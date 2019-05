Hyundai Kona aangepast voor modeljaar 2020

8 mei 2019 | Hyundai presenteert de verbeterde KONA Electric (modeljaar 2020). Met technologie├źn zoals het 11 kW 3-fase laadsysteem versterkt de KONA Electric zijn aantrekkingskracht op milieubewuste automobilisten die op zoek zijn naar compromisloze toekomstige mobiliteit. De levering van de vernieuwde KONA Electric start eind 2019. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.

Een innovatie van de vernieuwde KONA Electric is bijvoorbeeld Hyundai's Blue Link, een connected voertuigsysteem dat ingebouwde telematica gebruikt. Het stelt de bestuurder in staat via een app op de smartphone diverse functies van de auto op afstand te bedienen, zoals de climate control. Het is ook mogelijk de auto op afstand te ver- of ontgrendelen via de Blue Link-pincode. Verder geeft Blue Link® de bestuurder informatie over zaken die aandacht vragen of de parkeerlocatie van de auto.

Het standaard aanwezige eCall schakelt automatisch hulpdiensten in als de airbags in actie komen of als de noodknop boven de binnenspiegel wordt ingedrukt. Relevante informatie (over de auto, de tijd van het ongeval, de rijrichting, de airbags en impactsensorinformatie) wordt dan direct verzonden naar de lokale hulpdiensten.

Optioneel kunnen klanten kiezen voor een nieuw infotainmentsysteem met centraal geplaatst 10,25-inch touchscreen en een breedbeeld grafische gebruikersinterface. Passagiers achterin profiteren ondertussen van de nieuwe achterbankverwarming die per direct verkrijgbaar is.

De KONA Electric is voortaan leverbaar met een 3-fase laadsysteem, waarmee het accupakket met maximaal 11 kW is op te laden. Het maakt de KONA Electric nog beter geschikt voor dagelijks gebruik. Dankzij deze laadmogelijkheid wordt de laadtijd bij openbare 3-fase AC-laadstations of via een compacte Wallbox namelijk met 30 procent gereduceerd. De snelle laadmogelijkheid maakt de compacte SUV geschikt voor elke reis. De Eco-rijmodus verbetert de rijbeleving en vergroot de actieradius.

Het infotainmentsysteem geeft in een oogwenk informatie over de actieradius en de geschatte laadtijden. De bestuurder kan eenvoudig een korte laadperiode of een timer voor het opladen instellen. Deze functies zijn ook via de Blue Link-applicatie op de smartphone te beheren.