Gratis e-bike bij Hyundai IONIQ

1 september 2017 | Wie nu een Hyundai IONIQ Hybrid koopt krijgt daarbij een e-bike van het merk Stella cadeau. De Hyundai IONIQ kan bovendien worden uitgerust met een speciale fietsendrager waarmee twee elektrische fietsen van in totaal 60 kilogram kunnen worden vervoerd.

Wie nu een Hyundai IONIQ Hybrid koopt (vanafprijs € 24.450,-) profiteert extra. Hyundai is een samenwerking aangegaan met de e-bikefabrikant Stella. Om de speciale actie compleet te maken geeft Hyundai ook extra voordeel op de speciaal voor de Hyundai IONIQ ontwikkelde fietsendrager, waarop twee elektrische fietsen van ieder 30 kilogram per stuk kunnen worden gemonteerd. Deze drager met toebehoren, trekhaak en bekabelingset kost normaal € 1.299,-, maar is nu verkrijgbaar voor € 1.049,-.

De Hyundai IONIQ Hybrid heeft een hybride systeem waarbij de 1.6 GDI-benzinemotor (van 77,2 kW (105 pk) samenwerkt met de elektromotor van 31,9 kW (43,5 pk). De elektromotor haalt zijn kracht uit een 1,56 kWh lithium-ion-polymeerbatterij die is gepositioneerd onder de achterbank, waardoor er een ruime bagageruimte over blijft. De topsnelheid bedraagt 185 km/u en de gecombineerde CO2-emissie komt uit op 79 g/km. Het brandstofverbruik is 3,4 l/100 km.