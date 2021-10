Hyundai introduceert vernieuwde KONA Electric

6 oktober 2021 | Hyundai introduceert de vernieuwde KONA Electric. Deze 100% elektrische compacte SUV bouwt verder op zijn voorganger en valt vooral op door zijn vernieuwde design en aanpassingen op het gebied van comfort en gebruiksgemak. De vernieuwde Hyundai KONA Electric is per direct te bestellen.

Een unieke toevoeging ten opzichte van zijn voorganger is het volledig digitale 10,25-inch instrumentenpaneel. Met het 8-inch Display Audio-systeem met Apple CarPlay en Android Auto-voorbereiding kunnen klanten hun smartphone verbinden. Ook is inparkeren nu makkelijker dankzij de achteruitrijcamera en parkeersensoren aan de achterzijde van de auto. Een warmtepomp is optioneel.

De Fashion-uitvoering staat in de prijslijst voor € 36.895. Ten opzichte van de Comfort is de KONA Electric Fashion standaard uitgerust met een warmtepomp. Standaard zijn ook het 10,25-inch multimediascherm met navigatie en de Head-up Display. Qua veiligheid ontbreekt het in de KONA Electric Fashion aan weinig. Zo wordt de bestuurder dankzij Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) altijd geattendeerd op verkeer in de dode hoek en grijpt het systeem indien nodig in.

Premium kost € 43.795 en heeft onder meer lederen bekleding, stuurwielverwarming, stoelverwarming, stoelventilatie en privacy glas. Voor meer veiligheid zorgen onder meer Autonome rijbaanassistentie (LFA), Smart Cruise Control (SCC) en Highway Driving Assist (HDA). De Premium is ook verkrijgbaar met schuif-/kanteldak. Die uitvoering heet dan Premium Sky en heeft een prijs van € 44.995.

De vernieuwde Hyundai KONA Electric is leverbaar met keuze uit twee batterijpakketten: 64 kWh en 39 kWh. De elektromotor in de 64 kWh-versie levert een maximumvermogen van 204 pk (150 kW), goed voor een sprint van 0 naar 100 km/u in 7,9 seconden en een topsnelheid van 167 km/u. De KONA Electric met 39 kWh-batterijpakket levert 136 pk (100 kW) en accelereert van 0 naar 100 km/u in 9,9 seconden. De topsnelheid van deze versie bedraagt 155 km/u. Het koppel is voor beide versies gelijk: 395 Nm.

Vorig jaar nog kreeg de KONA Electric een stevige technische opwaardering. Aanpassingen aan het motormanagement en de montage van andere banden (met een lagere rolweerstand) zorgen voor betere prestaties. Zo groeide het rijbereik van de KONA Electric met 64 kWh-batterijpakket tot 484 km (volgens WLTP). De KONA Electric 39 kWh-versie heeft na de aanpassingen een theoretische actieradius tot 305 km (WLTP).

De vernieuwde Hyundai KONA Electric wordt standaard geleverd met een 3-fase omvormer. Daarmee is het accupakket met maximaal 11 kW op te laden. Thuis is de KONA Electric ook op te laden met een laadkabel met in-cable control box (ICCB). Die is rechtstreeks aan te sluiten op een stopcontact. Bij gebruik van een snellader (DC - gelijkstroom) is de lithium-ion-polymeerbatterij in theorie in ongeveer 47 minuten tot 80% van zijn capaciteit op te laden.

De bediening van de aandrijflijn in de vernieuwde KONA Electric verloopt via een shift-by-wire-systeem. Dankzij dit systeem is er geen fysieke verbinding met de aandrijflijn nodig. Naast de bedieningsknoppen van het shift-by-wire-systeem is de knop van de elektronische parkeerrem ondergebracht. Het regelbare regeneratieve remsysteem stelt de bestuurder in staat om de intensiteit van het regeneratief remmen zelf te bepalen met speciale hendels achter het stuurwiel. Het systeem slaat indien mogelijk energie op.

Hyundai voorziet de vernieuwde KONA Electric van het uitgebreide veiligheidspakket Hyundai SmartSense. De nieuwe compacte SUV telt nog meer rijassistentiesystemen dan zijn voorganger en daarmee zorgen de veiligheidsvoorzieningen in de vernieuwde KONA Electric onder alle omstandigheden voor extra veiligheid en gemoedsrust, ook bij lage snelheden en tijdens parkeren.

Nieuw voor de KONA Electric is de Oplettendheidwaarschuwing (LVDA). Dit systeem waarschuwt de bestuurder als deze niet snel genoeg reageert wanneer de voorligger in beweging komt. Een andere noviteit is de Achterbankwaarschuwing (RSA) die de bestuurder waarschuwt als er iets of iemand op de achterbank zit wanneer hij of zij het voertuig wil vergrendelen. Een veiligheidssysteem dat eveneens primair bedoeld is voor de bescherming van kinderen is de Uitstapwaarschuwing (SEW). Dit systeem is bedoeld om te voorkomen dat passagiers de portieren openen om het voertuig verlaten als dit nog niet veilig is.

Overzicht Hyundai SmartSense-veiligheidsvoorzieningen:

Dodehoek-assistent (BCA) - NIEUW

Kruisend verkeer-assistent achter (RCCA) - NIEUW

Oplettendheidwaarschuwing (LVDA) - NIEUW

Uitstapwaarschuwing (SEW) - NIEUW

Achterbankwaarschuwing (RSA) - NIEUW

fietserherkenning (FCA)

Cruise Control met Stop & Go-functie en snelheidslimiet, adaptief (SCC)

Autonome rijbaanassistentie (LFA)

Actieve rijbaanassistentie (LKA)

Snelheidsbordenherkenning (ISLW)

Vermoeidheidsherkenning (DAW)

