Hyundai Kona

Hyundai toont eerste beeld Kona N

10 maart 2021 | Hyundai heeft de eerste foto's prijsgegeven van de KONA N. Op de beelden is het nieuwste model van Hyundai ontdaan van al zijn camouflage, waardoor duidelijk de contouren van een SUV zijn te zien. De KONA N is de jongste telg van het sportieve N-gamma van Hyundai en meteen ook de eerste sportieve SUV met het N-label. Het is nog niet bekend of deze versie ook in Nederland gevoerd gaat worden.

