Elektrische Honda heet e

8 mei 2019 | Honda werkt verder aan zijn 'Electric Vision' voor Europa door de naam van zijn eerste volledig elektrische urban voertuig aan te kondigen: de 'Honda e'.

Honda's Electric Vision werd tijdens de Autosalon van Genève 2019 hernieuwd en bekrachtigd, en stelt dat 100% van Honda's Europese autoverkopen in 2025 uit elektrische aandrijflijnen moet bestaan. De Honda e werd in Genève nog als prototype gepresenteerd en is Honda's eerste model dat gebaseerd is op een toegewijd EV-platform. De compacte elektrische auto belooft de voor Honda kenmerkende rijdynamiek, mede dankzij de achterwielaandrijving en geavanceerde elektrische aandrijflijn.

Honda heeft al meer dan 22.000 blijken van belangstelling ontvangen voor de Honda e in Europa, en klanten kunnen hun nationale Honda-website bezoeken voor meer informatie.