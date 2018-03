Vooruitblik | Het zijn spannende tijden in de autowereld! Vrijwel alle autofabrikanten kondigen elektrische auto's aan, maar de verschillen zijn groot. Terwijl het ene merk binnenkort een eerste elektrische auto op de markt zal brengen, zijn andere fabrikanten al bezig met een tweede generatie. Hyundai gaat nog een stap verder en kondigt naast een nieuwe elektrische auto ook een model met brandstofcel aan. Beide zijn vanaf de zomer leverbaar en waren heel even in Nederland voor een eerste kennismaking.

Hyundai heeft grootse ambities. Het merk wil in het jaar 2021 wereldwijd het groenste automerk zijn. Om die ambitie waar te maken, is het belangrijk om nu al te beginnen. Daarom introduceerde Hyundai eerst de IONIQ, die leverbaar is als hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch model.

Kona Electric

De IONIQ is een middelgrote hatchback, maar SUVs (Sports Utility Vehciles) zijn momenteel het meest populair. Daarom is de Kona binnenkort ook als elektrische auto leverbaar (alleen elektrisch, geen hybride of plug-in hybride zoals de IONIQ). De Kona heeft de stoere uitstraling van een terreinauto, maar de luxe en verfijning van een personenauto. De variant met benzinemotor heeft zich in een eerdere test al bewezen met prima rijeigenschappen, vooruitstrevende veiligheidsvoorzieningen, voldoende ruimte en een uitmuntend infotainment-systeem.

De elektrische versie is herkenbaar aan een gesloten grille, aerodynamische velgen en zilverkleurige dorpelranden. Het interieur is grotendeels gelijk aan dat van de versie met benzinemotor. In de middentunnel is echter geen versnellingshendel te vinden (een elektromotor heeft geen versnellingen nodig), maar slechts knoppen voor "vooruit", "achteruit" en "neutraal". Omdat bij het eerste ontwerp van de Kona al rekening was gehouden met een elektrische uitvoering, konden de batterijen in de bodem worden verwerkt en is de bagageruimte onverminderd groot (373 liter).

Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de Kona Electric voorzien van een 40 of 64 kWh sterke batterij. Daarmee kan de Kona respectievelijk 300 of 470 km afleggen (gemeten volgens de nieuwe WLTP-norm). Wanneer wordt gekozen voor de sterkere accu, is ook de motor sterker. De "Kona 64 kW" heeft een 204 pk sterke elektromotor, de basisversie levert 135 pk. Beide versies hebben een koppel van 395 Nm, dat ongeacht het toerental beschikbaar is.

Daarmee biedt de Kona Electric een rust en souplesse die geen enkele andere kleine SUV kan bieden. Tegelijkertijd zijn de kilometerkosten veel lager: reken bij thuisladen op 2.5 cent energiekosten per kilometer voor de basisuitvoering (40 kWh * 19 cent / 300 km) en 2.6 cent voor de 64 kWh versie (64 kWh * 19 cent / 470 km). Voor de gemoedsrust is het prettig om te weten dat de Kona Electric geen (directe) uitstoot produceert.

Een groot voordeel van de Hyundai IONIQ boven andere elektrische auto's is de hoge snelheid waarmee de batterijen kunnen worden geladen. Die ervaring heeft Hyundai ook toegepast bij het ontwikkelen van de Kona Electric. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 100 kW sterke snellader (op het moment van schrijven nog zeer schaars!), is de batterij na 54 minuten tot 80% opgeladen.

“SUVs zijn populair en elektrische auto's hebben de toekomst en dus introduceert Hyundai twee elektrische aangedreven SUV's„

Nexo

Tegelijk met de compacte Kona Electric introduceert Hyundai ook een grote SUV: de Nexo. De Nexo wordt ook aangedreven door een elektromotor en biedt daarom dezelfde voordelen op het gebied van comfort, prestaties en uitstoot. De Nexo heeft echter een eigen elektriciteitscentrale aan boord. Een zogenaamde "brandstofcel" zet waterstof om in elektriciteit.

De Nexo kan op een volle tank waterstof 800 km afleggen. Een elektrische auto die een dergelijke afstand op een volle accu kan afleggen zou te zwaar en/of te kostbaar zijn. Bij een waterstof tankstation (op dit moment twee stuks in Nederland), is de tank van de Nexo binnen luttele minuten te vullen.

Autozine ziet waterstof vooral als een zinvolle oplossing voor vrachtwagens, bussen, treinen en schepen; voertuigen die volop ruimte hebben en onafgebroken in beweging moeten blijven. Hyundai ziet dat anders. Volgens Hyundai is waterstof ook zinvol in grote auto's en zal uiteindelijk dezelfde situatie ontstaan als nu met benzine en diesel. Diesel is nu voor auto's die intensief worden gebruikt op lange afstanden, benzine voor kortere afstanden. De Kona Electric is daarom bedoeld voor gemiddeld gebruik, terwijl Hyundai de Nexo ziet als echte kilometervreter.

Conclusie

Nog voordat de productie begint, waren twee handgebouwde exemplaren van de Hyundai Kona Electric en Hyundai Nexo in Nederland te bewonderen. Daarmee doet Hyundai waar het het beste in is: luisteren naar de klant en inspelen op de vraag. SUVs zijn populair en elektrische auto's hebben de toekomst en dus introduceert Hyundai twee elektrische aangedreven SUV's.

De Kona Electric heeft een grote actieradius, kan snel laden en heeft een rijke uitrusting. Afgaande op eerdere ervaringen met de Kona met benzinemotor zit het met de rijeigenschappen ook goed. De prijs van de Kona Electric is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar volgens Hyundai wordt "rekening gehouden met de bijtellingsregels van 2019". Dat is een indirecte manier om te zeggen dat de prijs van de de sterkste en meest luxueuze Kona Electric onder de 50.000 euro blijft.

Tegelijk met de elektrische Kona wordt de Nexo geïntroduceerd. De Nexo heeft dankzij een "brandstofcel" een grotere actieradius dan een elektrische auto en heeft binnen luttele minuten een volle tank. De Nexo is grofweg even groot als en kost naar verwachting hetzelfde als de meest luxueuze Hyundai Santa Fe (zo'n 65.000 euro). De Nexo biedt echter meer comfort, terwijl de uitstoot uit alleen waterdamp bestaat.

plus Subliem audiosysteem

Bruikbare actieradius

> De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox

Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!

Toyota C-HR

"Ruwe bolster, blanke pit"