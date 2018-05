Honda Civic

Honda Civic vestigt record op Magny-Cours circuit

14 mei 2018 | Volgend op het debuut van de Honda Civic 'Type R CHALLENGE 2018'-auto op de Autobeurs van Genève 2018, heeft de goed presterende hatchback een nieuw ronderecord van 2 minuten en 1,51 seconden voor een productie-auto met voorwielaandrijving gevestigd op het Magny- GP-circuit in Frankrijk. De Type R werd bestuurd door WTCR-coureur Esteban Guerrieri, die met Münnich Motorsport in de 2018 FIA World Touring Car Cup deelneemt in een Honda Civic TCR.