Hyundai introduceert vernieuwde KONA

2 september 2020 | Hyundai introduceert de vernieuwde KONA (benzine en hybride) en de geheel nieuwe KONA N Line. Een herzien front tilt de uitstraling van de Hyundai KONA naar een hoger plan. Het aangepaste aanbod van mtoren belooft zowel sportieve prestaties als maximale efficiƫntie voor een zo laag mogelijk verbruik. Verbeteringen op het gebied van connectiviteit en gebruiksgemak maken de vernieuwde KONA moderner.

Het nieuwe frontdesign oogt slanker en sportiever. De uitgerekte motorkap loopt strak over in de centrale grille. Slanke LED-dagrijverlichting geeft het front een extra opvallende uitstraling. De in de bumperhoeken geïntegreerde, verticaal geplaatste luchtinlaten geven het front een herkenbaar design en verbeteren ook de luchtstroom. Ten opzichte van het uitgaande model is de vernieuwde KONA 40 millimeter langer.

Op de zijkanten van de KONA wordt het sportieve wigvormige silhouet geaccentueerd door de visuele verbinding tussen de schouderplooien en de scherpere, strakkere en meer harmonieuze voorzijde. Aan de achterzijde hebben de nieuwe achterlichten een meer horizontaal karakter gekregen om de breedte van de auto visueel te benadrukken. Bovendien weerspiegelen de achterlichten de unieke lichtsignatuur van de voorzijde.

Met de introductie van de vernieuwde KONA introduceert Hyundai tevens een geheel nieuwe N Line-uitvoering met een extra sportieve aankleding. Dankzij een opvallende voor- en achterbumper, grotere luchtinlaten, een centrale in contrastkleur gespoten diffuser achter, twee sportieve uitlaatstukken, tweekleurige 18-inch lichtmetalen wielen en in kleur gespoten wielkasten ademt dit model sportiviteit. Een ander kenmerk is een aerodynamische frontspoiler die de skidplate van de reguliere KONA vervangt. Het interieur is verkrijgbaar met een speciaal N-Line kleurenpakket met naar keuze stoffen, lederen of suède stoelbekleding. Rode stiksels, met lichtmetaal afgewerkte voetpedalen en N-logo's op de schakelpook en stoelen dragen verder bij de sportieve uitstraling van de KONA N Line.

Hyundai introduceert nieuwe 17- en 18-inch wieldesigns in aanvulling op de bestaande 16-inch wieldesigns. De KONA Hybrid blijft leverbaar met dezelfde 16- en 18-inch wielen als voorheen. Daarnaast levert Hyundai vijf nieuwe exterieurkleuren, te weten Surfy Blue, Dive in Jeju, Ignite Flame, Cyber Gray en Misty Jungle. Deze kleuren vormen een aanvulling op vijf reeds bestaande tinten. Elke kleur kan gecombineerd worden met een Phantom Black-kleurig dak inclusief buitenspiegelkappen in dezelfde kleur.

De nieuwe middenconsole staat nu los van het instrumentenpaneel om de horizontale layout te benadrukken en een gevoel van ruimte op te wekken. Voor extra gebruiksgemak en ruimtebesparing is een elektrische parkeerrem toegevoegd als reactie op de vraag vanuit klanten. Nieuwe sfeerverlichting licht de centrale bekerhouder op, maar ook voetenruimtes van de passagier en bestuurder. Ook nieuw zijn sierringen met aluminium-afwerking rondom de speakers en ventilatieroosters. Het interieur van de KONA is leverbaar met nieuwe kleuren en materialen. Voor de stoelbekleding heeft de klant keuze uit een opvallend zwart geweven pied-de-poule-ontwerp, stoffen stoelbekleding met zwart en grijs reliëf of geperforeerde lederen stoelen in zwart, beige of kaki.

De vernieuwde KONA is ook uitgerust met extra functies voor spraakherkenning. Met een gesproken opdracht kan de bestuurder functies zoals de achterruit- en buitenspiegelverwarming en de stuurwielverwarming activeren. In de vernieuwde Hyundai KONA debuteert een fors 10,25-inch digitaal instrumentarium, voor het eerst geïntroduceerd in de geheel nieuwe i20. Optioneel is de KONA ook verkrijgbaar met een 10,25-inch AVN-display (Audio Video Navigatie) met nieuwe connectiviteitsvoorzieningen. De display heeft ook een nieuwe split screen-functie en biedt ondersteuning voor meerdere Bluetooth-verbindingen.

Klanten kunnen dankzij de nieuwste versie van Bluelink een persoonlijk gebruikersprofiel aanmaken dat kan worden overgedragen naar andere Hyundai-voertuigen die dezelfde functies bieden. Last Mile Navigation helpt klanten de reis naar hun eindbestemming voort te zetten, ook nadat de auto is geparkeerd, met behulp van augmented reality of Google Maps. Connected Routing is het cloud-gebaseerde navigatiesysteem van Hyundai. Live Parking Information geeft gebruikers real-time informatie over de locatie en prijs van beschikbare parkeerplaatsen in de buurt. De nieuwste versie van Bluelink biedt Free Text Search, zodat gebruikers adressen of points of interest (POI's) kunnen invoeren.

De KONA is standaard uitgerust met Display Audio met nu een 8-inch display (was 7 inch) en DAB-radio. Dit systeem ondersteunt draadloos Android Auto en Apple CarPlay, waardoor klanten geen kabel meer nodig hebben om de telefoon te koppelen aan het Display Audio-systeem.

Optioneel levert Hyundai voortaan een verwarmbare achterbank en USB-oplaadpunten voor de passagiers achterin. De manueel verstelbare voorstoelen zijn ook verbeterd. Passagiers op de eerste rij kunnen nu ook hun zithoogte aanpassen.

Compleet nieuw voor de KONA is Leading Vehicle Departure Alert (LVDA). Dit systeem waarschuwt de bestuurder als deze niet snel genoeg reageert wanneer de voorligger in beweging komt. Een andere noviteit is Lane Following Assist (LFA) dat automatisch een stuurcorrectie uitvoert om de bestuurder te helpen de auto in het midden van de rijstrook te houden.

Hyundai heeft daarnaast diverse veiligheidssystemen verbeterd, zoals Smart Cruise Control (SCC) en Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) verkrijgbaar in combinatie met de DCT-automaat. Om een aanrijding te voorkomen activeert dit systeem automatisch de remmen als de bestuurder van rijstrook probeert te wisselen terwijl er een voertuig links- of rechtsachter de KONA in de blinde hoek rijdt.

Ook verbeterd is Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met voetgangers- en nieuwe optionele fietsersherkenning. Het FCA-systeem gebruikt een sensor als aanvulling op een camera om een mogelijke aanrijding beter te detecteren. Dankzij deze technologie kan het systeem beter potentiële aanrijdingen voorspellen en hierop reageren, ook in slechtere weersomstandigheden. Als het systeem een mogelijke aanrijding detecteert en de bestuurder niet op tijd reageert, remt het de auto automatisch.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), een primeur voor de nieuwe KONA met DCT-automaat, activeert de remmen om een ongeluk te voorkomen als een ander voertuig wordt gedetecteerd bij het achteruitrijden. Dit systeem is een verbeterde versie van de voorheen beschikbare Rear Cross-Traffic Collision Warning, die alleen een waarschuwing gaf.

Nieuw voor de KONA is Rear Seat Alert (RSA). Dit systeem waarschuwt de bestuurder als er iets of iemand op de achterbank zit wanneer hij of zij het voertuig wil verlaten. Een ander veiligheidssysteem dat primair bedoeld is voor de bescherming van kinderen, is Safe Exit Warning (SEW). Dit systeem is bedoeld om te voorkomen dat passagiers het voertuig verlaten als dit nog niet veilig is.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) gebruikt de navigatie van het voertuig of de frontcamera om de huidige snelheidslimiet te bepalen en geeft deze weer in het cluster en AVN-display. Als de bestuurder de maximumsnelheid overschrijdt, geeft het systeem een visuele waarschuwing. Tot slot is de KONA nu uitgerust met eCall, een functie die de hulpdiensten automatisch waarschuwt als de airbags worden geactiveerd of als de e-Call-knop wordt ingedrukt.

De motoren van vernieuwde Hyundai KONA zijn geoptimaliseerd en zuiniger. Noemenswaardig is de komst van 48-volt mild hybrid-technologie, die verkrijgbaar is op de 120 pk (88 kW) sterke 1,0-liter T-GDI Smartstream-benzinemotor. Deze benzinemotor is ook verkrijgbaar met een slimme handgeschakelde iMT-zesversnellingsbak, voor het eerst toegepast in de vernieuwde i30 en geheel nieuwe i20. Om brandstof te besparen, koppelt de iMT de motor los van de transmissie nadat de bestuurder het gaspedaal loslaat. De auto komt zodoende in de vrijloopmodus. In een fractie van een seconde start de motor weer in dezelfde versnelling zodra de bestuurder de rem of het gaspedaal intrapt, dankzij het vermogen van de Mild Hybrid Starter Generator (MHSG).

Hyundai levert de KONA Hybrid met een relatief efficiënte 1,6-liter GDI-benzinemotor, gekoppeld aan een 6-traps DCT-automaat met dubbele koppeling en een 44 pk (32 kW) sterke elektromotor die zijn energie haalt uit een 1,56 kWh lithium-ion-polymeerbatterij. Het systeemvermogen van de KONA Hybrid bedraagt 141 pk (104 kW).

Hyundai heeft diverse verfijningen aan het onderstel doorgevoerd om te zorgen voor meer rijcomfort, zonder compromissen te doen aan het karakter van de KONA. Hyundai heeft onder meer de set-up van de vering en dempers gewijzigd en de stabilisatorstangen aangepast. De stuurinrichting is afgestemd op de nieuwe set-up van het onderstel.

Hyundai levert de KONA voortaan met andere banden met minder rolweerstand voor een lager brandstofverbruik. Voor de 18-inch wielen kiest Hyundai voortaan voor Conti Premium Contact 6-banden in plaats van Conti Sport Contact 5-banden. Deze banden zijn niet alleen zuiniger, maar ook stiller. In verschillende delen van de auto heeft Hyundai aanpassingen op het gebied van Noise, Vibration en Harshness (NVH) doorgevoerd om voor meer stilte in het interieur te zorgen.

