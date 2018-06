Honda Urban EV is beste Concept Car

8 juni 2018 | Een internationaal panel van auto-experts heeft de Honda Urban EV Concept uitgeroepen tot 'The Best Concept Car' in de 2018 Car Design Award-onderscheiding, gepresenteerd als onderdeel van de Autoshow van Turijn. De finalisten en winnaars van de Car Design Award, georganiseerd door het tijdschrift Auto & Design, worden geselecteerd en beoordeeld door een jury bestaande uit 12 automobieljournalisten van uiteenlopende publicaties.

De Honda Urban EV Concept werd in april van dit jaar tot finalist uitgeroepen en werd vervolgens gekozen als de algehele concept car-winnaar tegenover negen andere voertuigontwerpen. Wereldwijde erkenning in de Car Design Award volgt op het succes van het Urban EV-Concept in januari, waarbij het werd uitgeroepen tot Automobile magazine's Concept van het Jaar 2018

Honda heeft de Urban EV Concept onthuld op de autobeurs van Frankfurt 2017. Het mijlpaalontwerp bepaalt de richting voor Honda's eerste elektrische accu voor Europa, die eind 2019 zal worden geïntroduceerd, met een eenvoudige en verfijnde uitstraling die contrasteert met de geavanceerde technologie die de auto aandrijft.

De lage en brede proporties geven een sportieve uitstraling, terwijl de eigentijdse vormgeving slanke A-stijlen en een brede voorruit bevat die rond de hele voorkant van de lijkt te buigen. In- en uitstappen uit het voertuig gaat via achterwaarts scharnierende 'coach doors'. Aan de voorzijde van de Urban EV Concept kunnen interactieve boodschappen in verschillende talen getoond worden tussen de koplampen, waaronder groeten, advies voor andere bestuurders op de weg, of updates over de oplaadstatus.

Het interieur is even uitnodigend, met natuurlijke materialen en een open ruimte met voor- en achterin banken. Natuurlijke grijze stof en houten afwerkingsaccenten creëren de ontspannen sfeer van een loungeruimte, terwijl een high-tech 'zwevend' dashboard is voorzien van een scherm rondom dat achter de console langsloopt en zich uitstrekt tot in de deuren.

"De Honda Urban EV Concept is een prachtig beoordeeld ontwerp dat een hoognodig gevoel van persoonlijkheid toevoegt aan de EV-ruimte", besluit de gezamenlijke verklaring van de Car Design Award-jury. "De slimme combinatie van zowel retro als futuristische esthetiek geeft het een onmiskenbare aantrekkingskracht waar maar weinigen mee kunnen concurreren."

Honda's Urban EV Concept zal de eerste volledig elektrische auto zijn die in Europa als onderdeel van de 'Electric Vision'-strategie van het merk in serieproductie gaat. Deze strategie omvat de ontwikkeling van een speciaal platform voor elektrische voertuigen, met volledig elektrische aandrijflijntechnologie.

"Onze Urban EV Concept is de ware weergave van Honda's 'We make it simple'-ontwerpidee, dat erop gericht is auto's te maken die dichter bij de harten van mensen komen," zei Makoto Iwaki, Honda R&D Executive Creative Director. "Namens ons hele Honda-ontwerpteam betuig ik de grootste dankbaarheid aan de jury die ons unieke voorstel, waarvan we het gevoel hebben dat het contrasteert met recente auto-ontwerpen, waardeerde. De productieauto op basis van dit conceptmodel is momenteel onderweg, het zal gemakkelijk toegankelijk zijn, leuk om in te rijden en het dagelijkse leven meer vervulling geven en vrolijk maken."

Orderboeken voor het productiemodel van de Honda Urban EV Concept worden begin 2019 geopend, en de eerste Europese leveringen worden gepland tegen het einde van dat jaar.