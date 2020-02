Hyundai start productie Kona in Tsjechie

27 februari 2020 | Hyundai is klaar voor de productie van de KONA Electric in zijn Tsjechische fabriek Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) in Nošovice. In maart 2020 zullen de eerste volledig elektrische compacte SUV's daar van de band rollen. De productie van het accupakket gaat eveneens plaatsvinden in Europa, zodat een stabiele toevoer van batterijen voor de KONA Electric is gegarandeerd.

HMMC, één van de grootste autofabrieken in Europa, gaat 30.000 eenheden van de Hyundai KONA Electric produceren. Maar liefst 10.000 daarvan worden geleverd in Nederland. Door de eveneens toegenomen capaciteit in de fabriek in Ulsan, Zuid-Korea, kan Hyundai nu drie keer zoveel auto's leveren voor de Europese markt. De wachttijd voor de KONA Electric is daarmee aanzienlijk verkort.

Het voorbereiden van de Tsjechische fabriek op de productie van de KONA Electric vond de afgelopen maanden plaats. Diverse onderdelen in de fabriek moesten worden aangepast, zonder dat dat ten koste zou gaan van het productieproces. Zo werden de drukpersen aangepast om de verschillende onderdelen van de i30-familie, de Tucson en nu dus de KONA Electric te produceren. Een ander voorbeeld: de KONA Electric is de eerste auto die de Tsjechische fabriek produceert met een dak in twee kleurtinten. Daarvoor moest het lakproces worden aangepast. Ook is het personeel bijgeschoold.

Speciaal voor de elektrische Hyundai KONA is er een nieuw onderdeel aan het productieproces toegevoegd: de opslag en installatie van de accupakketten. Autonome robots zorgen ervoor dat de accupakketten op precies de juiste tijd van de opslag naar de plek van installatie in de fabriek worden gebracht.

Hyundai gaat in 2020 zo'n 80.000 emissieloze auto's produceren voor de Europese markt, inclusief de KONA Electric, de IONIQ Electric en de waterstofauto NEXO. Met deze productie verwacht Hyundai de grootste leverancier van emissieloze auto's in Europa te worden in 2020. Hyundai in Nederland loopt voorop in dit proces. 80 procent van alle nieuwe Hyundai's die dit jaar in Nederland worden verkocht, is geëlektrificeerd. 60 procent daarvan is een volledig elektrische auto.

Hyundai verbetert KONA Electric

13 februari 2020

Hyundai verkort levertijd KONA Electric

30 januari 2020

Hyundai Kona nu ook met 39 kWh accu

20 december 2019

Hyundai prijst Kona hybrid

13 september 2019