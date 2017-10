Hyundai maakt prijzen KONA bekend

2 oktober 2017 | Hyundai heeft de prijzen van de KONA bekend gemaakt. De KONA komt in het najaar van 2017 op de Nederlandse markt met een vanafprijs van 21.995 euro. De KONA is 4.165 mm lang, 1.800 mm breed en 1.550 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.600 mm. Hij wordt leverbaar met keuze uit 18-inch lichtmetalen wielen (bandenmaat: 235/45 R18), 17-inch lichtmetalen wielen (bandenmaat: 215/55 R17) en lichtmetalen of stalen 16-inch wielen (bandenmaat: 205/60 R16). De KONA kan vanaf nu worden besteld.

De vanafprijs bedraagt € 21.995,- voor de i-Drive. Deze basisversie heeft standaard een 1.0 T-GDI motor van 88 kW (120 pk) en is voorzien van 205/60 R16-banden met 16-inch stalen velgen, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen voor- en achter, centrale deurvergrendeling, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels, cruise control, projectieverlichting, een armsteun, een radio met zes luidsprekers plus USB-/AUX-aansluiting en stuurwielbediening. Het Lane Keeping Assist System en de Drivers Attention, de Hill-Assist Control (die achteruitrollen op een helling voorkomt) en de Downhill Brake Control vergroten samen met de LED-dagrijverlichting en de LED-achterlichten in de achterspoiler de veiligheid van bestuurder en passagiers.

De Comfort van € 23.495,- staat op 205/60 R16-banden met 16-inch lichtmetalen velgen. Een dakrails geeft deze KONA niet alleen een stoer uiterlijk, maar zorgt ook voor bevestigingsmogelijkheden voor dakdragers. Het stuurwiel en de versnellingspook zijn met leder bekleed, de handgrepen zijn van metaal en er is een zonnebrilhouder.

Wie het Plus-pakket kiest van € 1.195,- maakt de Comfort completer. Dit pakket biedt: parkeersensoren achter, Apple CarPlay met 7-inch scherm, een achteruitrijcamera met dynamisch hulplijnen, radio DAB+, volautomatische airconditioning en automatische ontwaseming.

De Fashion is er voor mensen die nog meer luxe willen. Deze versie is er voor de prijs van € 26.495,- en heeft 215/55 R17-banden met 17-inch lichtmetalen velgen. Hij heeft voorts een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen, volautomatische airconditioning, Apple CarPlay, interieuraccenten afhankelijk van de interieurkleur, stoelbekleding in leder en stof, een grille en skidplate in chrome, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een elektrisch verstelbare lendensteun, mistlampen voor, privacy glass en een regensensor. Optioneel is de Fashion verder uit te rusten met het zogenoemde Safety Pack voor € 995,-. Dit pakket biedt: AEB (automatisch remsysteem), Rear Cross-Traffic Alert (RCTA), BSD (waarschuwt voor verkeer in dode hoek) en automatisch inklapbare buitenspiegels.

De meest luxe versie is de Premium voor de prijs van € 29.995,-. Hiervoor staat de auto op grote 235/45 R18-banden met 18-inch lichtmetalen velgen. Het lijstje systemen omvar: Autonomous Emergency Braking (AEB), Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross-Traffic Alert (RCTA), elektrisch inklapbare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met smartkey en startknop en draadloos opladen van de smartphone. Wat betreft verlichting biedt de Premium LED-hoofdverlichting, full-LED-achterlichten en een grootlichtassistent. Via de Head-up Display (HUD) is de belangrijkste informatie inzichtelijk zonder dat de ogen van de weg afgehouden worden. Het Krell Premium-audiosysteem met acht luidsprekers zorgt voor een passende sound. Het 8-inch navigatiesysteem is niet allen groot en modern, maar werkt bovenal zeer vlot. Wat betreft accessoires heeft de Premium onder meer parkeersensoren voor, met leder beklede stoelen, elektrisch verstelbare, verwarmbare en geventileerde voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel.

Een in twee kleuren leverbaar dak en de keuze uit tien onderscheidende exterieurkleuren maken de Hyundai KONA nog unieker. Het dak is leverbaar in de kleur Phantom Black of Dark Knight (donkergrijs). Voor het exterieur zijn de kleuren Phantom Black, Chalk White, Lake Silver, Dark Night, Pulse Red, Tangerine Comet, Acid Yellow, Blue Lagoon, Ceramic Blue en Velvet Dune (lichtgrijs) leverbaar. In totaal levert dat zo'n twintig verschillende kleurcombinaties op.

Direct tijdens de marktintroductie levert Hyundai de KONA met keuze uit twee krachtige en uiterst efficiënte turbobenzinemotoren. De eerste is de gedownsizede turbobenzinemotor 1.0 T-GDI met 88 kW (120 pk) en een koppel van 172 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en is alleen met voorwielaandrijving leverbaar (5,2-5,4 l/100 km, 117-125 g/km CO2 gecombineerd). De 1.0 GDI-motor is beschikbaar voor alle uitvoeringen van de Hyundai KONA (i-Drive t/m Premium).

De tweede turbobenzinemotor is de nieuw ontwikkelde 1.6 T-GDI met 130 kW (177 pk) en 265 Nm trekkracht, gekoppeld aan een door Hyundai zelf ontwikkelde zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling (6,7 l/100 km, 153 g/km CO2 gecombineerd). Met deze krachtbron én transmissie accelereert de Hyundai KONA in slechts 7,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De vierwielaandrijving op de 1.6 T-GDI-versie kan tot 50 procent van het koppel naar de achteras sturen voor maximale grip onder alle omstandigheden. Deze versie is beschikbaar voor de Fashion en de Premium.

In 2018 introduceert Hyundai twee nieuwe generatie 1.6-liter turbodieselmotoren in de Hyundai KONA, leverbaar met een handgeschakelde zesbak óf zeventraps DCT-automaat. De eerste heeft een vermogen van 85 kW (115 pk) en wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak én voorwielaandrijving. De tweede en sterkste dieselvariant heeft een vermogen van 100 kW (136 pk) en maar liefst 320 Nm trekkracht. Hyundai koppelt deze dieselmotor aan de zeventraps DCT-automaat met naar keuze vóór- of vierwielaandrijving.