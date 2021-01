Hyundai Kona N

Hyundai kondigt Kona N aan

12 januari 2021 | Het volgende model in het sportieve N-gamma van Hyundai is de KONA N. Dit is meteen ook de eerste snelle SUV met het N-label. De KONA N is voorzien van een 8-traps N DCT-transmissie, dus met een dubbele natte koppeling. In de combinatie met de 2.0-liter turbomotor belooft dat een sportieve rijbeleving. Net zoals de andere N-modellen is ook de Hyundai KONA N uitgerust met talrijke zeer sportieve voorzieningen, zoals Launch Control, en maakt hij tijdens het rijden een sportief geluid.

