Hyundai introduceert i30 Fastback

13 juli 2017 | Hyundai presenteert de nieuwe Fastback. Begin 2018 komt dit derde lid van de nieuwe Hyundai i30-familie op de markt. Het is de eerste vijfdeurs-coupé in het compacte segment. De Hyundai i30 Fastback is lager (-30 mm) en langer (+115 mm) dan de i30 5-deurs. Een lange motorkap, een aflopende daklijn en een sportief afgestemd onderstel geven de i30 Fastback een sterk dynamische aanblik.

De Hyundai i30 Fastback toont krachtig en sportief. Door de wat lagere Cascade-grille komt de Fastback breder over en wordt de lange motorkap geaccentueerd. Horizontale luchtinlaten onder in de voorbumper geven dit model een bijzonder front. De Fastback maakt een gespierde indruk, mede dankzij de scherpere hoeken aan de voorzijde en frontspoiler. De Full LED-koplampen met donkergetinte behuizing maken de visuele impact compleet.

Van opzij gezien heeft de i30 Fastback alle kenmerken van een sportcoupé, te weten een aflopende daklijn, een in verhouding lange motorkap en een krachtige body met brede schouders en geprononceerde wielkasten. De in de achterklep geïntegreerde achterspoiler, een forse C-stijl en een vlakke achterruit scherpen het ontwerp verder aan.

Voor de i30 Fastback is te kiezen uit twaalf lakkleuren: drie mica parelmoer kleuren (Stargazing Blue, Micron Grey en Phantom Black) en zeven metallic lakken (Clean Slate Blue, Intense Copper, Moon Rock, Fiery Red, Platinum Silver, Ara Blue en White Sand) plus twee solid lakken (Engine Red en Polar White). Voor het interieur is te kiezen uit drie kleuropties: Oceanids Black, Slate Grey of het nieuwe en unieke Merlot rode interieur.

Het onderstel is ontwikkeld in Hyundai's Europese testcenter en beproefd op het fameuze circuit Nürburgring 'Nordschleife'. Het onderstel is 5 millimeter lager dan dat van de i30 5-deurs en de wielophanging is 15 procent stijver. Dat zorgt voor meer rijdynamiek en een scherper stuurgedrag. In de hoogte meet de i30 Fastback 1425 millimeter, wat 30 mm lager is dan de 5-deursversie. De lengte bedraagt 4455 mm, 115 mm langer dan de 5-deurs.

Opties voor de Hyundai i30 Fastback zijn een navigatiesysteem met 8-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto, en een abonnement van zeven jaar op LIVE Services. De i30 Fastback is ook leverbaar met een voorziening voor draadloos opladen van smartphones met Qi-standaard. Standaard is de i30 Fastback voorzien van een audiosysteem met monochroom display en Bluetooth-connectiviteit. Optioneel is ook een audiosysteem met een 5-inch capacitief LCD-touchscreen en een geïntegreerde achteruitrijcamera.

Bij de i30 Fastback is te kiezen uit twee turbobenzinemotoren, die eerder al zijn geïntroduceerd in de nieuwe Hyundai i30 5-deurs en Wagon. Dat zijn de 1.4 T-GDI viercilinder met 103 kW (140 pk) en de 1.0 T-GDI driecilinder met 88 kW (120 pk). Het gemiddelde brandstofverbruik loopt van 5,5 tot 5,0 l/100 km, de CO2-uitstoot van 125 tot 115 g/km. Een handgeschakelde zesversnellingsbak is standaard. De 1.4 T-GDI is optioneel leverbaar met de 7-traps DCT-automaat met dubbele koppeling. Een Integrated Stop and Go-systeem (ISG) is standaard. Verder zal het motorengamma van de Hyundai i30 Fastback worden uitgebreid met een 1.6 CRDi-dieselmotor. Die komt er in twee vermogensvarianten: 81 kW (110 pk) en 100 kW (136 pk), beide leverbaar met de handgeschakelde zesbak of de 7DCT automatische transmissie.