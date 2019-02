Honda onthult E Prototype

27 februari 2019 | Honda zal tijdens het Internationale Autosalon van Genève 2019 zijn nieuwe elektrische urban voertuig tonen in de vorm van het Honda e Prototype. Dit nieuwe model bouwt voort op het veelgeprezen Honda Urban EV Concept 2017 en maakt onderdeel uit van Honda's 'Elektrische Visie'-strategie voor de Europese regio.

Het Honda e Prototype is ontwikkeld met een focus op functionaliteit en doel en beschikt over een eenvoudig ontwerp met een uniek karakter. De strakke contouren van de carrosserie lopen van de motorkap tot de panoramische voorruit en creëren een doorlopend oppervlak naar boven en over de passagiers voorin. Om de aerodynamica te verbeteren, lopen de traploze A-stijlen vrijwel gelijk met het glas, voor een stillere en verfijndere rijervaring.

Opvallende stijlelementen, die het schone, overzichtelijke profiel accentueren, omvatten vlakke deurgrepen die 'eruit springen' en compacte camera's die de traditionele zijspiegels vervangen. Zowel de deurgrepen als het cameramonitorsysteem zijn unieke kenmerken voor een voertuig in dit segment. De laadpoort van de auto is centraal geïntegreerd in de motorkap om eenvoudig te kunnen gebruiken langs beide kanten van de auto. De LED-lampen zijn zichtbaar door de glazen cover om de bestuurder te verwelkomen en informatie te geven over de laadstatus van de batterij.

Zwarte panelen met unieke concave profielen aan de voor- en achterkant vormen karakteristieke ontwerpmotieven. De grote en unieke aandacht voor detail van de ronde lichtclusters verbeteren het algehele eenvoudige, strakke ontwerp en geven het Honda e Prototype een 'menselijke gezicht'.

Onder de carrosserie bevindt zich een geheel nieuw, EV-specifiek platform dat compacte verhoudingen mogelijk maakt. Een relatief lange, brede wielbasis en korte uitsteeklengten beloven uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid in de stad en dynamische rijeigenschappen. Het lage, gespierde uiterlijk, benadrukt door de uitlopende wielkasten voor de brede banden, geeft een dynamisch accent aan het eenvoudige, strakke design.

Binnenin zorgt een ruime cabine met een moderne en minimalistische aanblik voor een ontspannen sfeer voor de inzittenden. Er wordt een lounge-achtig gevoel bereikt dankzij het gebruik van melange-stijl stoffen en andere tactiele materialen die vaak te vinden zijn in moderne huizen. Het gevoel van ruimte wordt versterkt door de vlakke vloer in de voor- en achterzijde van de cabine.

Om de inzitten verbonden te blijven houden met hun sociale netwerken, beschikt het aanpasbare horizontale dubbele scherm over een reeks slimme applicaties en diensten. De digitale hulpmiddelen zijn te vinden naast de vele andere comfort- en infotainmentbesturingen van de auto om eenvoudig te kunnen multitasken en voor een eenvoudige navigatie door het menu. Schermen die de beelden van het cameramonitorsysteem weergeven, zijn geïntegreerd aan beide uiteinden van het dashboard. Ze zijn ergonomisch geplaatst om een natuurlijk gevoel en zicht te garanderen voor de bestuurder. Het voertuig beschikt ook over een digitale achteruitrijcamera die het gezichtsveld van de bestuurder vergroot.

De eerste compacte Honda-auto gebaseerd op een specifiek EV-platform, belooft een mix van efficiëntie, prestaties en bruikbaarheid die perfect is voor stedelijke omgevingen. Het Honda e Prototype heeft een bereik van meer dan 200 km en een 'snellaad'-functie waarbij de batterij in 30 minuten naar 80% van zijn capaciteit wordt geladen. Op de weg is de rijdynamiek gericht op het bieden van een leuke en passievolle ervaring, waarbij de elektromotor de achterwielen aandrijft voor ongekende prestaties binnen het kleine auto-segment.

De Honda e Prototype wordt op 5 maart onthuld tijdens het Internationale Autosalon van Genève 2019. Productie van Honda's compacte elektrische urban voertuig begint later dit jaar.