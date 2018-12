Hyundai i20 ondergaat facelift

6 december 2018 | De Hyundai i20 ondergaat een facelift voor modeljaar 2019. De vernieuwde i20 biedt niet alleen met een fris design en een moderne veiligheidsuitrusting met Hyundai SmartSense, maar ook met een 7-trapsautomaat met dubbele koppeling (7DCT) voor meer rijcomfort en standaard Idle Stop and Go (ISG), dat helpt de CO2-uitstoot en het verbruik te beperken. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de i20 te benadrukken, wordt de auto geleverd met Hyundai's volledig overdraagbare garantie van vijf jaar zonder kilometerbeperking.

De nieuw ontworpen voorzijde is voorzien van een nieuwe bumper en de kenmerkende Cascade-grille voor een sterke Hyundai-identiteit. De achterbumper is tweekleurig uitgevoerd, met een donker inzetstuk. De achterlichtunits zijn opnieuw ontworpen en in het nieuwe design van de achterklep is nu ook de plaats voor het nummerbord opgenomen, waarin de achteruitrijcamera en functies om de achterklep te openen zijn geïntegreerd.

Klanten kunnen kiezen uit tien carrosseriekleuren. En met het dak uitgevoerd in Phantom Black zijn in totaal dertien kleurencombinaties mogelijk, zodat de koper zijn i20 een persoonlijk accent kan geven. Tomato Red, Champion Blue en Clean Slate zijn nieuwe kleuren in het kleurenpalet, dat verder bestaat uit Passion Red, Aqua Sparkling, Iced Coffee, Sleek Silver, Stardust, Polar White en Phantom Black. Behalve voor het dak in een contrasterende kleur kunnen klanten ook kiezen voor een panoramisch zonnedak. Tevens is er een optionele keuze voor een nieuw ontworpen lichtmetalen 15-inch velg die het strakke en moderne uiterlijk van de nieuwe Hyundai i20 complementeert. Het verwarmbare stuurwiel (optioneel te bestellen samen met lederen en verwarmbare voorstoelen voor de prijs van 995 euro) is nog steeds bijzonder in het segment. De bagageruimte heeft een inhoud van 326 liter (VDA).

De standaarduitrusting is uitgebreid met audiobediening op het stuurwiel voor de i-Drive-uitvoering. Bovendien heeft de versie i-Motion nu Bluetooth met spraakherkenning, 7 inch Display Audio en voorbereiding voor Apple Carplay/Android Auto. En de topuitvoering Premium is behalve van de genoemde nieuwe voorzieningen ook standaard uitgerust met lichtmetalen 15-inch velgen met 185/65 R15-banden, Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Keyless entry en een startknop.

De vernieuwde i20 is leverbaar met een 1.0 T-GDI- met 74 kW (100 pk). Deze motorisering voldoet aan de nieuwe norm Euro 6d-TEMP. Standaard is de auto uitgerust met Idle Stop and Go (ISG) en een ingebouwde partikelfilter, die helpen de CO2-uitstoot en het verbruik te beperken. ISG is vooral in stedelijk gebied effectief, want het systeem schakelt de motor automatisch uit zodra de auto tot stilstand komt. Met deze motor introduceert Hyundai ook zijn in eigen huis ontwikkelde 7-trapsautomaat met dubbele koppeling (7DCT). De 7DCT biedt twee rijmodi: Normal en Sport.

De i20 belooft meer rijdynamiek. Hij stuurt directer en claimt meer rijplezier dankzij een betere stuurrespons; vooral rond de rechtuitstand krijgt de bestuurder sneller feedback. De schokdemping is verbeterd, zodat de inzittenden meer comfort ervaren, zelfs op slechte wegen.

De i20 biedt met keuze uit vier audiosystemen een breed scala aan connectiviteitsfuncties. De basisversie omvat een 3,8-inch scherm. Kopers kunnen ook kiezen voor een nieuw 5-inch scherm of voor Display Audio met een 7-inch kleurenscherm en Apple CarPlay en Android Auto. Daarmee is de smartphone van de gebruiker via het scherm te bedienen. Ten slotte is er nog het nieuwe navigatiesysteem met 7-inch kleurenscherm met media- en connectiviteitsfuncties, Apple CarPlay (en Android Auto-voorbereiding) en LIVE Services.

Om aan de hoogste Europese normen te voldoen, voorziet Hyundai de i20 2019 van Hyundai SmartSense; het pakket actieve veiligheidssystemen. Dat is uitgebreid met onder meer Lane Keeping Assist (LKA) en Forward Collision Avoidance Assist (FCA). Behalve Lane Departure Warning (LDW) zijn ook Driver Attention Warning (DAW) en High Beam Assist (HBA) onderdeel van Hyundai SmartSense.

De i20 voor modeljaar 2019 in de standaarduitvoering i-Drive, met 1.0 T-GDI-motor met 74 kW (100 pk), is leverbaar voor prijzen vanaf 16.995 euro. De uitvoering i-Motion vanaf 18.395 euro, Comfort vanaf 19.695 euro en Premium vanaf 21.995 euro. Met automatische transmissie is de Hyundai i20 er in de Comfort-uitvoering voor prijzen vanaf 21.195 euro en in Premium-uitvoering vanaf 23.495 euro.