Hyundai Kona

Hyundai onthult Kona N

27 april 2021 | Hyundai heeft de KONA N onthuld, de allereerste SUV van Hyundai met het sportieve N-label. Net als alle andere N-modellen van Hyundai is ook de KONA N uitgerust met talrijke sportieve voorzieningen, zoals Launch Control voor een snelle acceleratie, en onderscheidt hij zich door zijn N-specifieke rijeigenschappen. Het is nog niet bekend of de KONA N in Nederland gevoerd gaat worden.

