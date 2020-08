Hyundai Kona

Hyundai kondigt Kona N-Line aan

26 augustus 2020 | Hyundai laat een eerste glimp zien van de gefacelifte KONA (benzine en hybride) en KONA in N Line-uitvoering. De compacte SUV is, na de nieuwe i20, het volgende Hyundai-model in Europa dat ontworpen is volgens de nieuwe designtaal Sensuous Sportiness. Met deze ontwerpfilosofie wil Hyundai zijn (toekomstige) modellen een compleet nieuwe, onderscheidende uitstraling meegegeven.

