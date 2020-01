Hyundai verkort levertijd KONA Electric

Hyundai Kona

30 januari 2020 | Hyundai verkort de levertijd van de KONA Electric doordat de auto nu ook in de Europese fabriek in het Tsjechische Nošovice wordt geproduceerd en niet langer alleen in het Koreaanse Ulsan. Wie nu bestelt rijdt nog voor de zomer van dit jaar in de KONA Electric. Bovendien is de KONA Electric nu niet alleen leverbaar met een 64 kWh groot batterijpakket, maar ook met een 39 kWh-batterijpakket. Hyundai verwacht dit jaar 10.000 eenheden van de KONA Electric in Nederland op de weg te zetten. Voor heel Europa zijn dat er 80.000

De nieuwe KONA Electric 64 kWh en 39 kWh worden standaard geleverd met een 3-fase omvormer, waarmee het accupakket met maximaal 11 kW is op te laden. Dankzij deze laadmogelijkheid wordt de laadtijd bij openbare 3-fase AC-laadstations of via een oplaadpunt thuis tot wel 20 procent korter. De KONA Electric is nu ook uitgerust met Bluelink, dat de bestuurder in staat stelt via een app op de smartphone diverse functies van de auto op afstand te bedienen, zoals de climate control. Ook is het mogelijk de auto op afstand te vergrendelen en ontgrendelen en weet de bestuurder dankzij de Find my Car-functie altijd waar zijn Hyundai zich bevindt. De KONA Electric is beschikbaar vanaf € 36.595. De KONA Electric komt in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De KONA Electric vrijgesteld van Motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2020. De bijtelling voor zakelijk rijders is 8 procent.

