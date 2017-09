Honda kondigt nieuwe CR-V aan

5 september 2017 | Honda is klaar om het prototype van zijn CR-V Hybrid te onthullen op de autobeurs van Frankfurt 2017, met een vooruitblik op de allereerste in Europa beschikbare, elektrische SUV-aandrijflijn van het merk. Het prototype van de Hybrid beschikt ook over een gereviseerde styling die een vooruitblik biedt op de verwachte serie CR-V-modellen volgens Europese specificatie.

Met het prototype van de CR-V Hybrid toont Honda voor het eerst de gloednieuwe CR-V op een Europese autoshow. De auto behoudt de bekende silhouet met een evolutionair ontwerp. Het Hybrid-prototype van de nieuwe CR-V is breder, hoger en langer dan de voorgaande versie, het exterieur heeft een frisse styling, met een bredere uitstraling dankzij de bredere, krachtige wielkasten.

De nieuwe SUV verenigt op evenwichtige wijze elegante en atletische eigenschappen, met dunnere A-stijlen die de schouderruimte in de auto vergroten, maar ook een grotere combinatie van velg en band. Scherpere contouren zijn aanwezig op de motorkap en de achterste delen, en de neus heeft het nieuwste 'gezicht' van de Honda-familie, met zijn kenmerkende koplampvormgeving.

Het uit twee motoren bestaande i-MMD-systeem (Intelligent Multi-Mode Drive) in het prototype van de CR-V Hybrid combineert een elektrische aandrijfmotor, een 2,0-liter i-VTEC viercilinder Atkinson-cyclus benzinemotor voor het genereren van elektrische energie en aandrijving, en een aparte elektrische generatormotor. Het hybridesysteem heeft geen conventionele transmissie nodig. In plaats daarvan is het voorzien van één vaste-overbrengingsverhouding die zorgt voor een directe verbinding tussen bewegende onderdelen, waardoor een soepele overdracht van het koppel binnen het systeem mogelijk wordt.

Het i-MMD-systeem bepaalt hoe de brandstof- en elektrische energie op de meest efficiënte wijze kan worden gebruikt, wat betekent dat de bestuurder niet hoeft te schakelen tussen de drie bestuurmodi: EV-Drive, Hybrid-Drive en Motor-Drive.

In EV Drive verkrijgt de aandrijfmotor zijn vermogen alleen uit de accu's, voor emissieloos rijden. In Hybrid Drive levert de benzinemotor vermogen aan de elektrische generatormotor, die op zijn beurt vermogen levert aan de elektrische aandrijfmotor. In deze modus wordt een teveel aan vermogen van de benzinemotor teruggevoerd via de generatormotor om de accuset weer op te laden. In Motor-Drive worden de wielen direct aangedreven door de benzinemotor, met een 'op aanvraag' beschikbare piekvermogen-'boost' van de elektrische aandrijfmotor.

In de meeste rijsituaties in de stad zal het voertuig wisselen tussen Hybrid Drive en EV-Drive voor optimale efficiëntie. Motor-Drive is toegevoegd als hulpmiddel voor snelle acceleratie en voor efficiënt rijden op snelwegen.

De 2018 CR-V zal ook worden uitgevoerd met de 1,5 liter VTEC TURBO benzinemotor van Honda, met een keuze uit een handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen of constant variabele 'CVT'-transmissie. De gloednieuwe CR-V zal op de Europese markten niet verkrijgbaar zijn met een dieselaandrijflijn.

Meer informatie over de gloednieuwe Honda CR-V voor Europa zal worden verstrekt wanneer begin volgend jaar de productie-voertuigspecificatie wordt onthuld. De nieuwe SUV zal officieel worden gelanceerd op Europese markten in 2018.