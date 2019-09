Hyundai prijst Kona hybrid

13 september 2019 | Hyundai heeft de prijzen van de KONA Hybrid bekendgemaakt. Deze compacte SUV met hybrideaandrijflijn is er vanaf 27.995 euro. Behalve met zijn prijs valt de KONA Hybrid ook op door tal van technologische vernieuwingen, waaronder Hyundai Bluelink-connectiviteitsmogelijkheden, SmartSense-veiligheidstechnologieën en geavanceerde infotainmentfuncties.

De uitrusting van de Hyundai KONA Hybrid is uiteraard vergelijkbaar met die van de KONA met benzinemotor, maar de hybrideversie is standaard voorzien van Smart Cruise Control en Forward Collision-avoidance Assist. De instapversie Comfort is verder uitgerust met onder meer lichtmetalen 16-inch velgen met Michelin Eco-banden, DAB+-radio met 7-inch touchscreen, audiobediening op het stuur en Bluetooth met spraakherkenning.

De Fashion-uitvoering voegt daar onder meer een 10,25-inch navigatiesysteem met KRELL Premium audio aan toe, evenals een Head-up display en Blind-Spot Collision Warning. De topversie Premium is voorzien van onder meer lichtmetalen 18-inchvelgen, LED-verlichting en parkeersensoren aan de voorzijde, lederen interieurbekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen met stoelverwarming en ventilatie, Intelligent Speed Limit Warning en Lane Following Assist. Bekijk een compleet overzicht van alle uitvoeringsdetails.

Een overzicht van de prijzen:

1.6 GDI Comfort € 27.995,-

1.6 GDI Fashion € 30.295,-

1.6 GDI Premium € 33.795,-

De Hyundai KONA Hybrid combineert de voordelen van een benzinemotor met die van een elektromotor. Standaard is de compacte SUV voorzien van een automatische transmissie. Anders dan bij een plug-in hybrideauto is het niet nodig de KONA Hybrid op te laden. De accu laadt automatisch op door de energie die tijdens uitrollen en remmen wordt opgewekt. De nadruk bij de KONA Hybrid ligt dan ook niet op het volledig elektrisch afleggen van grote afstanden, maar op een zo laag mogelijk benzineverbruik.

De benzinemotor is specifiek ontworpen voor de hybrideaandrijflijn en levert een vermogen van 77,2 kW (105 pk). De toonaangevende elektromotor is goed voor 32 kW (43,5 pk), waarbij het maximumkoppel van 170 Nm direct vanuit stilstand beschikbaar is voor een pittige respons bij het accelereren. In de Hyundai KONA Hybrid bedraagt het systeemvermogen van de benzine- en elektromotor 103,6 kW (141 pk) met 265 Nm trekkracht. De elektromotor haalt zijn kracht uit een 1,56 kWh lithium-ion-polymeerbatterij die is gepositioneerd onder de achterbank. Afhankelijk van de omstandigheden rijdt de KONA Hybrid helemaal elektrisch, bijvoorbeeld in de stad als de snelheid niet te hoog is.

De nieuwe Hyundai KONA Hybrid is voorzien van Hyundai's Bluelink, een connectiviteitsdienst die de bestuurder van de KONA Hybrid in staat stelt via een app op de smartphone diverse functies van de auto op afstand te bedienen, zoals het ver- en ontgrendelen van de portieren in combinatie met een 'zoek mijn auto'-functie. Verder kunnen via de app bestemmingen, locaties van parkeerplaatsen, tankstations, laadpunten en restaurants rechtstreeks naar het navigatiesysteem in de auto verstuurd worden. Ook is met de app informatie over afgelegde ritten en de status van de auto te raadplegen - de toestand van essentiële onderdelen als banden, remmen, airbags en andere veiligheidsvoorzieningen. Ten slotte ontvangt de bestuurder via de app een pushbericht op zijn smartphone zodra het inbraakalarm van de auto is geactiveerd.

Het optionele Audio Video Navigation-systeem (AVN) geeft een grote verscheidenheid van nuttige informatie weer op de 10,25-inch touchscreen in het dashboard en is voorzien van software voor stemherkenning in zes talen (met Bluelink). De verbeterde touchscreen is aan te passen naar twee startschermen en er is een mogelijkheid om de weergave van widgets en iconen te wijzigen. Als aanvulling op het standaard aanwezige Apple CarPlayTM (en Android AutoTM-voorbereiding) kan de berijder van de nieuwe KONA Hybrid zijn smartphone verbinden om via Bluetooth-streaming te luisteren naar muziek.

De nieuwe Hyundai KONA Hybrid is leverbaar met LIVE Services. Bestuurders ontvangen een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst, die tot op de minuut actuele informatie aanbiedt over weer, verkeer, snelheidscamera's (waar dat wettelijk is toegestaan), parkeerruimte langs de openbare weg en in parkeergarages en op parkeerterreinen, actuele informatie over Hyundai-dealervestigingen in de omgeving, beschikbare oplaadpunten in de buurt en live POI Search.

Net als de benzine-aangedreven KONA en de volledig elektrische KONA Electric, beschikt ook de KONA Hybrid over een head-up display die relevante rij- en veiligheidsinformatie rechtstreeks op de voorruit projecteert. Dankzij een ultrascherpe weergave zijn de gegevens niet alleen moeiteloos afleesbaar bij daglicht, de bestuurder kan de informatie ook sneller opnemen terwijl hij zijn aandacht op de weg houdt.

Naast de lanceringskleur Blue Lagoon in combinatie met een zwart dak, kunnen klanten kiezen uit nog 26 andere verschillende kleurencombinaties om het uiterlijk van de auto aan te passen aan de persoonlijke stijl. Daarnaast is er keuze uit twee nieuw ontworpen en speciale lichtmetalen velgen. Standaard betreft dat 16-inch lichtmetalen velgen en optioneel 18-inch lichtmetalen velgen.

Voor optimale veiligheid is de nieuwe Hyundai KONA Hybrid uitgerust met het uitgebreide technologiepakket Hyundai SmartSense. Dit rijassistentiesysteem houdt continu de omgeving in de gaten om de auto en zijn inzittenden onderweg te beschermen tegen gevaren. De veiligheidsuitrusting van de nieuwe KONA Hybrid omvat onder meer Front Collision Warning & Avoidance Assist met voetgangersdetectie en het nieuwe Cyclist Detection en Driver Attention Warning. Lane Keeping Assist en High Beam Assist behoren eveneens tot de standaarduitrusting. Optioneel zijn Lane Following Assist, dat de auto veilig in het midden van de rijstrook houdt, en Intelligent Speed Limit Warning, dat de camera in de voorzijde van de auto gebruikt en informatie van het navigatiesysteem om verkeersborden te herkennen en snelheidslimieten en inhaalverboden direct weer te geven in het blikveld van de bestuurder. Via de radarsensor meet het systeem de afstand tot de voorligger.

De Smart Cruise Control met Stop&Go houdt een vooraf ingestelde afstand tot de voorligger aan en brengt de auto zo nodig automatisch tot stilstand en weer in beweging, afhankelijk van de verkeersomstandigheden. Als de KONA Hybrid langer dan drie seconden stilstaat, dient de bestuurder het systeem opnieuw te activeren met de bedieningsknoppen op het stuurwiel of door kort het gaspedaal in te drukken. Extra opties zijn Blind-Spot Collision Warning en Rear Cross-Traffic Collision Warning.

De nieuwe KONA Hybrid is uitgerust met het Eco-Driving Assist System (Eco-DAS) om zuiniger met brandstof om te gaan. De geïntegreerde Coasting Guide analyseert de informatie van het navigatiesysteem en waarschuwt de bestuurder wanneer hij moet vertragen (bijvoorbeeld om af te slaan, een kruising over te steken of op een afrit van de snelweg). Het systeem heeft niet alleen als doel het brandstofverbruik te verminderen, maar ook het gebruik van de remmen. De Coasting Guide is te activeren wanneer de auto in de Eco-modus rijdt, bij snelheden tussen de 40 en 160 km/u.

Eco-DAS omvat verder het Predictive Energy Management-systeem dat het op- en ontladen van de batterij aanstuurt als de auto heuvel op of heuvel af rijdt, om het rendement van de batterij te optimaliseren. Wanneer het systeem te weinig spanning in de batterij voorspelt voor een rit heuvel op, dan komt de verbrandingsmotor in de KONA Hybrid extra in actie om de batterij op te laden. Zodra de batterij weer voldoende spanning heeft opgebouwd, treedt de elektromotor tijdens heuvel af rijden in werking om het brandstofverbruik te beperken en energie terug te winnen door regeneratief remmen.