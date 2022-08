Honda viert 25 jaar Civic Type R

Op zoek naar een Honda Civic 1.0 i-VTEC Premium?

De naam Type R had zijn oorsprong in de Honda NSX Type R uit 1992, die slechts in beperkte aantallen beschikbaar was. De Type R-filosofie van de Civic volgde een vergelijkbare technische ethiek als die van de Integra en NSX om een boeiende rijervaring te bieden. De EK9 was alleen op de Japanse markt beschikbaar en had bijzondere specificaties; inclusief een 'hand-ported' 1,6-liter DOHC VTEC-motor die 116 pk per liter produceerde, een lichtgewicht gelaste carrosserie die bijdroeg aan een totaal voertuiggewicht van 1050 kg, gecombineerd met een Limited Slip Differential (LSD) en unieke ophangingscomponenten om de rijervaring volledig te transformeren.

EP3 (2001 - 2005) Een Europese kijk op de Type R

Als gevolg van het succes van de eerste generatie, werd de tweede generatie in heel Europa aangeboden; mede dankzij het feit dat deze nu in het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd. De nieuwe auto introduceerde een gloednieuwe 2,0-liter DOHC i-VTEC 'K'-serie motor die opnieuw definieerde wat een atmosferische tweelitermotor kan doen. Ook deze auto had extra remvermogen, een zesversnellingsbak met korte overbrengingsverhoudingen en een carrosserie die uitgebreid gebruik maakte van staal met hoge treksterkte om de statische torsiestijfheid met 80% te verhogen ten opzichte van de EK9. Toe-control link strut-ophanging voor en reactive-link double-wishbone-ophanging achter in combinatie met nieuwe elektrische stuurbekrachtiging en variabele overbrengingsverhouding voor uitstekende feedback.

FN2/ FD2 (2007-2011) Type R - twee varianten

De derde generatie Civic Type R was uniek omdat de Europese en Japanse modellen sterk van elkaar verschilden. Europa ontving de op de FN2 gebaseerde hatchback, die de beproefde 2,0-litermotor behield, maar een nieuw chassis introduceerde dat de brandstoftank onder de voorstoelen plaatste om de ruimte en flexibiliteit binnen te verbeteren. Japanse klanten kregen in plaats daarvan de FD2-berline aangeboden, die een nog meer gerichte rijervaring bood dankzij extra items zoals een K20A-motor, een LSD en krachtige Brembo-remmen. Het toegenomen gewicht van de sedan werd gecompenseerd door veelvuldig gebruik van structurele lijmen in plaats van lassen, en aluminium in zowel het chassis als de panelen.

FK2 (2015-2017) Introductie van de VTEC Turbo

Naarmate de verwachtingen van de markt en de regelgevende instanties veranderden, was de overstap naar turbo onvermijdelijk. De ingenieurs van Honda werkten aan de ontwikkeling van de K20C1 2,0-liter turbomotor die explosieve prestaties bood dankzij een vermogen van 310 pk. Om die aanzienlijke toename van het vermogen beter te beheersen, introduceerde Honda zijn Dual Axis Strut Suspension in combinatie met een sperdifferentieel om koppelstuur tegen te gaan, wat vaak voorkomt in auto's met voorwielaandrijving met een hoog vermogen. De 2015 Civic Type-R sprintte van 0 naar 100 km/u in 5,7 seconden en was uitgerust met remschijven met een grote diameter (351 mm) die deel uitmaakten van het Brembo-remsysteem. De FK2 bleek een goede basis voor een wedstrijdauto en won verschillende TCR Touring Car-titels.

FK8 (2017-2022) De sporthatchback

De FK8, die in 2017 arriveerde, was een ultieme versie van de Civic Type R. De nieuwe auto was een evolutie van de FK2 met een groot aantal nieuwe mechanische kenmerken, zoals adaptieve dempers en verdere herzieningen van de K20C1-motor om het vermogen op te voeren tot 320 pk. Het model introduceerde ook neerwaartse druk voor een intensere rit; het externe aerodynamische pakket werkte samen met een bijna vlakke ondervloer om actief bij te dragen aan negatieve lift. Het model debuteerde ook in de Verenigde Staten, waar de auto een verkoophit werd ten opzichte van de rest van de wereld.

FL5 (2022-) sport 2.0

De gloednieuwe generatie van de auto, die later dit jaar wordt gelanceerd, evolueert en verfijnt technologieën die gedurende meerdere generaties zijn ontwikkeld. Hoewel nieuwe technologieën en verfijnde aerodynamica hebben geholpen om de lat hoger te leggen, is het erfgoed van de FD2-generatie nog steeds terug te vinden. De Civic Type R uit 2022, nu al recordhouder op Suzuka, is een passende manier om de 30-jarige verjaardag te vieren van de Type R-badge.