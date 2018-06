Hyundai prijst KONA Electric

20 juni 2018 | Hyundai maakt de prijs van de elektrisch aangedreven Kona bekend. De auto wordt geleverd in drie uitvoeringen: Comfort, Fashion en Premium. De KONA Electric Comfort is leverbaar vanaf 39.195 euro. De extra complete KONA Electric Fashion staat in de prijslijst voor 41.495 euro. De topversie KONA Electric Premium kost 44.995 euro. Deze topversie arriveert eind augustus in Nederland. De uitvoeringen Comfort en Fashion worden in 2019 verwacht, maar kunnen wel alvast worden besteld. De KONA Electric komt in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De KONA Electric is vrijgesteld van Motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2020. Bijtelling voor zakelijk rijders is 4 procent.

De nieuwe Hyundai KONA Electric is vanaf eind augustus 2018 leverbaar in de uitvoering met de 64 kWh-batterij. De versie met 40 kWh-batterij volgt later. De long-range-batterij neemt vanwege de riante actieradius alle beperkingen voor elektrisch rijden weg. Het energieverbruik komt uit op 15,2 kWh / 100 km (volgens WLTP-richtlijnen). De topversie wordt aangedreven door een 204 pk (150 kW) en 395 Nm sterke elektromotor en heeft een accupakket van 64 kWh. De 0-100 sprint neemt 7,6 seconden in beslag. De topsnelheid bedraagt 167 km/uur.

Hyundai heeft gekozen voor een lithium-ion-polymeerbatterij in plaats van een conventionele nikkelmetaalhybridebatterij vanwege de efficiënte ontlaad- en oplaadcapaciteiten en de prestaties van een lithium-ion-polymeerbatterij. Met een 100 kW snellader is de lithium-ion-polymeerbatterij na 54 minuten al voor 80 procent opgeladen.

Standaard is de KONA Electric voorzien van een 7,2 kWh-kabel ten behoeve van openbaar laden. Daarnaast wordt de KONA Electric geleverd met In-Cable Control Box-laadkabel (ICCB). Deze kabel is ontworpen om aan te sluiten op een standaard stopcontact. De KONA Electric kan zowel AC als DC geladen worden.

Om de oplaadtijd van de 64 kWh-batterij in de Hyundai KONA Electric te minimaliseren, is er een pakket samengesteld voor klanten die graag thuis willen opladen. Met de 7,2 kW on board-oplader neemt opladen van de long-range-batterij ongeveer 9 uur en 35 minuten in beslag. Het laadpakket maakt 1-fase 32 Ampère mogelijk en kost € 1.699,-. De KONA Electric wordt standaard geleverd met de EV Reel (haspel). De stekkeringang van de Hyundai KONA Electric bevindt zich aan de voorzijde, naast het Hyundai-logo.

De KONA Electric is standaard uitgerust met een warmtepomp. In een auto met verbrandingsmotor kan de warmte van de motor worden gebruikt om het passagierscompartiment te verwarmen. Elektrisch aangedreven voertuigen produceren niet genoeg thermische energie om het interieur van het voertuig voldoende te verwarmen. Door in plaats van een conventionele elektrische verwarming (met een stroomverbruik van 3,9 kW) een warmtepompsysteem (met stroomverbruik van 1,75 kW) te gebruiken, wordt het energieverbruik 55 procent verlaagd.

Ook is de KONA Electric uitgerust met een Battery Heater (batterijverwarming). De optimale temperatuur van de batterij met betrekking tot de levensduur en de prestaties ligt tussen +25° Celsius en maximaal +45° Celsius. Deze temperatuurgrenzen hebben echter betrekking op de werkelijke temperatuur van de batterij, niet op de omgevingstemperatuur. Hyundai zorgt er bij de KONA Electric voor dat, afhankelijk van de batterijtemperatuur, de batterij automatisch gekoeld of verwarmd om deze zo efficiënt mogelijk te laten werken. Het efficiënte koelsysteem gebruikt de restkoude van het airconditioningsysteem om de temperatuur van de koelvloeistof omlaag te brengen, waardoor de batterij onder zware omstandigheden zo optimaal mogelijk presteert.

Het regelbare regeneratieve remsysteem stelt de bestuurder in staat om de intensiteit van regeneratief remmen zelf te bepalen met behulp van speciale hendels achter het stuurwiel. Het systeem vangt indien mogelijk energie op. De bestuurder kijkt uit op een 7,0-inch Supervision-cluster in het instrumentarium waarop de belangrijkste informatie van de auto wordt weergegeven, zoals de rijsnelheid, accustatus, energiestroom en rijmodus. Afhankelijk van de rijmodus past het systeem de achtergrondkleur en meters aan om altijd de meest relevante informatie te kunnen bieden.

De KONA Electric is leverbaar met achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, voor maximaal comfort. De bestuurdersstoel heeft nog een tweevoudig elektrisch verstelbare lendensteun. De voorstoelen hebben een driefase-ventilatiefunctie en driefase-verwarmingsfunctie. Optioneel levert Hyundai een verwarmbaar stuurwiel.

De nieuwe Hyundai KONA Electric is door het onderbrengen van het accupakket in de bodemsectie bijzonder ruim. De beenruimte voorin bedraagt 1.054 mm, terwijl de passagiers achterin genieten van 850 mm beenruimte. De hoofdruimte vóór bedraagt 1.006 mm en achter 948 mm. De bagageruimte meet inclusief opbergvak voor de oplaadkabel 332 liter (zónder: 373 liter). De bagageruimte is uit te breiden naar 1.114 liter als de achterbank is opgeklapt.

De luchtroosters in de voorbumper verminderen de turbulentie in de wielkasten en verbeteren zodoende de aerodynamica. Korte overhangen en vleugelvormige bumpers brengen 'beweging' in het ontwerp. De dakrail benadrukt de slanke daklijn en is geschikt voor een dakkoffer. In de achterspoiler is het derde LED-remlicht geïntegreerd. De KONA Electric is 1.800 mm breed en heeft een hoogte van 1.570 mm (+20 mm ten opzichte van de reguliere KONA). De lengte bedraagt 4.180 mm (+15 mm ten opzichte van reguliere KONA) en de wielbasis komt uit op 2.600 mm.

Hyundai levert in totaal zeven exterieurkleuren en drie kleuren voor het dak en de buitenspiegelkappen om de persoonlijke stijl van de koper verder te benadrukken. Er is keuze uit de exterieurkleuren Chalk White, Dark Knight, Tangerine Comet, Ceramic Blue, Pulse Red, Acid Yellow en Galactic Grey. Het dak en de buitenspiegelkappen zijn leverbaar in de kleuren Phantom Black, Dark Knight en Chalk White. In totaal zijn er 21 kleurencombinaties mogelijk, waarbij ook met een two-tone lakkleur van het dak is te variëren. Het interieur is leverbaar in de kleur Black, verkrijgbaar in stof, een combinatie van stof en synthetisch leder of écht leder. Optioneel levert Hyundai een driekleurige interieurafwerking waarbij Blue en Grey wordt gecombineerd met stof, synthetisch leder of écht leder.

De nieuwe KONA Electric is voorzien van uitgebreide connectiviteitsdiensten. Het infotainmentsysteem met 7-inch capacitief LCD-display (Display Audio) vormt op de Comfort-uitvoering het startpunt voor het bieden van de navigatie-, media- en connectiviteitsvoorzieningen. Display Audio ondersteunt bovendien Apple CarPlay, Android Auto en Bluetooth-connectiviteit. Het Display Audio-systeem geeft verder het beeld weer van de standaard achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen voor eenvoudig inparkeren.

Op de uitvoeringen Fashion en Premium levert Hyundai een 8,0-inch touchscreen met dezelfde functionaliteiten, maar dan aangevuld met een gratis zevenjarig abonnement op LIVE-diensten, waarbij informatie over het weer, het verkeer, snelheidscamera's (waar dit is toegestaan) en online zoekopdrachten naar POI's binnen handbereik is. Het navigatiesysteem heeft verder 3D-kaarten en Hyundai's unieke Lifetime MapcareTM met jaarlijks een gratis kaart- en software-update.

Smartphones kunnen draadloos worden opgeladen via een inductielader (Qi-standaard). De oplaadstatus van de smartphonebatterij wordt weergegeven met indicatielampjes. Om te voorkomen dat de smartphone bij het verlaten van de auto achterblijft, geeft het systeem een herinnering op de centrale display. Elke KONA Electric heeft standaard een USB- en AUX-aansluiting.

Luisteren naar muziek is in de nieuwe Hyundai KONA Electric perfect mogelijk dankzij het nieuwe high-end audiosysteem van Krell (op uitvoeringen Fashion en Premium), bestaande uit acht speakers (twee 20 mm tweeters, vier 160 mm woofers, één 100 mm centrale speaker en één 200 mm subwoofer) en een krachtige versterker (45 Watt per kanaal). Samen zorgt dit voor een uiterst rijke luisterervaring in de auto.