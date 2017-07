Hyundai introduceert i30 N

13 juli 2017 | Hyundai introduceert de i30 N en opent daarmee een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het merk. Het is het eerste sportieve model van Hyundai in de N-reeks; gebouwd om maximaal rijplezier te bieden bij dagelijks gebruik én op het circuit. De Hyundai i30 N is geboren in het test- en ontwikkelingscentrum in Namyang, Zuid-Korea, en klaargestoomd op de beruchte Nürburgring, waar het Europese testcentrum van Hyundai gevestigd is. De 'hot' hatch profiteert tevens van de kennis en ervaring uit het WRC kampioenschap waar Hyundai Motosport sinds 2014 aan deelneemt.

De snelle vijfdeurs hatchback is intensief getest op de Nürburgring Nordschleife, waar het model ruim 10.000 testkilometers heeft afgelegd. Tevens verscheen de Hyundai i30 N twee keer aan de start van de 24-uursrace van de Nürburgring, een van de zwaarste langeafstandsraces ter wereld, waarna de prestaties en de betrouwbaarheid van aandrijving en onderstel uitvoerig zijn geëvalueerd. 'N' heeft zijn naam te danken aan de nauwe samenwerking van de testcentra in Namyang en bij de Nürburgring. De letter N symboliseert tevens een chicane, een van de uitdagendste bochtencombinaties op een circuit.

Het design van de nieuwe Hyundai i30 N is uitgesproken sportief door de agressief uitziende bumpers, de opvallende Cascade-grille, de frontsplitter en de achterspoiler. Het model is 4 tot 8 mm lager dan de reguliere i30 en heeft grotere wielkasten met 18- of 19-inch wielen. Andere opvallende details zijn de rode remklauwen, het driehoekige derde remlicht en de dubbele uitlaatpijpen. Grote luchtinlaten aan de voorzijde, waarin ook de LED-dagrijverlichting is ondergebracht, zorgen voor betere koeling van de remmen en minder turbulentie in de wielkasten.

De op de bestuurder gerichte cockpit valt op door het exclusieve stuurwiel met N-logo. Links van het stuurwiel zitten de bedieningsknoppen van de rijmodi Normal, Sport en Eco. Rechts heeft de bestuurder direct toegang tot de N-modus via de zwartwit geblokte knop. Gepersonaliseerde instellingen van het voertuig zijn te bedienen via het centrale beeldscherm. Het digitale instrumentenpaneel is aan de bovenzijde voorzien van een schakelindicator die helpt het ideale schakelmoment te kiezen, bijvoorbeeld voor optimale prestaties op het circuit. Het rode gebied van de toerenteller verandert op basis van de rijprestaties en varieert met de olietemperatuur van de motor. Verder komt de kenmerkende blauwe kleur van Hyundai N terug in het stikwerk van het stuurwiel en de versnellingspook en in de verlichting van de snelheidsmeter en toerenteller.

De Hyundai i30 N komt ook met sportstoelen, waarbij het uit- en inschuifbaar zitvlak zorgt voor een goede ondersteuning voor bestuurders van alle soorten lichaamsbouw. De stoelen zijn naar wens bekleed met stof of een combinatie van leder en suède. In alle gevallen prijkt het N-logo op de rugleuning.

De Hyundai i30 N is leverbaar in de exclusieve carrosseriekleur Performance Blue, die sinds de betrokkenheid van Hyundai Motorsport in de WRC in 2014 onlosmakelijk verbonden is met de N-modellen. Het kleurenaanbod omvat tevens Clean Slate, Polar White, Micron Grey, Phantom Black en Engine Red. Om het sportieve karakter van de Hyundai i30 N te versterken, zijn de dorpels en buitenspiegelkappen in zwart uitgevoerd.

De gehele stuurinrichting is ontworpen om ook op het circuit met cup-banden te excelleren. De bestuurder kan met een druk op de knop de stijfheid van de dempers aanpassen. De Electronic Controlled Suspension werkt met een magneetventiel en biedt de mogelijkheid de dempkarakteristiek van de auto aan te passen aan de omstandigheden. De Electronic Stability Control (ESC) zorgt te allen tijde voor optimale stabiliteit in bochten, maar is naar wens ook volledig uit te schakelen. De hoge mate van grip en tractie in bochten is mede te danken aan het elektronisch geregelde Limited Slip Differential (E-LSD). Indien nodig wordt het binnenste wiel afgeremd, waardoor onderstuur wordt tegengegaan en de i30 N scherper instuurt. E-LSD verhoogt de maximale bochtensnelheid.

De Hyundai i30 N wordt aangedreven door een geheel nieuw ontwikkelde 2,0-liter turbobenzinemotor, die beschikbaar is in twee vermogensvarianten. Behalve de versie met 184 kW (250 pk) is er ook een Performance-variant met 202 kW (275 pk). Beide vermogensvarianten leveren een maximumkoppel van 353 Nm en halen een topsnelheid van 250 km/u. De Hyundai i30 N accelereert in 6,4 seconden van 0-100 km/u, terwijl de versie met Performance Package diezelfde sprint in 6,1 seconden voltooit. De turbomotor stuurt de aandrijfkrachten via een handbediende zesversnellingsbak naar de voorwielen.

De Hyundai i30 N met Performance Package levert niet alleen extra vermogen, hij is ook voorzien van 19-inch wielen met Pirelli P-Zero-banden, rode N-remklauwen, grotere remschijven (18 inch vóór, 17 inch achter), het E-LSD en het actieve uitlaatsysteem voor optimale prestaties op het circuit.

Het Launch Control-systeem van de i30 N zorgt voor een optimale krachtverdeling bij het wegrijden en maakt voluit accelereren vanuit stilstand zonder slippende wielen gemakkelijker. Launch Control is in te schakelen in rijmodus N, met uitgeschakelde Electronic Stability Control (ESC) en de koppeling ingetrapt. Het systeem treedt in werking door het gaspedaal tot de bodem in te trappen en binnen vijf seconden het koppelingspedaal los te laten.

Bij het terugschakelen van een hogere naar een lagere versnelling geeft de motor, afhankelijk van de gekozen rijmodus, automatisch tussengas (rev matching) voor een soepeler schakelgedrag tijdens sportief rijden. De bestuurder kan deze functie bedienen via een knop rechts van het stuurwiel.

Voor een intensere rijervaring voor alle inzittenden wordt het motorgeluid van de i30 N via een speaker bij de voorruit versterkt door de Electronic Sound Generator (ESG). Afhankelijk van de gekozen rijmodus kan de bestuurder het uitlaatgeluid harder of zachter laten klinken dankzij het uitlaatsysteem met ingebouwde kleppen.

De bestuurder kan kiezen uit de vijf rijmodi Eco, Normal, Sport, N en N Custom, te activeren via twee knoppen op het stuurwiel. De rijstanden veranderen het rijkarakter van de i30 N door de motor, de dempers, de ESC, het E-LSD, het motorgeluid, de besturing en de mate van automatisch tussengas bij terugschakelen aan te passen aan de gekozen rijmodus. De verschillende rijmodi kunnen worden getoond op de 5- of 8-inch (optie) touchscreen van het multimedia-/navigatiesysteem, met bijbehorende informatie over vermogen, koppel, turbodruk en een timer voor acceleratie en rondetijden.