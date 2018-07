Honda Civic

Honda Civic nu ook met 9-traps automaat

27 juli 2018 | De Honda Civic 1.6-liter i-DTEC-diesel is nu verkrijgbaar met een automatische transmissie met negen versnellingen. De transmissie heeft een officieel gemiddeld brandstofverbruik van 4,1 l/100 km voor alle uitvoeringen en voor zowel de vierdeurs sedan als de vijfdeurs hatchback-modellen. Dit is de eerste keer dat een combinatie van een dieselmotor en een automatische versnellingsbak beschikbaar is in een Civic.