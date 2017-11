Hyundai IONIQ

Hyundai IONIQ is Women's World of the Year

14 november 2017 | De Hyundai IONIQ is verkozen tot "Women's World Car of the Year 2017". De innovatieve Hyundai verslaat daarmee finalisten zoals de BMW 5-Serie, Peugeot 3008 en Ford Fiesta. Als droomauto van 2017 verkozen de dames de McLaren 720S. De jury bestond volledig uit vrouwen, waaronder de Nederlandse hoofdredactrice van FemmeFrontaal, Odiel Mennink. Ieder jurylid kon op de al eerder uitgebrachte Masterlist voor iedere categorie haar stem uitbrengen.