierdelta. China wil in 2030 een miljoen waterstofvoertuigen op de weg hebben.

China is het tweede land waaraan Hyundai een groot aantal waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen levert. Onlangs arriveerden de eerste trucks met brandstofcel in Zwitserland. Hier gaan deze Hyundai H2 XCIENT-vrachtwagens onder meer de bevoorrading van grote supermarktketens voor hun rekening nemen. Een eigen netwerk van vulstations moet ervoor zorgen dat de trucks van waterstof worden voorzien. In totaal gaat het om 1.600 exemplaren die de komende vijf jaar aan Zwitserland worden geleverd.

Voor de realisatie van een waterstofecosysteem rond Shanghai en de Yangtze-rivierdelta heeft Hyundai de handen ineengeslagen met verscheidene Chinese partners: Shanghai Electric Power, Shanghai Sunwise New Energy System en Shanghai Ronghe Electric Technology Financial Leasing. In de regio Jing-Jin-Ji moet een soortgelijk waterstofecosysteem komen. Daartoe heeft Hyundai een intentieverklaring getekend met China Iron and Steel Research Institute Group en Hebei Iron and Steel Group.

Hyundai is wereldwijd leidend op het gebied van waterstoftechnologie en ziet een grote toekomst weggelegd voor deze emissieloze aandrijflijnen in zwaar transport, zoals in vrachtwagens en schepen. Waterstof wordt al volop gebruikt door de industrie en de verwachting is dat dat alleen maar zal toenemen.

De samenwerking met de Chinese partners gaat verder dan alleen de levering van 4.000 waterstof-elektrisch aangedreven bedrijfswagens. Hyundai gaat ook helpen bij de ontwikkeling van een waterstofecosysteem, variërend van de productie van waterstof, waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie, tot de realisatie van een goede laadinfrastructuur en de exploitatie van de vulstations. Verwacht wordt dat in het Yangtze-rivierdeltagebied tegen 2025 meer dan 3.000 waterstof-elektrisch aangedreven Hyundai-voertuigen rondrijden.

Nog eens 1.000 Hyundai-voertuigen met een brandstofcel gaan naar de regio Jing-Jin-Ji, waar China Iron and Steel Research Institute Group en Hebei Iron and Steel Group grote plannen hebben voor een waterstofecosysteem. Deze regio staat bekend om zijn staalproductie, met als een van de belangrijkste bijproducten: waterstof. Vanwege de staalindustrie is er een grote vraag naar zware vrachtwagens, de heavy duty-trucks.

Waterstoftechnologie is bedoeld voor heavy duty-trucks, want waterstof is relatief makkelijk op te slaan en te vervoeren. Er zijn geen accu's nodig en omdat Hyundai de waterstoftanks op een slimme manier achter de cabine van de waterstoftruck plaatst, blijft de laadruimte van de H2 XCIENT intact. Twee parallel gemonteerde brandstofcellen en acht waterstofreservoirs zorgen voor een actieradius van tot 400 km. Het tanken duurt niet langer dan 20 minuten.

Het stadsbestuur van Tangshan in de regio Jing-Jin-Ji ontwikkelt plannen voor een waterstofeconomie waarin een belangrijke rol is weggelegd voor voertuigen met brandstofcel. In samenwerking met lokale dochterondernemingen in China gaat Hyundai zich bezighouden met de ontwikkeling en de distributie van waterstof-elektrische bedrijfsvoertuigen die passen bij de behoeften van de lokale markt.

Net als Hyundai gelooft China sterk in de kracht van waterstoftechnologie. Dit jaar nog hoopt China enkele duizenden voertuigen met brandstofcel op de weg te hebben. In 2025 moeten dat er 50.000 zijn en in 2030 zelfs een miljoen. Hyundai gaat daar een flink steentje aan bijdragen. Het streven is om tegen 2030 ruim 27.000 waterstof-elektrisch aangedreven Hyundai-voertuigen (personenauto's, bussen en vrachtauto's) aan China te leveren.

