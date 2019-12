Hyundai Kona nu ook met 39 kWh accu

20 december 2019 | Hyundai introduceert naast de bestaande KONA Electric 64 kWh nu ook de KONA Electric 39 kWh. Afgelopen jaar maakte de verkoop van de emissievrije KONA een explosieve groei door. De KONA Electric 39 kWh moet door zijn lagere vanafprijs van 36.795 euro een grotere doelgroep aanspreken en is ook interessant voor de particuliere markt. De nieuwe variant is vanaf 1 januari 2020 te koop, de levering start in het tweede kwartaal van dat jaar.

De Hyundai KONA Electric 39 kWh heeft een theoretische actieradius van 289 kilometer (WLTP). De topsnelheid bedraagt 155 km/u en de acceleratie van 0 naar 100 km/u vergt 9,7 seconden. De 39 kWh-versie van de KONA Electric heeft een vermogen van 100 kW (136 pk) en is er in twee uitvoeringen: Comfort en Fashion, die qua specificaties exact gelijk zijn aan de gelijknamige uitvoeringen van de KONA Electric 64 kWh met een actieradius van 449 km (WLTP). Ook het koppel van 395 Nm is voor beide versies gelijk. Het leeggewicht van de KONA Electric 39 kWh is 1.610 kg (64 kWh-versie: 1.760 kg).

De KONA Electric 39 kWh is leverbaar met een 3-fase omvormer, waarmee het accupakket met maximaal 11 kW is op te laden. Dankzij deze laadmogelijkheid wordt de laadtijd bij openbare 3-fase AC-laadstations of via een compacte Wallbox tot wel 20 procent korter. De laadtijd aan de Wallbox thuis is 4 uur en 50 minuten (3-fase 11 kW) of 6 uur en 10 minuten (1-fase 7,2 kW). Ter vergelijking: aan de Wallbox thuis opladen van de KONA Electric 64 kWh duurt 7 uur en 30 minuten (3-fase 11 kW) of 9 uur en 35 minuten (1-fase 7,2 kW).

Net als de KONA Electric 64 kWh is de KONA Electric 39 kWh uitgerust met Hyundai's Bluelink dat de bestuurder in staat stelt via een app op de smartphone diverse functies van de auto op afstand te bedienen, zoals de climate control. Ook is het mogelijk de auto op afstand te vergrendelen en ontgrendelen en weet de bestuurder dankzij de Find my Car-functie altijd waar zijn Hyundai zich bevindt.

Bovendien kunnen gebruikers met Bluelink op afstand de status van de batterij van hun KONA Electric opvragen, zodat ze weten wanneer ze die weer moeten opladen. Verder kunnen via de app bestemmingen, locaties van parkeerplaatsen, tankstations, oplaadpunten en restaurants rechtstreeks naar het navigatiesysteem in de KONA Electric verstuurd worden. Ook is met de Bluelink-app informatie over afgelegde ritten en de status van de auto te raadplegen: de toestand van essentiële onderdelen als banden, remmen, airbags en andere veiligheidsvoorzieningen. Ten slotte ontvangt de bestuurder via de app een pushbericht op zijn smartphone zodra het inbraakalarm van de Hyundai is geactiveerd.

Optioneel kunnen klanten kiezen voor een nieuw infotainmentsysteem met centraal geplaatst 10,25-inch touchscreen. Dit verbeterde touchscreen is aan te passen naar twee startschermen en er is een mogelijkheid om de weergave van widgets en iconen te wijzigen. Als aanvulling op het standaard aanwezige Apple CarPlay en Android Auto (voorbereiding) kan de berijder van de KONA Electric 39 kWh zijn smartphone verbinden om via Bluetooth-streaming te luisteren naar muziek.

De KONA Electric is leverbaar met LIVE Services. Bestuurders ontvangen een kosteloos 5-jarig abonnement op deze dienst, die tot op de minuut actuele informatie aanbiedt over weer, verkeer, snelheidscamera's (waar dat wettelijk is toegestaan), parkeerruimte langs de openbare weg en in parkeergarages en op parkeerterreinen, actuele informatie over Hyundai-dealervestigingen in de omgeving, beschikbare oplaadpunten in de buurt en live POI Search.

De veiligheidsuitrusting van de KONA Electric omvat onder meer Front Collision Warning & Avoidance Assist met voetgangersdetectie en het nieuwe Cyclist Detection en Driver Attention Warning. Lane Keeping Assist en High Beam Assist behoren eveneens tot de standaarduitrusting. Optioneel zijn Lane Following Assist, dat de auto veilig in het midden van de rijstrook houdt, en Intelligent Speed Limit Warning, dat de camera in de voorzijde van de auto gebruikt en informatie van het navigatiesysteem om verkeersborden te herkennen en snelheidslimieten en inhaalverboden direct weer te geven in het blikveld van de bestuurder. Via de radarsensor meet het systeem de afstand tot de voorligger.

De Smart Cruise Control met Stop&Go houdt een vooraf ingestelde afstand tot de voorligger aan en brengt de auto zo nodig automatisch tot stilstand en weer in beweging, afhankelijk van de verkeersomstandigheden. Als de KONA Electric langer dan drie seconden stilstaat, dient de bestuurder het systeem opnieuw te activeren met de bedieningsknoppen op het stuurwiel of door kort het gaspedaal in te drukken. Extra opties zijn Blind-Spot Collision Warning en Rear Cross-Traffic Collision Warning.

Het standaard aanwezige eCall schakelt automatisch hulpdiensten in als de airbags in actie komen of als de noodknop boven de binnenspiegel wordt ingedrukt. Relevante informatie (over de auto, de tijd van het ongeval, de rijrichting, de airbags en impactsensorinformatie) wordt dan direct verzonden naar de lokale hulpdiensten.

De KONA Electric is er in tien carrosseriekleuren, met interieurbekleding in stof of een combinatie van stof en leder. De Premium-uitvoering (uitsluitend 64 kWh) is standaard voorzien van lederen interieurbekleding.

Het gamma van de KONA Electric ziet er als volgt uit: