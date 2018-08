Honda HR-V ondergaat facelift

13 augustus 2018 | Honda heeft de eerste details onthuld van de 2019 HR-V. Het vernieuwde model heeft een aangepaste styling van het exterieur, verbeteringen voor het interieur en een reeks geavanceerde technologie├źn. De productie van de 2019 HR-V 1.5L i-VTEC-versies is begonnen met de leveringen die vanaf oktober uitgeleverd worden. Een sportievere 1,5 liter VTEC TURBO motor volgt en zal beschikbaar zijn vanaf het voorjaar van 2019, naast een 1,6 liter i-DTEC dieselmotor.

Aanpassingen van het exterieurontwerp omvatten een nieuwe interpretatie van Honda's 'Solid Wing Face'-beeld, met een hoogglanzend donkerchroom paneel dat de zwart met chroom combinatie boven het rooster vervangt. De voorbumper is voorzien van diepere luchtinlaatsecties met cirkelvormige mistlampen en de koplampen zijn nu standaard voorzien van projectorlenzen met opnieuw ontworpen LED dagrijverlichting. Aan de achterzijde weerspiegelt een donkere verchroomde versiering over de achterklep de nieuwe afwerking aan de voorzijde en de achterlichten zitten in donkerdere lensbehuizingen.

De duurdere modellen hebben een nieuw 17-inch lichtmetalen ontwerp, en de uitlaat heeft een unieke chroom afwerking. De koplampen en achterlichten worden opgewaardeerd tot volledige LED-units en de achterbehuizingen zijn verbeterd met een donker 'gerookt' effect. Honda biedt een keuze uit acht kleuren voor het exterieur van de 2019 HR-V, waaronder de toevoeging van Midnight Blue Beam Metallic. De overige kleurkeuzes bestaan uit: Milano Red; Platinum White en Crystal Black met parelmoer; en de metallic tinten Lunar Silver, Modern Steel, Brilliant Sporty Blue en Ruse Black.

De vernieuwde stoelen voor de bestuurder en voorpassagier zijn voorzien van aanpassingen in het zitkussen en de rugleuning, waardoor de algemene ondersteuning wordt verbeterd, met name in het schoudergebied. De standaard stofbekleding is nu van een hogere kwaliteit, terwijl de topmodellen zijn voorzien van een combinatie van stof en leer met dubbele stiksels voor een aantrekkelijker afwerking.

Vanaf de introductie zal de 2019 Honda HR-V beschikbaar zijn met een 1,5-liter i-VTEC atmosferische benzinemotor, die een vermogen van 130 pk (96 kW) en een maximumkoppel van 155 Nm bij 4.600 tpm biedt. De acceleratie van 0-100 km/u (0-62 mph) neemt 10,7 seconden in beslag wanneer deze is uitgerust met de handgeschakelde zes-versnellingenbak (6MT), en 11,2 seconden met de optionele CVT. De benzinemotor heeft een gemiddeld brandstofverbruik van 5,3l/100km en een officieel gemiddelde CO2-uitstoot van 121 g/km bij het CVT-model.

De i-VTEC motor is verbeterd met 'advanced plateau honing', dat het frictieniveau tussen de zuigers en de cilindergaten verlaagd door een ultraglad oppervlak te creëren. De kettinggeleiders zijn ook voorzien van een nieuwe wrijvingsreducerende coating, die verder helpt om langdurige slijtage te verminderen en de motorefficiëntie te verhogen.

Honda heeft de HR-V ook verbeterd door extra isolerend materiaal toe te voegen, met inbegrip van rond het voorschot en de wielbogen, de kofferbakstructuur, en zowel voor- als achterdeurpanelen. Afhankelijk van de versie wordt de 2019 HR-V voor het eerst ook uitgerust met Active Noise Cancellation (ANC). ANC is ontworpen om laagfrequente ruis in het interieur te onderdrukken door op dergelijke ruis te controleren met behulp van twee in de cabine ingebouwde microfoons en deze vervolgens uit te sluiten met nauwkeurig getimede audiosignalen in de 'omgekeerde fase' via de luidsprekers.